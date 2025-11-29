Kiderült, hova ment a Kreml után Orbán Viktor – és az is, mit rendelt Moszkvában

majd palacsintát evett kaviárral, uborkával, illetve marhával, disznóhússal és nyúllal töltött szibériai gombócokat rendelt.

A RIA megszólaltatta a helyi dolgozókat is, akik elmondták, rengetegen fotózkodtak a magyar miniszterelnökkel.

A lap még azt is tételesen felsorolta, hogy mennyibe került a vacsora. Orbán Viktor 50 grammnyi vörös kaviárt rendelt, ez 1800 rubelbe kerül, azaz 7600 forintba. A palacsinták 220 rubelbe, a szibériai gombócok 720 rubelbe kerültek. Az étel, amit a miniszterelnök elfogyasztott, mintegy 4500 rubelbe, azaz 19 ezer forintjába került a kormányfőnek.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/MTVA