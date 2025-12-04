Ft
12. 05.
péntek
Előfizetés
Szerzőink
légtér útvonal Zelenszkij tragédia államfő hadihajó

Drónok jelentek meg Zelenszkij elnök útvonalán – nem sokon múlott a tragédia

2025. december 04. 22:20

A drónok pontosan ott és akkor jelentek meg, ahol és amikor az eredeti menetrend alapján az ukrán elnök repülőgépe áthaladt volna.

2025. december 04. 22:20
null

Egy ír hadihajó több drónt észlelt a légtérben, közvetlenül az ukrán államfő gépének tervezett útvonala közelében, ami azonnal biztonsági riadót váltott ki – írta meg a Portfolio.

A beszámolók szerint

a drónok pontosan ott és akkor jelentek meg, ahol és amikor az eredeti menetrend alapján az ukrán elnök repülőgépe áthaladt volna.

A helyi média úgy tudja, hogy az eset hétfőn történt, amikor Zelenszkij állami látogatásra érkezett Írországba. A hatóságok attól tartottak, hogy a repülő eszközök megzavarhatják a gép útvonalát, illetve veszélyeztethetik a leszállás biztonságát.

Az Irish Times névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Zelenszkij gépe a menetrendhez képest kissé korábban érkezett és a repülés teljes időtartama alatt biztonságban volt.

Az ukrán delegáció hétfő késő este landolt Dublinban, majd kedden későn hagyta el az országot. A látogatás fő célja az volt, hogy további európai támogatásokat mozgósítsanak Kijev számára, miközben Oroszország folytatja a háborút Ukrajna ellen.

A drónrepülések ugyanakkor újabb figyelmeztetésként hatottak az európai biztonsági szervek számára. Az ismeretlen eredetű drónok az utóbbi időben több európai légtérműveletet is megzavartak, ami egyre komolyabb aggályokat kelt a polgári és katonai légi közlekedés biztonságával kapcsolatban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezeket a behatolásokat „hibrid hadviselésnek” nevezte, jelezve, hogy

a dróntámadások politikai üzenetet is hordozhatnak.

A The Journal, amely elsőként számolt be a dublini repülőtér környékén feltűnt drónokról, úgy értesült, hogy „a repülő objektumok pontosan ott és akkor jelentek meg, ahol és amikor Zelenszkij gépe az eredeti menetrend szerint elhaladt volna.” A lap információi szerint a hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a drónokat a partról vagy egy észrevétlen hajóról indíthatták. Először Dublin északkeleti irányában, nagyjából húsz kilométerre a repülőtértől azonosították őket.

Az ír védelmi erők műveleti biztonsági okokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra az eset részleteit. Közölték ugyanakkor, hogy több eszközzel támogatták az An Garda Síochána által vezetett biztonsági műveletet, amely végül biztonságos és sikeres látogatást biztosított az ukrán elnök számára. A hivatalos tájékoztatás szerint a delegáció mozgása során semmilyen közvetlen fenyegetés nem érte Zelenszkij gépét.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rizotto
2025. december 05. 00:34
Jók ezek a mindenhol megjelenő drónok Európában. Csak valahogy mindig ügyesen eltűnnek, mert az utóbbi hónapok számtalan drón-hisztériája ellenére még egyetlen egyet sem, sem a roncsait nem tudták a hisztériakeltők felmutatni. Egy a lényeg , rettegjen mindenki, mert támad a Putyin.
Válasz erre
0
0
trokadero
2025. december 05. 00:30
"Drónok harca"a Vastrónért.
Válasz erre
0
0
MaBaker
2025. december 05. 00:19
Olcsó cirkusz valamilyen drónokkal ijesztgetni a népet
Válasz erre
0
0
europész
2025. december 04. 23:43
Ekkora marhasagot meg nem hallottam. Mekkora egy repulogep sebessege?Mekkora egy dron sebessege?Milyen magassagba kepes egy dron emelkedni?(Kb.4-5 ezer meter)Milyen magasan kozlekedik egy repulogep?(Kb.10-12ezer meter)Max repteri fel es leszallasnal tud a dron bezavarni ha szembol erkezik a gep fele.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!