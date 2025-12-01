Lesújtó hírt közölt a szakértő: ennél előbb biztosan nincs realitása az orosz-ukrán békének

Tényleg közel a háború vége? Lássunk tisztán a béketervek és tárgyalások káoszában!
Az elmúlt héten minden az amerikaiak béketervéről és annak újratárgyalásáról szólt. Elemzésünkben áttekintjük, hogyan is áll a terv és mi várható.
Bendarzsevszkij Anton szerint Ukrajna gyengülése miatt a béke esélye is csökkent.
Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói Floridában egyeztettek a háború lezárásának lehetséges módjairól, köztük az amerikai békejavaslatról. Bár hivatalosan kevés részlet került nyilvánosságra, annyi látszik: a korábbi 28 pontos béketerv két kulcskérdésében – a területi ügyekben és a biztonsági garanciákban – nem történt áttörés. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban arról beszélt:
Kijev pozíciója meggyengült, ami mind az amerikai, mind az orosz hozzáállást megváltoztathatja.
A szakértő szerint Floridában is az volt a fő kérdés, hogy Ukrajna milyen területi kompromisszumokat hajlandó vállalni, illetve milyen biztonsági garanciákat kaphatna az Egyesült Államoktól – ezekről az amerikai álláspont ma sem ismert.
A találkozónál azonban Bendarzsevszkij szerint is fontosabb lehet a keddi moszkvai egyeztetés: Jared Kushner és Steve Witkoff – Donald Trump elnök veje és Ukrajna-ügyi főtárgyalója – Vlagyimir Putyinnal találkoznak.
Ha Moszkva elutasítja az amerikai javaslatot, minden folytatódhat úgy, ahogy eddig.
A háttérben közben az orosz erők tovább nyomulnak a donyecki fronton, miközben Kijev felső vezetését korrupciós botrányok rázták meg. Zelenszkij elnök hatalmi bázisa is meggyengült Andrij Jermak, a második számú ukrán vezető leváltásával. Mindez Bendarzsevszkij szerint olyan kompromisszumokra kényszerítheti az ukrán felet, amelyekre Putyin még keményebb feltételekkel reagálhat:
Ukrajna gyengülése miatt a béke esélye is csökkent, mert Putyin nyerésben érzi magát.”
A floridai tárgyalások hivatalos megítélése ugyanakkor kedvező. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és az ukrán fél is pozitívan értékelt, és az ukrán diplomácia most jóval gondosabban figyel Trump irányába: Zelenszkij minden fórumon hangsúlyozza az amerikai segítség fontosságát, elkerülve a 2024 februári látogatás során elkövetett kommunikációs hibákat. Jermak távozásával azonban az ukrán delegáció is átalakult, így az amerikai nyomás bizonyos kérdésekben erősebb lehet, mint korábban.
A béketárgyalások esélyéről a szakértő úgy fogalmazott: idén nem várható orosz–ukrán megállapodás. Noha több szálon is folynak egyeztetések – például Szaúd-Arábiában Dan Driscoll amerikai államtitkár, Kirilo Budanov ukrán hírszerzési vezető és orosz diplomaták részvételével –, a rendezéshez még messze van az áttörés.
Bendarzsevszkij szerint mindkét félnek van még mozgástere: Ukrajna elsősorban az élőerőhiány, Oroszország pedig gazdasági kényszerek miatt kerül egyre nehezebb helyzetbe, de egyik sem jutott el a kritikus szintig. „Most még van fél vagy egy év idő, amíg tényleg kritikussá válhatnak ezek a problémák” – mondta. Addig Moszkva és Kijev is megengedheti magának az időhúzást: ha a feltételek nem kedvezők, egyszerűen elutasítják őket.
A szakértő ugyanakkor hozzátette: minden újabb tárgyalási körrel közelednek az álláspontok, még ha nem is ez a mostani folyamat vezet majd végső megoldáshoz. Könnyen lehet, hogy csak 2026 eleje hoz majd valódi fordulatot az orosz–ukrán rendezésben.
