Itt a bizonyíték: az EU szerint is kisebb a szegénység Magyarországon, mint Németországban vagy Svédországban

Magyarország a 13. helyen áll az Európai Unió országai között a szegénységnek kitett emberek arányát vizsgálva: hazánkban a lakosság 14,3 százaléka él a szegénységi küszöb alatt az Európai Bizottság által felügyelt uniós statisztikai hivatal friss adatai alapján – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az Eurostat a szegénységnek kitett emberek arányára vonatkozó statisztikát nem és életkor alapján készíti el.

Magyarország a 18 év alattiak jövedelmi helyzetét vizsgálva is a középmezőnybe tartozik, a szegénységnek kitett fiatalok aránya 17,4 százalék, amely elmarad az uniós, 19,3 százalékos átlagtól.

A legjobban Dánia teljesített, ahol a korcsoport 10,1 százaléka volt kitéve az elszegényedésnek. Az uniós átlag 19,3 százalék volt, míg Spanyolországban a legrosszabb a helyzet, a fiatalok közel 30 százaléka él az Eurostat szegénységi küszöbe alatt.