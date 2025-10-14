Navracsics Tibor az EU-s pénzekről: „Jönnek, köszönik szépen”

Orbán Balázs: Kritikus lesz a következő félév, egy rossz döntéssel óriási károkat okozhatunk 2025 és 2029 között (VIDEÓ)
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint drámai a jelenlegi helyzet.
A miniszter szerint a magyar gazdaság sokkal ellenállóbb, minthogy az uniós pénzek esetleges visszatartása megroppantaná.
A Blikk Talk vendége Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt; a beszélgetés során kampányról, EU-s pénzekről és az önazonossági törvényről is szó esett.
A kampány kapcsán felmerült, hogy elemzők szerint minden idők legdurvább kampánya várható. „Én a 2022-es kampányomat úgy csináltam végig, hogy egyetlen negatív eleme sem volt a kampányomnak, és megnyertem; egy nehéz körzetben” – fogalmazott ennek kapcsán Navracsics, aki elárulta azt is,
hogy a saját körzetében ő egy etikai kódexet javasolt,
ami tulajdonképpen egy szándéknyilatkozat, ami arra vonatkozik, hogy elsősorban a pozitívumokról beszélnek, és nem egymás személyét, hanem nézeteit minősítik.
Mint mondta, abban a körzetben, ahol ő indul, ketten indulnak még rajta kívül, egy Mi Hazánk-os és egy DK-s politikus – előbbi nem reagált a felvetésére, utóbbi pedig elutasította. A miniszter ezen a ponton azt is megjegyezte, hogy előfordult már olyan is, hogy a saját párttársai kommunikációjával nem értett egyet.
Az önazonossági törvény mentén kialakult aggodalmak kapcsán kifejtette, hogy a jogalkalmazás és a jogvédelem közbelép, ha diszkrimináció esete áll fenn, vagy ha a tervezett rendelet sérti az Alaptörvény szellemiségét. Ilyen esetekben szigorúan közbelépnek.
A kormányhivatalok folyamatosan figyelik az önkormányzatok ilyen típusú rendeletalkotását”
– szögezte le, hozzátéve, hogy olyan is volt már, hogy megsemmisítették a rendeletet.
Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az önazonossági törvény egy nagyon fontos eszköze az önkormányzati autonómiának. „Egy önkormányzatnak legyen lehetősége arra, hogy lassítsa vagy megakadályozza azt, hogy annyian költözzenek be, hogy már esetlegesen nem tudja ellátni a közszolgáltatásokat” – magyarázta.
Az adásban szó esett arról is, hogy most akkor jönnek-e az EU-s pénzek vagy nem. Ennek kapcsán Navracsics úgy fogalmazott: „jönnek, köszönik szépen”. Mint mondta: három olyan operatív program van, ahol a források 55%-a fel van függesztve, de még ezeknél sem jutottunk oda, hogy a szabadon felhasználható 45%-ot elköltöttük volna.
Én úgy gondolom, hogy a választásokat követően az Európai Bizottságnak mindenképpen érdemben kell tárgyalnia ezekről a forrásokról”
– szögezte le.
Navracsics szerint a magyar gazdaság sokkal ellenállóbb, minthogy az uniós pénzek esetleges visszatartása megroppantaná.
