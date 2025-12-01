Lesújtó hírt közölt a szakértő: ennél előbb biztosan nincs realitása az orosz-ukrán békének

Messze még az áttörés

A béketárgyalások esélyéről a szakértő úgy fogalmazott: idén nem várható orosz–ukrán megállapodás. Noha több szálon is folynak egyeztetések – például Szaúd-Arábiában Dan Driscoll amerikai államtitkár, Kirilo Budanov ukrán hírszerzési vezető és orosz diplomaták részvételével –, a rendezéshez még messze van az áttörés.

Bendarzsevszkij szerint mindkét félnek van még mozgástere: Ukrajna elsősorban az élőerőhiány, Oroszország pedig gazdasági kényszerek miatt kerül egyre nehezebb helyzetbe, de egyik sem jutott el a kritikus szintig. „Most még van fél vagy egy év idő, amíg tényleg kritikussá válhatnak ezek a problémák” – mondta. Addig Moszkva és Kijev is megengedheti magának az időhúzást: ha a feltételek nem kedvezők, egyszerűen elutasítják őket.

A szakértő ugyanakkor hozzátette: minden újabb tárgyalási körrel közelednek az álláspontok, még ha nem is ez a mostani folyamat vezet majd végső megoldáshoz. Könnyen lehet, hogy csak 2026 eleje hoz majd valódi fordulatot az orosz–ukrán rendezésben.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Gunejev