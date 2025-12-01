Friss adatok érkeztek: Varsó, Budapest és Prága utat mutat Nyugat-Európának

A legutóbbi mérésben a magas jövedelműek aránya már 39 százalék, vagyis valamivel nagyobb, mint a közepes jövedelműek 35 százalékos, és jelentősen magasabb az alacsony jövedelműek 26 százalékos arányánál.

A felmérés kitért az anyagi helyzet szubjektív megítélésére is, ami 1-10-ig tartó skálán 6,1 pont. A legfrissebb adatok szerint a megkérdezettek harminc százaléka érzi kifejezetten biztonságosnak az anyagi helyzetét, míg a nagyon pesszimisták aránya 13 százalék.

Mint arról a Mandiner is beszámoltunk, a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után Orbán Viktor vasárnap levelet intézett a DPK-tagokhoz. Az írásban a kormányfő a magyar gazdaság teljesítményét is értékelte. Mint írta, 2010 és 2024 között Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb jövedelemnövekedését produkálta, ami a miniszterelnök szerint bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.

Arról is írtunk, hogy hazánkban számos fejlettebb országhoz képest is kevesebb ember van kitéve a szegénységnek, 2010 óta nálunk volt a legnagyobb az érintettek számának csökkenése.

Ami pedig a közbiztonságot illeti: harminc évvel ezelőtt Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot sokan veszélyes helyeknek tartották. A rendszerváltás utáni bizonytalanság, a gazdasági nehézségek és a szervezett bűnözés növekedése miatt Varsó, Budapest és Prága nem számítottak különösebben biztonságos városoknak.