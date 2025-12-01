Futótűzként terjed az orosz médiában: ezek Orbán Viktor moszkvai látogatásának kulisszatitkai

a vacsora 4500 rubelbe – mai árfolyamon 19 ezer forint – került, a delegációval érkező Orbánt nem különítették el a többi vendégtől.

A Ria Novosztyi azt gyanítja, a kormányfő döntését befolyásolhatta, hogy Budapesten is működik egy Zsivágó nevű, orosz feliratú kávézó, amelyet több mint 15 éve egy magyar-orosz család üzemeltet. A szerző hozzáteszi, nem ismert, hogy Orbán Viktor járt-e már ebben a budapesti kávézóban.