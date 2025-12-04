Drónok jelentek meg Zelenszkij elnök útvonalán – nem sokon múlott a tragédia

Az ukrán delegáció hétfő késő este landolt Dublinban, majd kedden későn hagyta el az országot. A látogatás fő célja az volt, hogy további európai támogatásokat mozgósítsanak Kijev számára, miközben Oroszország folytatja a háborút Ukrajna ellen.

A drónrepülések ugyanakkor újabb figyelmeztetésként hatottak az európai biztonsági szervek számára. Az ismeretlen eredetű drónok az utóbbi időben több európai légtérműveletet is megzavartak, ami egyre komolyabb aggályokat kelt a polgári és katonai légi közlekedés biztonságával kapcsolatban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezeket a behatolásokat „hibrid hadviselésnek” nevezte, jelezve, hogy

a dróntámadások politikai üzenetet is hordozhatnak.

A The Journal, amely elsőként számolt be a dublini repülőtér környékén feltűnt drónokról, úgy értesült, hogy „a repülő objektumok pontosan ott és akkor jelentek meg, ahol és amikor Zelenszkij gépe az eredeti menetrend szerint elhaladt volna.” A lap információi szerint a hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a drónokat a partról vagy egy észrevétlen hajóról indíthatták. Először Dublin északkeleti irányában, nagyjából húsz kilométerre a repülőtértől azonosították őket.

Az ír védelmi erők műveleti biztonsági okokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra az eset részleteit. Közölték ugyanakkor, hogy több eszközzel támogatták az An Garda Síochána által vezetett biztonsági műveletet, amely végül biztonságos és sikeres látogatást biztosított az ukrán elnök számára. A hivatalos tájékoztatás szerint a delegáció mozgása során semmilyen közvetlen fenyegetés nem érte Zelenszkij gépét.