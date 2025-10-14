Navracsics Tibor az EU-s pénzekről: „Jönnek, köszönik szépen”

A Blikk Talk vendége Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt; a beszélgetés során kampányról, EU-s pénzekről és az önazonossági törvényről is szó esett.

Kampány

A kampány kapcsán felmerült, hogy elemzők szerint minden idők legdurvább kampánya várható. „Én a 2022-es kampányomat úgy csináltam végig, hogy egyetlen negatív eleme sem volt a kampányomnak, és megnyertem; egy nehéz körzetben” – fogalmazott ennek kapcsán Navracsics, aki elárulta azt is,

hogy a saját körzetében ő egy etikai kódexet javasolt,

ami tulajdonképpen egy szándéknyilatkozat, ami arra vonatkozik, hogy elsősorban a pozitívumokról beszélnek, és nem egymás személyét, hanem nézeteit minősítik.