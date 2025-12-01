Magyar Péter egyre kevésbé bírja cérnával: ezúttal a „baráti” HVG újságíróját próbálta nyilvánosan rendre utasítani

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
A jelöltállítás, és nyilvánosságra került megszorítócsomag után bezuhant a Tisza. Magyar Péter ideges.
„A novembert Orbán nyerte a kockázatminimalizálásra törekvő Magyarral szemben” – címmel közölt cikket a HVG, amelyet a lap meg is osztott saját közösségi oldalán. Magyar Péter ezúttal sem tudta megállni, hogy kommentálja a liberális lap bejegyzését, amely nem a legpozitívabb színben tünteti fel őt. A Tisza-vezér a következőket írta a poszthoz:
Ez a cikk mehet az Origora és az Indexre is.”
Majd magát a cikk szerzőjét is megszólítva kérte ki magának az írásban foglaltakat.
Feltűnő, hogy mióta az Index nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő, a kontrollálatlan dühkitöréseiről eddig is jól ismert Magyar Péter még a szokásosnál is idegesebb és kapkodóbb lett.
A friss felmérések világosan megmutatják, hogy a kiszivárgott több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet finoman szólva sem volt jó hatással a Tisza Párt népszerűségére.
Ismert, a tervezet szerint egy esetleges Tisza-kormány évente 1300 milliárd forint többletbevételt szedne be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével.
