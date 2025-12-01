Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború

Lesújtó hírt közölt a szakértő: ennél előbb biztosan nincs realitása az orosz-ukrán békének

2025. december 01. 12:50

Bendarzsevszkij Anton szerint Ukrajna gyengülése miatt a béke esélye is csökkent.

2025. december 01. 12:50
null

Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói Floridában egyeztettek a háború lezárásának lehetséges módjairól, köztük az amerikai békejavaslatról. Bár hivatalosan kevés részlet került nyilvánosságra, annyi látszik: a korábbi 28 pontos béketerv két kulcskérdésében – a területi ügyekben és a biztonsági garanciákban – nem történt áttörés. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban arról beszélt: 

Kijev pozíciója meggyengült, ami mind az amerikai, mind az orosz hozzáállást megváltoztathatja.

A szakértő szerint Floridában is az volt a fő kérdés, hogy Ukrajna milyen területi kompromisszumokat hajlandó vállalni, illetve milyen biztonsági garanciákat kaphatna az Egyesült Államoktól – ezekről az amerikai álláspont ma sem ismert. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

A találkozónál azonban Bendarzsevszkij szerint is fontosabb lehet a keddi moszkvai egyeztetés: Jared Kushner és Steve Witkoff – Donald Trump elnök veje és Ukrajna-ügyi főtárgyalója – Vlagyimir Putyinnal találkoznak. 

Ha Moszkva elutasítja az amerikai javaslatot, minden folytatódhat úgy, ahogy eddig.

A háttérben közben az orosz erők tovább nyomulnak a donyecki fronton, miközben Kijev felső vezetését korrupciós botrányok rázták meg. Zelenszkij elnök hatalmi bázisa is meggyengült Andrij Jermak, a második számú ukrán vezető leváltásával. Mindez Bendarzsevszkij szerint olyan kompromisszumokra kényszerítheti az ukrán felet, amelyekre Putyin még keményebb feltételekkel reagálhat: 

Ukrajna gyengülése miatt a béke esélye is csökkent, mert Putyin nyerésben érzi magát.”

A floridai tárgyalások hivatalos megítélése ugyanakkor kedvező. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és az ukrán fél is pozitívan értékelt, és az ukrán diplomácia most jóval gondosabban figyel Trump irányába: Zelenszkij minden fórumon hangsúlyozza az amerikai segítség fontosságát, elkerülve a 2024 februári látogatás során elkövetett kommunikációs hibákat. Jermak távozásával azonban az ukrán delegáció is átalakult, így az amerikai nyomás bizonyos kérdésekben erősebb lehet, mint korábban.

Ezt is ajánljuk a témában

Messze még az áttörés

A béketárgyalások esélyéről a szakértő úgy fogalmazott: idén nem várható orosz–ukrán megállapodás. Noha több szálon is folynak egyeztetések – például Szaúd-Arábiában Dan Driscoll amerikai államtitkár, Kirilo Budanov ukrán hírszerzési vezető és orosz diplomaták részvételével –, a rendezéshez még messze van az áttörés.

Bendarzsevszkij szerint mindkét félnek van még mozgástere: Ukrajna elsősorban az élőerőhiány, Oroszország pedig gazdasági kényszerek miatt kerül egyre nehezebb helyzetbe, de egyik sem jutott el a kritikus szintig. „Most még van fél vagy egy év idő, amíg tényleg kritikussá válhatnak ezek a problémák” – mondta. Addig Moszkva és Kijev is megengedheti magának az időhúzást: ha a feltételek nem kedvezők, egyszerűen elutasítják őket.

A szakértő ugyanakkor hozzátette: minden újabb tárgyalási körrel közelednek az álláspontok, még ha nem is ez a mostani folyamat vezet majd végső megoldáshoz. Könnyen lehet, hogy csak 2026 eleje hoz majd valódi fordulatot az orosz–ukrán rendezésben.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Gunejev

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Megtalálta
•••
2025. december 01. 14:48 Szerkesztve
Világosan el lett mondva kábé ötszáztizenötször, hogy az oroszok addig háborúznak, amíg meg nem szerzik maguknak azt, amit akarnak. Az is, hogy időhúzással csak Ukrajna jár rosszul, az orosz hadsereget nem fogják tudni legyőzni. Szép lassan bedarálják az ukrán élőerőt, meg az összes hadifelszerelést, amit a Nyugat küld, és az idő előrehaladtával egyre több terület lesz az övék. Harkov lehet a soros. És erre tessék, mi történik? Hát Ukrajna egyszer csak meggyengült. Tegnap még erős volt, de mára már elmúlt. Elképesztő bazdmeg ezek a szakértők, Antonka, Taljányi, RáczBandera, meg a többi hozzájuk hasonló, haszontalan, beképzelt, tahó, semmihez nem értő pofázógép, akik a nagy semmiről dumálnak egyfolytában, miközben két építőkockát nem tudnak egymás mellé tenni.
Válasz erre
2
0
backsplash
2025. december 01. 14:44
Banderazsivszkij Onton szerintem majd belehalt, amikor ezt lenyilatkozta. Pár hete még mosolyogva ízlelgette az ukrán spermát. Aztán az egész világ megtudta, hogy tolvajok, akik azért hajtják a darálóba az emberanyagot, hogy tovább lophassák a pénzünket.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. december 01. 14:34
Bingyirzsimbir a szagértő. Panzerácz Bangyera volt a témavezetője...
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. december 01. 14:25
ez a béke egyedül az Egyesült Államokon múlik és a háborúpárti internácik azt hiszik, hogy át tudják verni Trumpot aki a nevére veszi a háborút amit a demokraták indítottak. De ezen, a 28 pontos béketervvel már túl vagyunk, most az a kérdés, hogy az Európába átmentet demokrata partizáncsapatok kapitulálnak vagy folytatják még az öngyilkos háborújukat nem kímélve az ukránok életét és az európaiak életszínvonalát.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!