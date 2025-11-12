Itt a bizonyíték: az EU szerint is kisebb a szegénység Magyarországon, mint Németországban vagy Svédországban

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Hazánkban számos fejlettebb országhoz képest is kevesebb ember van kitéve a szegénységnek, 2010 óta nálunk volt a legnagyobb az érintettek számának csökkenése.
Magyarország a 13. helyen áll az Európai Unió országai között a szegénységnek kitett emberek arányát vizsgálva: hazánkban a lakosság 14,3 százaléka él a szegénységi küszöb alatt az Európai Bizottság által felügyelt uniós statisztikai hivatal friss adatai alapján – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Az Eurostat a szegénységnek kitett emberek arányára vonatkozó statisztikát nem és életkor alapján készíti el.
Magyarország a 18 év alattiak jövedelmi helyzetét vizsgálva is a középmezőnybe tartozik, a szegénységnek kitett fiatalok aránya 17,4 százalék, amely elmarad az uniós, 19,3 százalékos átlagtól.
A legjobban Dánia teljesített, ahol a korcsoport 10,1 százaléka volt kitéve az elszegényedésnek. Az uniós átlag 19,3 százalék volt, míg Spanyolországban a legrosszabb a helyzet, a fiatalok közel 30 százaléka él az Eurostat szegénységi küszöbe alatt.
A szociális transzferek (egyebek mellett a nyugdíj, a családi pótlék és más, nem anyagi juttatások) utáni egyenértékesített (a tagállamonként eltérő árszínvonalát is tartalmazó) medián jövedelem 60 százalékánál kevesebbet keresőket sorolja a szegénységgel érintett társadalmi csoportba. A módszertan több hiányossággal is rendelkezik, ugyanis a szegénységnek nem egy abszolút mértéket állít, hanem a jövedelmi viszonyok alapján határozza meg az érintett embereket.
Az elemzés ezt egy példával is szemlélteti: ha egy sziget két lakója közül az egyik kétszer akkora keresettel bír mint a másik, akkor az Eurostat szegénységi statisztikája szerint a lakosság fele szegénységnek kitett. Függetlenül attól, hogy a fele akkora keresettel rendelkező ember milyen anyagi helyzetben él.
Magyarország dobogós a szegénység visszaszorításában
A Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnököt a szegénységnek kitett magyar gyermekek arányáról is kérdezte Rónai Egon az ATV műsorában.
A műsorvezető azt állította, minden ötödik magyar gyermek mélyszegénységben él. Ezt a hírt Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója azonnal cáfolta. Úgy reagált,
a műsorban elhangzottak teljes mértékben álhírek, Magyarország továbbra is az uniós átlagnál jobban teljesít, 2010 óta nálunk volt a legnagyobb a javulás.
A szakértő lerántotta a leplet.
A szakértő felidézte, A súlyos nélkülözésben élő gyermekek aránya 2010-ben 30,4 százalék volt, 2024-re 10,5 százalékra csökkent.
Több mint 300 ezer gyermek lépett ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatából, és a középosztályba emelkedett.
A szakértő hangsúlyozta: az eredmények a magyar családtámogatási rendszernek, a női foglalkoztatás bővülésének, valamint a reálkeresetek növekedésének köszönhetők.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
