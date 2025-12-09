Rettegnek Brüsszelben: újrarendezi az erőviszonyokat Orbán Viktor régi szövetségesének visszatérése

A Politico szerint Andrej Babiš miniszterelnöki kinevezésével újabb olyan közép-európai vezető kerül előtérbe, aki – Orbán Viktorhoz és Robert Ficóhoz hasonlóan – nem veszi készpénznek a brüsszeli döntéshozatal irányait, és több ügyben is saját álláspontot képviselhet. A lap értékelése szerint Brüsszelben már most tartanak attól, hogy a három vezető együtt markánsabb szereplővé teheti Közép-Európát az uniós vitákban.

Brüsszelben nő az aggodalom, mert Babiš Orbánnal és Ficóval együtt erősítheti a közép-európai hangot az uniós vitákban

Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Brüsszelnek új kihívást jelenthet a V4 megerősödése

A Politico felidézi, hogy Babiš egyik hangsúlyos célja lehet a Visegrádi Négyek újjáélesztése. A csoport az orosz–ukrán háború kitörése óta háttérbe szorult, azonban a lap szerint ez most változhat, hiszen Orbán Viktor és Robert Fico is támogatja, hogy a térség ismét egységesebben jelenjen meg. A Politico ugyanakkor arra is rámutat, hogy az együttműködés várhatóan háromtagú lenne, mivel Lengyelország jelenlegi miniszterelnöke, Donald Tusk, határozottan más értékeket képvisel, így aligha lépne szövetségre Orbánnal.