11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
palacsinta moszkvai étterem rubel kormányfő

Kiderült, hova ment a Kreml után Orbán Viktor – és az is, mit rendelt Moszkvában

2025. november 29. 07:51

A magyar miniszterelnök jó előre foglalt asztalt egy moszkvai étteremben. Az orosz sajtó beszámolója szerint helyi ételeket fogyasztott

2025. november 29. 07:51
null

Egy Kreml-közeli étterembe ment át péntek este Orbán Viktor és delegációja, miután négy órán keresztül tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar miniszterelnök eredményesnek nevezte a találkozót, amely rendkívül fontos volt a magyar energiaellátás szempontjából. A tárgyalások alatt viszont feltehetően megéhezett a kormányfő, hiszen utána rögtön átsétált egy közeli vendéglátó helyre. 

Az orosz RIA Novosztyi beszámolója szerint az étteremben Orbán Viktor stábja már aznap jó előre foglalt asztalt, így arra sem volt szükség, hogy a testőrök biztosítsák a helyszínt. A lap azt is megtudta, hogy mit rendelt a kormányfő:

elsőként borscsot, az oroszok tradicionális levesét fogyasztotta, 

majd palacsintát evett kaviárral, uborkával, illetve marhával, disznóhússal és nyúllal töltött szibériai gombócokat rendelt. 

A RIA megszólaltatta a helyi dolgozókat is, akik elmondták, rengetegen fotózkodtak a magyar miniszterelnökkel. 

A lap még azt is tételesen felsorolta, hogy mennyibe került a vacsora. Orbán Viktor 50 grammnyi vörös kaviárt rendelt, ez 1800 rubelbe kerül, azaz 7600 forintba. A palacsinták 220 rubelbe, a szibériai gombócok 720 rubelbe kerültek. Az étel, amit a miniszterelnök elfogyasztott, mintegy 4500 rubelbe, azaz 19 ezer forintjába került a kormányfőnek. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/MTVA

Csigorin
2025. november 29. 08:16
ennel en tobbet koltok egy atlag etteremben foleg csaladdal…
Ízisz
2025. november 29. 08:15
Z. Egészségükre legyen!!! Nagyon megérdemlik!!! 💯👍👏🤗❗
Obsitos Technikus
2025. november 29. 08:12 Szerkesztve
És ez egy kifejezetten fine dining kajálda ám. 19ezerért egy menüsor. Tegnap két Putyin-Orbán műsor között (mert az egész nap erről szólt, néha kiegészítve az EU-s szerencsétlenek kaffogásával), egy közép-oroszországi város zöldségpultját mutatták egy rövid kis színes riport keretében, csak egy dolgot jegyeztem meg, az izraeli mandarin kilója 70 rubel (300Ft) volt. Csütörtökön a Lidl rendkívüli akcióban 900Ft-ért kínálta a török mandarint. Hatottak a szankciók 😁
Obsitos Technikus
2025. november 29. 08:08
"szibériai gombócokat" Pelmenyi - darált hússal töltött tészta, alakjában inkább derelye, húslevesben kifőzve.
