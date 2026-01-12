Megrágta, majd kiköpte a válság Németországot: rekordszintet ért el a csődhullám

Drámai képet festenek a legfrissebb német gazdasági adatok: 2025-ben két évtizedes rekordot döntött meg a csődbe jutott vállalatok száma – írta a Bild című német lap. A Hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézet (IWH) adatai szerint a csődhullámban összesen 17 604 vállalat ment csődbe.

Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 48 vállalat jutott csődbe.

Az intézet kiemelte, hogy még a 2008–2009-es gazdasági válság idején is mintegy 5 százalékkal alacsonyabb volt ez a szám. Jonas Eckhardt, a Falkensteg tanácsadó cég gazdasági szakértője a Bildnek nyilatkozva így fogalmazott: „A német gazdaság már nem csak fejfájással küzd. Lázas. És ez nem fog egyhamar elmúlni.” Prof. Dr. Steffen Müller, az IWH egyik vezetője megjegyezte: