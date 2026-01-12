Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
friedrich merz csőd német gazdaság

Megrágta, majd kiköpte a válság Németországot: rekordszintet ért el a csődhullám

2026. január 12. 19:02

Tavaly naponta átlagosan több tucat német vállalat ment tönkre.

2026. január 12. 19:02
null

Drámai képet festenek a legfrissebb német gazdasági adatok: 2025-ben két évtizedes rekordot döntött meg a csődbe jutott vállalatok száma – írta a Bild című német lap. A Hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézet (IWH) adatai szerint a csődhullámban összesen 17 604 vállalat ment csődbe.

Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 48 vállalat jutott csődbe.

Az intézet kiemelte, hogy még a 2008–2009-es gazdasági válság idején is mintegy 5 százalékkal alacsonyabb volt ez a szám. Jonas Eckhardt, a Falkensteg tanácsadó cég gazdasági szakértője a Bildnek nyilatkozva így fogalmazott: „A német gazdaság már nem csak fejfájással küzd. Lázas. És ez nem fog egyhamar elmúlni.” Prof. Dr. Steffen Müller, az IWH egyik vezetője megjegyezte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A csődhullám széles körű volt, senkit sem kímélt, bár a vendéglátás, az építőipar és az ingatlanszektor szenvedett különösen súlyos károkat.” 

Nemcsak a kis- és középvállalatok, hanem a nagyvállalatok is komoly gondokkal küzdenek. A Falkensteg felmérése szerint 471 olyan cég ment csődbe, amelynek éves forgalma meghaladja a 10 millió eurót – ez 25 százalékos növekedés az előző évhez képest. 2021 óta ezek a nagy csődök száma pedig majdnem megháromszorozódott. Friedrich Merz német kancellár nemrég úgy nyilatkozott, hogy a német gazdaság egyes részei „nagyon kritikus állapotban” vannak. A szakértők nem számítanak fordulatra 2026-ban sem, sőt arra számítanak, hogy a csődbe jutott vállalatok száma tovább fog növekedni.

A Remix News összeállítása szerint Németország gazdasága szenved. Emmanuel Macron francia elnök múlt havi kínai látogatása során a Politico szerint arról beszélt, hogy az európai ipar „élet-halál harcot” vív.

Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simakutya
2026. január 12. 21:09
Orbán a magyar elnökség idején elmonda nektek úgy másfél éve hogy nagy a baj,és megoldásokat kell találni ,felkészülve, javaslatokkal érkezett Brüsszelbe,de ti politikai támadást szerveztetek ellene ,meg sem hallgattátok. Gőgös Barmok.Ilyen vezetéssel ez csak rosszabb lesz Várunk további német cégeket ,akik nem akarnak csődöt jelenteni,mert az otthon maradottakon akarják behajtani a kiesó iparűzési adókat,azután jönnek az ingatlan árverezések mert a kirúgott munkás fizetés nélkül nem tud törleszteni a bank felé
Válasz erre
0
0
kiss.istvan770
2026. január 12. 20:22
Blackrock Merz a főnökei utasítását teljesíti. Az a parancs, hogy tegye tönkre Németországot és segítsen Ursulának az EU-t is hazavágni. A Blackrock-nak jobban megy konkurencia nélkül.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. január 12. 19:56
Jól működnek a szankciók
Válasz erre
1
0
indaniso
2026. január 12. 19:48
És még mindig nem 80%-on áll az AFD.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!