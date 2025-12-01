Magyar Péter egyre kevésbé bírja cérnával: ezúttal a „baráti” HVG újságíróját próbálta nyilvánosan rendre utasítani

„A novembert Orbán nyerte a kockázatminimalizálásra törekvő Magyarral szemben” – címmel közölt cikket a HVG, amelyet a lap meg is osztott saját közösségi oldalán. Magyar Péter ezúttal sem tudta megállni, hogy kommentálja a liberális lap bejegyzését, amely nem a legpozitívabb színben tünteti fel őt. A Tisza-vezér a következőket írta a poszthoz:

Ez a cikk mehet az Origora és az Indexre is.”

Majd magát a cikk szerzőjét is megszólítva kérte ki magának az írásban foglaltakat.