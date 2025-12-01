Kiderült, hova ment a Kreml után Orbán Viktor – és az is, mit rendelt Moszkvában
A magyar miniszterelnök jó előre foglalt asztalt egy moszkvai étteremben. Az orosz sajtó beszámolója szerint helyi ételeket fogyasztott
Az orosz lapok szerint 4500 rubelért vacsorázott Orbán Viktor, a helyválasztást pedig befolyásolhatta egy budapesti kávézó neve is.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott, négyórás moszkvai tárgyalások után hagyományos orosz ételeket – többek között blinit kaviárral, szalonnát és pelmenyit – fogyasztott egy helyi étteremben.
A Lenta információi szerint
a vacsora 4500 rubelbe – mai árfolyamon 19 ezer forint – került, a delegációval érkező Orbánt nem különítették el a többi vendégtől.
A Ria Novosztyi azt gyanítja, a kormányfő döntését befolyásolhatta, hogy Budapesten is működik egy Zsivágó nevű, orosz feliratú kávézó, amelyet több mint 15 éve egy magyar-orosz család üzemeltet. A szerző hozzáteszi, nem ismert, hogy Orbán Viktor járt-e már ebben a budapesti kávézóban.
