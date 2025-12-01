Ft
Moszkva Magyarország rubel Oroszország Vlagyimir Putyin kulisszatitkok Orbán Viktor vacsora

Futótűzként terjed az orosz médiában: ezek Orbán Viktor moszkvai látogatásának kulisszatitkai

2025. december 01. 12:57

Az orosz lapok szerint 4500 rubelért vacsorázott Orbán Viktor, a helyválasztást pedig befolyásolhatta egy budapesti kávézó neve is.

2025. december 01. 12:57
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott, négyórás moszkvai tárgyalások után hagyományos orosz ételeket – többek között blinit kaviárral, szalonnát és pelmenyit – fogyasztott egy helyi étteremben.

A Lenta információi szerint

a vacsora 4500 rubelbe – mai árfolyamon 19 ezer forint – került, a delegációval érkező Orbánt nem különítették el a többi vendégtől.

A Ria Novosztyi azt gyanítja, a kormányfő döntését befolyásolhatta, hogy Budapesten is működik egy Zsivágó nevű, orosz feliratú kávézó, amelyet több mint 15 éve egy magyar-orosz család üzemeltet. A szerző hozzáteszi, nem ismert, hogy Orbán Viktor járt-e már ebben a budapesti kávézóban.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

