Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság Drogkutató Intézet jelenség jelkép tolerancia

A drog nem csak nagyvárosi jelenség: hogyan pusztít a kábítószer a magyar vidéken?

2025. december 01. 13:55

Érdemes kitérni Gyöngyös helyzetére, amely egyszerre jelképe és előfutára annak, ami más vidéki térségekben is megkezdődött.

2025. december 01. 13:55
null
Sugár Kristóf
Drogkutató Intézet

„A magyar drogprobléma mára túlnőtt a nagyvárosok határain. A kábítószer-fogyasztás és -terjesztés egyre inkább megjelenik vidéki térségekben, különösen a szegénységgel sújtott településeken, ahol a közösségek védtelensége miatt a szerhasználat gyorsabban és pusztítóbban terjed. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott: »a vidéki szegénység soraiban is pusztít« a drogjelenség. A helyi példák, köztük Gyöngyös esete, világosan mutatják: a zéró tolerancia nem ideológiai álláspont, hanem az egyetlen hatékony eszköz a kiszolgáltatott közösségek védelmére.

A kábítószer-használatot korábban elsősorban nagyvárosi jelenségnek tartották. Ez a kép azonban mára megváltozott. Orbán Viktor az országgyűlés szeptemberi ülésszakának kezdetén így fogalmazott: »Azt gondoltuk – ezt tanultuk ugyanis, ezt figyeltük meg korábban –, hogy ez alapvetően egy nagyvárosi jelenség, de azt látom, hogy most már nem így áll a helyzet, a vidéki szegénység soraiban is pusztít.« Ez a trend nemcsak a fogyasztói oldalon, hanem a terjesztési láncokban is tetten érhető. A dílerek egyre gyakrabban választanak kisebb településeket, ahol a rendészeti jelenlét gyengébb, az intézményrendszer kevésbé felkészült, és a közösségek kevésbé ellenállók. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Érdemes kitérni Gyöngyös helyzetére, amely egyszerre jelképe és előfutára annak, ami más vidéki térségekben is megkezdődött. »Gyöngyös … az utóbbi években nemcsak természeti szépségeiről és borkultúrájáról, hanem a drogproblémákhoz kapcsolódó kihívásaival kapcsolatban is figyelmet kapott.« A településen többféle drog megjelent, és a helyi helyzet azt mutatja: a probléma nem elszigetelt, hanem országos trend része. A dizájner drogok – olcsóságuk és gyors elérhetőségük miatt – különösen a szegregált területeken terjednek, ahol a kiszámíthatatlan összetételű szerek a közösségek legsebezhetőbb tagjait sodorják veszélybe.

Az illegális drogpiac ráadásul folyamatosan alkalmazkodik. A klasszikus szerek mellett egyre gyakrabban jelennek meg olcsó, szintetikus, kockázatos keverékek, amelyek gyakran ellenőrizetlen laborokban készülnek. A szegényebb térségekben ezek az anyagok könnyebben terjednek: néhány száz forintért beszerezhetők, gyors hatást ígérnek, és a fiatalok körében rendkívül népszerűek. A szegregátumok lakói különösen veszélyeztetettek, mert ott a legkevesebb információ és támogatás áll rendelkezésre.

A zéró tolerancia ezért nem pusztán büntető, hanem védelmi eszköz: a zéró tolerancia politikája a társadalmi rend és biztonság megőrzésének kulcsfontosságú eleme. A vidéki térségekben a tiltás különösen indokolt, mert a drog sokkal gyorsabban teszi tönkre a közösségeket, ahol nincs ellensúlyozó infrastruktúra. A fiatalok elérése ilyen környezetben hatékonyabb: a kriminalizáció erős elrettentő hatást fejt ki, és visszaszorítja a szervezett bűnözői hálózatok terjeszkedését. Fontos szempont, hogy a zéró tolerancia mellett az állam biztosítja az úgynevezett »elterelés« lehetőségét is – ezzel második esélyt kínál azoknak, akik először kerülnek kapcsolatba a fogyasztással.

A magyar droghelyzet földrajza átalakulóban van. A drog ma már nem csupán fővárosi probléma, hanem egyre inkább vidéki településeken jelenik meg, amelyek a legkevesebb eszközzel rendelkeznek a védekezéshez. A zéró tolerancia ezért nem ideológiai választás, hanem a vidéki közösségek védelmének alapfeltétele. A friss kutatási adatok és példák egyaránt azt mutatják: ahol a szabályozás gyengül, ott a drog azonnal teret nyer. A vidéki Magyarország jövője és a közösségek stabilitása szempontjából a következetes zéró tolerancia elengedhetetlen.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Bodo Schackow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!