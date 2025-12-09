Rettegnek Brüsszelben: újrarendezi az erőviszonyokat Orbán Viktor régi szövetségesének visszatérése

Elhárult a legfőbb akadály: Orbán szövetségese magához ragadhatja a miniszterelnöki széket
Az ANO elnöke megszüntette politikusi és üzletemberi szerepének összeférhetetlenségét.
Csehországban Petr Pavel elnök ma nevezi ki Andrej Babišt miniszterelnöknek, miután lezárultak az összeférhetetlenségi kérdések. Brüsszel attól tart, hogy a nemzeti érdekeket képviselő cseh kormányfő Orbán Viktorral és Robert Ficóval együtt erőteljesebb ellensúlyt képezhet a brüsszeli döntéshozatal jelenlegi irányával szemben.
A Politico szerint Andrej Babiš miniszterelnöki kinevezésével újabb olyan közép-európai vezető kerül előtérbe, aki – Orbán Viktorhoz és Robert Ficóhoz hasonlóan – nem veszi készpénznek a brüsszeli döntéshozatal irányait, és több ügyben is saját álláspontot képviselhet. A lap értékelése szerint Brüsszelben már most tartanak attól, hogy a három vezető együtt markánsabb szereplővé teheti Közép-Európát az uniós vitákban.
A Politico felidézi, hogy Babiš egyik hangsúlyos célja lehet a Visegrádi Négyek újjáélesztése. A csoport az orosz–ukrán háború kitörése óta háttérbe szorult, azonban a lap szerint ez most változhat, hiszen Orbán Viktor és Robert Fico is támogatja, hogy a térség ismét egységesebben jelenjen meg. A Politico ugyanakkor arra is rámutat, hogy az együttműködés várhatóan háromtagú lenne, mivel Lengyelország jelenlegi miniszterelnöke, Donald Tusk, határozottan más értékeket képvisel, így aligha lépne szövetségre Orbánnal.
Ugyanakkor a lengyel államfő, Karol Nawrocki már arról beszél, hogy szerinte van esély a V4 újraindítására.
A Politico szerint Babiš kormányának összetétele is azt mutatja, hogy nem automatikusan követi a brüsszeli irányvonalat. Az ANO – amely a Patrióták Európáért szövetséghez igazodik – a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint a Motorosok Magukért pártokkal alakít kabinetet. A lap megjegyzi: ez a felállás több környezetpolitikai kérdésben is eltérő álláspontot képviselhet Brüsszelhez képest, például a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) kiterjesztésénél vagy a belsőégésű motorok uniós kivezetésénél, amelyek több tagállam számára is komoly terheket jelentenének.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ANO elnöke megszüntette politikusi és üzletemberi szerepének összeférhetetlenségét.
A Politico arra is emlékeztet, hogy bár Babiš a kampányban még a cseh lőszerkezdeményezés megszüntetéséről beszélt, választási győzelme után visszafogottabban fogalmazott. A lap szerint így egyelőre kérdéses, hogy a gyakorlatban mennyiben módosítja Ukrajna-politikáját – annyi azonban látható, hogy
nem előfeltételezhető tőle a brüsszeli elvárásokhoz való automatikus igazodás.
A Politico értékelése szerint az is hamar kiderülhet, milyen szerepet játszik majd Babiš az uniós vitákban. Amennyiben kabinetje időben feláll, a cseh miniszterelnök már e héten Brüsszelben vehet részt az Európai Tanács ülésén, ahol gyorsan láthatóvá válhat, hogyan alakul a közép-európai politikai súlypont.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP