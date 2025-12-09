Hivatalosan is visszatért Orbán Viktor régi szövetségese: új vezetője van Csehországnak

A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot. A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök. A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Andrej Babis mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát.

Petr Pavel már találkozott a miniszterjelöltekkel, s csak Filip Turek, személyével kapcsolatban vannak kifogásai, akit a koalíció a környezetvédelmi tárca vezetőjének jelölt. Az Autósok tiszteletbeli elnöke jelenleg beteg, ezért találkozóját az államfővel elhalasztották.

A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfő posztra, s ez a harmadik kormányfői megbízatása.

Andrej Babis első ízben 2017 és 2021 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. Az akkori első, egypárti kisebbségi kormánya 2018 januárjában nem kapott bizalmat. Andrej Babis második, immár koalíciós kormánya – az ANO partnere akkor a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) lett – szintén kisebbségben volt, de Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) külső támogatásával végig tudta vinni mandátumát. A 2021-es képviselőházi választások után a cseh jobboldal alakított kormányt, s az ANO ellenzékbe került.