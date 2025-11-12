Ft
Magyarország Eurostat jövedelem szegénység szegénységi küszöb

Itt a bizonyíték: az EU szerint is kisebb a szegénység Magyarországon, mint Németországban vagy Svédországban

2025. november 12. 15:50

Hazánkban számos fejlettebb országhoz képest is kevesebb ember van kitéve a szegénységnek, 2010 óta nálunk volt a legnagyobb az érintettek számának csökkenése.

2025. november 12. 15:50
null

Magyarország a 13. helyen áll az Európai Unió országai között a szegénységnek kitett emberek arányát vizsgálva: hazánkban a lakosság 14,3 százaléka él a szegénységi küszöb alatt az Európai Bizottság által felügyelt uniós statisztikai hivatal friss adatai alapján – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. 

Az Eurostat a szegénységnek kitett emberek arányára vonatkozó statisztikát nem és életkor alapján készíti el. 

Magyarország a 18 év alattiak jövedelmi helyzetét vizsgálva is a középmezőnybe tartozik, a szegénységnek kitett fiatalok aránya 17,4 százalék, amely elmarad az uniós, 19,3 százalékos átlagtól. 

A legjobban Dánia teljesített, ahol a korcsoport 10,1 százaléka volt kitéve az elszegényedésnek. Az uniós átlag 19,3 százalék volt, míg Spanyolországban a legrosszabb a helyzet, a fiatalok közel 30 százaléka él az Eurostat szegénységi küszöbe alatt.

Ki a szegénységben élő az EU szerint?

A szociális transzferek (egyebek mellett a nyugdíj, a családi pótlék és más, nem anyagi juttatások) utáni egyenértékesített (a tagállamonként eltérő árszínvonalát is tartalmazó) medián jövedelem 60 százalékánál kevesebbet keresőket sorolja a szegénységgel érintett társadalmi csoportba. A módszertan több hiányossággal is rendelkezik, ugyanis a szegénységnek nem egy abszolút mértéket állít, hanem a jövedelmi viszonyok alapján határozza meg az érintett embereket. 

Az elemzés ezt egy példával is szemlélteti: ha egy sziget két lakója közül az egyik kétszer akkora keresettel bír mint a másik, akkor az Eurostat szegénységi statisztikája szerint a lakosság fele szegénységnek kitett. Függetlenül attól, hogy a fele akkora keresettel rendelkező ember milyen anyagi helyzetben él.

Magyarország dobogós a szegénység visszaszorításában

A Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnököt a szegénységnek kitett magyar gyermekek arányáról is kérdezte Rónai Egon az ATV műsorában. 

A műsorvezető azt állította, minden ötödik magyar gyermek mélyszegénységben él. Ezt a hírt Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója azonnal cáfolta. Úgy reagált, 

a műsorban elhangzottak teljes mértékben álhírek, Magyarország továbbra is az uniós átlagnál jobban teljesít, 2010 óta nálunk volt a legnagyobb a javulás. 

A szakértő felidézte, A súlyos nélkülözésben élő gyermekek aránya 2010-ben 30,4 százalék volt, 2024-re 10,5 százalékra csökkent.

Több mint 300 ezer gyermek lépett ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatából, és a középosztályba emelkedett.

A szakértő hangsúlyozta: az eredmények a magyar családtámogatási rendszernek, a női foglalkoztatás bővülésének, valamint a reálkeresetek növekedésének köszönhetők.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

kovsa2
2025. november 12. 17:04
youtube.com/watch?v=9AS4v6sDqrk Bicikliút és gyors busz vonal Peruban, német adófizetők pénzéből. Egy érdekes videó. Ezt hívom én korrupciónak. Senki nem tudja mennyi pénz ment valóban az építésre, és mennyi ment vissza az "adományozó" zsebébe. Fölhínám a figyelmüket az 1:45-nél látható dologra. A riporter magyar útlevéllel utazott Peruba, pedig volt német is nála.
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. november 12. 16:34
Úgyhogy kuss legyen libsi-komcsi trollok!
Válasz erre
3
0
Agricola
2025. november 12. 16:34
Az Eurostat az Európai Unió statisztikai hivatala, amely függetlenül felelős a kiváló minőségű, európai szintű statisztikák és mutatók közzétételéért, amelyek lehetővé teszik az országok és régiók közötti összehasonlítást. Az Eurostat a szegénységnek kitett emberek arányára vonatkozó statisztikát nem és életkor alapján készíti el. Magyarország a 18 év alattiak jövedelmi helyzetét vizsgálva is a középmezőnybe tartozik, a szegénységnek kitett fiatalok aránya 17,4 százalék, amely elmarad az uniós, 19,3 százalékos átlagtól. Rónai Egon az ATV műsorában amikor feltette a kérdést mendemondákra hivatkozott, nem tudva, hogy az Eurostat statisztikája lehetővé teszik az országok és régiók közötti összehasonlítást.
Válasz erre
2
0
véna
2025. november 12. 16:18
Ami a valóságban harmadára csökkent az a baloldal szerint duplájára nőtt, már megszoktuk. Ennyit tudnak.
Válasz erre
3
0
