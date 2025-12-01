Ft
jövő biztonságérzet jövedelem

Friss adatok érkeztek: Varsó, Budapest és Prága utat mutat Nyugat-Európának

2025. december 01. 14:04

A felmérés kitért az anyagi helyzet szubjektív megítélésére is.

2025. december 01. 14:04
null

Rekordszintre, 625 ezer forintra emelkedett a 30–59 évesek átlagos nettó háztartási jövedelme a harmadik negyedévben, ez az összeg a K&H biztos jövő felmérésének eddigi legmagasabb értéke, a becsült mediánérték pedig 518 ezer forint volt – írja a Magyar Nemzet. A felmérés eredményei alapján az elemzésekhez használt 

jövedelemkategóriák határait több lépésben felfelé kellett módosítani, 

mert a megkérdezettek háztartási jövedelme – részben az infláció hatására is – folyamatosan emelkedett. 

Korábban a nettó személyes jövedelem alapján sorolták be a megkérdezetteket: akkor a magas jövedelműek csoportja 175 ezer forint feletti havi nettónál indult, a közepes jövedelműek 100–174 ezer forint közé estek, az alacsony jövedelműek pedig százezer forint alatt kerestek. Azóta a kutatás a háztartás teljes nettó jövedelmét veszi alapul, ma már a magas jövedelmű kategóriába azok tartoznak, akiknek a nettó háztartási jövedelme hétszázezer forint felett van, a közepes jövedelműek 400–699 ezer forint között, az alacsonyak pedig négyszázezer forint alatt helyezkednek el. 

Az idei év harmadik negyedévében az átlagos nettó háztartási jövedelem 625 ezer forint volt, ami a felmérés indulása óta mért legmagasabb érték. A becsült medián 518 ezer forint körül alakult, vagyis a megkérdezett háztartások fele ennél kevesebből, fele ennél többől gazdálkodik.

A legutóbbi mérésben a magas jövedelműek aránya már 39 százalék, vagyis valamivel nagyobb, mint a közepes jövedelműek 35 százalékos, és jelentősen magasabb az alacsony jövedelműek 26 százalékos arányánál.

A felmérés kitért az anyagi helyzet szubjektív megítélésére is, ami 1-10-ig tartó skálán 6,1 pont. A legfrissebb adatok szerint a megkérdezettek harminc százaléka érzi kifejezetten biztonságosnak az anyagi helyzetét, míg a nagyon pesszimisták aránya 13 százalék. 

Mint arról a Mandiner is beszámoltunk, a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után Orbán Viktor vasárnap levelet intézett a DPK-tagokhoz. Az írásban a kormányfő a magyar gazdaság teljesítményét is értékelte. Mint írta, 2010 és 2024 között Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb jövedelemnövekedését produkálta, ami a miniszterelnök szerint bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.

Arról is írtunk, hogy hazánkban számos fejlettebb országhoz képest is kevesebb ember van kitéve a szegénységnek, 2010 óta nálunk volt a legnagyobb az érintettek számának csökkenése.

Ami pedig a közbiztonságot illeti: harminc évvel ezelőtt Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot sokan veszélyes helyeknek tartották. A rendszerváltás utáni bizonytalanság, a gazdasági nehézségek és a szervezett bűnözés növekedése miatt Varsó, Budapest és Prága nem számítottak különösebben biztonságos városoknak. 

Mára azonban a helyzet drasztikusan megváltozott: ezek a városok sokkal biztonságosabbak, mint Nyugat-Európa olyan nagyvárosai, 

mint Párizs, Barcelona vagy Brüsszel. Ennek itt jártunk utána.

Nyitókép: AFP/Isza Ferenc

 

