Érdemes kitérni Gyöngyös helyzetére, amely egyszerre jelképe és előfutára annak, ami más vidéki térségekben is megkezdődött.
„A magyar drogprobléma mára túlnőtt a nagyvárosok határain. A kábítószer-fogyasztás és -terjesztés egyre inkább megjelenik vidéki térségekben, különösen a szegénységgel sújtott településeken, ahol a közösségek védtelensége miatt a szerhasználat gyorsabban és pusztítóbban terjed. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott: »a vidéki szegénység soraiban is pusztít« a drogjelenség. A helyi példák, köztük Gyöngyös esete, világosan mutatják: a zéró tolerancia nem ideológiai álláspont, hanem az egyetlen hatékony eszköz a kiszolgáltatott közösségek védelmére.
A kábítószer-használatot korábban elsősorban nagyvárosi jelenségnek tartották. Ez a kép azonban mára megváltozott. Orbán Viktor az országgyűlés szeptemberi ülésszakának kezdetén így fogalmazott: »Azt gondoltuk – ezt tanultuk ugyanis, ezt figyeltük meg korábban –, hogy ez alapvetően egy nagyvárosi jelenség, de azt látom, hogy most már nem így áll a helyzet, a vidéki szegénység soraiban is pusztít.« Ez a trend nemcsak a fogyasztói oldalon, hanem a terjesztési láncokban is tetten érhető. A dílerek egyre gyakrabban választanak kisebb településeket, ahol a rendészeti jelenlét gyengébb, az intézményrendszer kevésbé felkészült, és a közösségek kevésbé ellenállók.
Érdemes kitérni Gyöngyös helyzetére, amely egyszerre jelképe és előfutára annak, ami más vidéki térségekben is megkezdődött. »Gyöngyös … az utóbbi években nemcsak természeti szépségeiről és borkultúrájáról, hanem a drogproblémákhoz kapcsolódó kihívásaival kapcsolatban is figyelmet kapott.« A településen többféle drog megjelent, és a helyi helyzet azt mutatja: a probléma nem elszigetelt, hanem országos trend része. A dizájner drogok – olcsóságuk és gyors elérhetőségük miatt – különösen a szegregált területeken terjednek, ahol a kiszámíthatatlan összetételű szerek a közösségek legsebezhetőbb tagjait sodorják veszélybe.
Az illegális drogpiac ráadásul folyamatosan alkalmazkodik. A klasszikus szerek mellett egyre gyakrabban jelennek meg olcsó, szintetikus, kockázatos keverékek, amelyek gyakran ellenőrizetlen laborokban készülnek. A szegényebb térségekben ezek az anyagok könnyebben terjednek: néhány száz forintért beszerezhetők, gyors hatást ígérnek, és a fiatalok körében rendkívül népszerűek. A szegregátumok lakói különösen veszélyeztetettek, mert ott a legkevesebb információ és támogatás áll rendelkezésre.
A zéró tolerancia ezért nem pusztán büntető, hanem védelmi eszköz: a zéró tolerancia politikája a társadalmi rend és biztonság megőrzésének kulcsfontosságú eleme. A vidéki térségekben a tiltás különösen indokolt, mert a drog sokkal gyorsabban teszi tönkre a közösségeket, ahol nincs ellensúlyozó infrastruktúra. A fiatalok elérése ilyen környezetben hatékonyabb: a kriminalizáció erős elrettentő hatást fejt ki, és visszaszorítja a szervezett bűnözői hálózatok terjeszkedését. Fontos szempont, hogy a zéró tolerancia mellett az állam biztosítja az úgynevezett »elterelés« lehetőségét is – ezzel második esélyt kínál azoknak, akik először kerülnek kapcsolatba a fogyasztással.
A magyar droghelyzet földrajza átalakulóban van. A drog ma már nem csupán fővárosi probléma, hanem egyre inkább vidéki településeken jelenik meg, amelyek a legkevesebb eszközzel rendelkeznek a védekezéshez. A zéró tolerancia ezért nem ideológiai választás, hanem a vidéki közösségek védelmének alapfeltétele. A friss kutatási adatok és példák egyaránt azt mutatják: ahol a szabályozás gyengül, ott a drog azonnal teret nyer. A vidéki Magyarország jövője és a közösségek stabilitása szempontjából a következetes zéró tolerancia elengedhetetlen.”
Nyitókép illusztráció. Fotó: Bodo Schackow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP