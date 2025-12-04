Ft
kormány Babis lépés Csehország Agrofert

Elhárult a legfőbb akadály: Orbán szövetségese magához ragadhatja a miniszterelnöki széket

2025. december 04. 22:55

Az ANO elnöke megszüntette politikusi és üzletemberi szerepének összeférhetetlenségét.

2025. december 04. 22:55
null

Andrej Babis, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, amelynek eddig egyedüli tulajdonosa volt. Ezt a politikus a közösségi hálón nyilvánosságra hozott egyik videójában közölte. Leszögezte: az Agroferttel ezentúl nem lesz semmiféle kapcsolata, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává.

A lépéssel Babis a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani.

Ezzel teljesítettem az államfő azon feltételét, amelyhez kormányfői kinevezésemet kötötte”

– szögezte le.

„Üdvözlöm azt a világos és érthető módot, amellyel Andrej Babis teljesítette megállapodásunkat és nyilvánosan elmagyarázta összeférhetetlenségének megoldását. Úgy döntöttem ezért, hogy kedden, december 9-én reggel kilenc órakor kinevezem kormányfővé. Tiszteletben tartom a képviselőházi választások eredményét és a koalíciós kormányalakítási tárgyalások eddigi menetét” – reagált a pártvezető bejelentésére csütörtök este Petr Pavel államfő szintén a hírtévében.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult. A köztársasági elnök ennek a problémának a megoldását szabta feltételül annak, hogy Babist kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

Az Agrofert részvényeit a jövőben egy tröszti struktúrán keresztül egy független személy fogja kezelni, és ugyancsak egy független személy fogja ezt ellenőrizni. Babis hozzátette: halála után a holdingot gyermekei fogják örökölni.

A döntés visszavonhatatlan, és messze meghaladja a törvényes követelményeket – hangsúlyozta a pártelnök a videóban, amelyet a közszolgálati hírtelevízió (CT24) ismertetett. Ezt követően megalakulhat az új koalíciós kormány, amelyet az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal együtt készül létrehozni.

A 200 tagú parlamenti alsóházban az új cseh kormánykoalíciónak 108 képviselője van. A 16 tagú kormányban az ANO adja a kormányfőt és nyolc minisztert, négy minisztert az Autósok adnak, míg hárman az SPD-t fogják képviselni. A koalíciós szerződés alapján az SPD adja a képviselőház elnökét is. Ebbe a tisztségbe Tomio Okamurát, az SPD elnökét választották meg. Andrej Babis multimilliárdos vállalkozó, Csehország egyik leggazdagabb embere. Az Agrofert holdingban jelenleg mintegy 260 cég tömörül, amelyek több mint 20 országban, köztük Magyarországon is működnek és több tízezer embernek adnak munkát.

(MTI)

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

***

Gubbio
2025. december 05. 00:30
Helyes! Miniszterelnökként sem fog éhen halni. A haza csak a brüsszelitáknak "üzleti vállakozás".
red-bullshit
2025. december 05. 00:23
A cikkíró ragadta magához az anyja picsáját, mert összeszarta magát, hogy nem a baloldal nyert.
europész
2025. december 04. 23:23
Hat a Peter Palijuk eleg sokaig elhhuzta mondhatnam rabolta Babis draga idejet. Remelem elobb utobb megszabadulnak a lokott libsibolsi brusszelita allamfojuktol.
Gintonic68
2025. december 04. 23:18
Mit "ragad" ? Megnyerte a választást és koaliciós szerződést kötött, ezért ki kell nevezni.
