Megrágta, majd kiköpte a válság Németországot: rekordszintet ért el a csődhullám

Térképen, ahogy reped a német modell: Magyarország jelentősége rohamosan nő
A nagy német autóipari csoportok profitja hetvenhat százalékkal esett vissza, ezzel eljutva egy tizenöt éves mélypontra.
Tavaly naponta átlagosan több tucat német vállalat ment tönkre.
Drámai képet festenek a legfrissebb német gazdasági adatok: 2025-ben két évtizedes rekordot döntött meg a csődbe jutott vállalatok száma – írta a Bild című német lap. A Hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézet (IWH) adatai szerint a csődhullámban összesen 17 604 vállalat ment csődbe.
Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 48 vállalat jutott csődbe.
Az intézet kiemelte, hogy még a 2008–2009-es gazdasági válság idején is mintegy 5 százalékkal alacsonyabb volt ez a szám. Jonas Eckhardt, a Falkensteg tanácsadó cég gazdasági szakértője a Bildnek nyilatkozva így fogalmazott: „A német gazdaság már nem csak fejfájással küzd. Lázas. És ez nem fog egyhamar elmúlni.” Prof. Dr. Steffen Müller, az IWH egyik vezetője megjegyezte:
A csődhullám széles körű volt, senkit sem kímélt, bár a vendéglátás, az építőipar és az ingatlanszektor szenvedett különösen súlyos károkat.”
Nemcsak a kis- és középvállalatok, hanem a nagyvállalatok is komoly gondokkal küzdenek. A Falkensteg felmérése szerint 471 olyan cég ment csődbe, amelynek éves forgalma meghaladja a 10 millió eurót – ez 25 százalékos növekedés az előző évhez képest. 2021 óta ezek a nagy csődök száma pedig majdnem megháromszorozódott. Friedrich Merz német kancellár nemrég úgy nyilatkozott, hogy a német gazdaság egyes részei „nagyon kritikus állapotban” vannak. A szakértők nem számítanak fordulatra 2026-ban sem, sőt arra számítanak, hogy a csődbe jutott vállalatok száma tovább fog növekedni.
A Remix News összeállítása szerint Németország gazdasága szenved. Emmanuel Macron francia elnök múlt havi kínai látogatása során a Politico szerint arról beszélt, hogy az európai ipar „élet-halál harcot” vív.
Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
