Új trend alakult ki Magyarországon a Covid óta – már az éttermekbe is beférkőzött

Az ő cégük az úgynevezett kényszerkényelmi termékek felé nyitott, amelyeket a legkisebb szakértelemmel a legprofibb módon lehet gyorsan elkészíteni. „Ezt nem jó kedvükből, meggyőződésükből gondolják jó iránynak a legtöbben, egyszerűen így hozta a sors, és ehhez a trendhez csapódott hozzá a street food is.” Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott Matusz, hogy

az ilyen típusú ételek nem generációhoz, hanem sokkal inkább a felgyorsult világhoz és a home office elterjedéséhez is köthetők.

Az ünnepek közeledtével érdekes tendenciára mutatott rá a 11. Bizalom Gála és Leader of The Year díjátadó show nagyvállalati kategória győztese. „Ez az időszak mindig lehetőséget nyújt az embereknek, hogy egy kicsit mélyebben belenyúljanak a pénztárcájukba. A különlegességek ilyenkor jobban fogynak. A világ minden tájáról hozzunk be marhahústermékeket, és azt tapasztaljuk, hogy a különböző vágású steakek és speciális technológiával előállított áruk ebben a periódusban jobban mennek, mint máskor szoktak. Talán az is a magyarázat erre, hogy többen úgy érzik, szeretnének olyan ételeket az asztalra tenni, amiket hétköznap nem szoktak” – közölte Matusz Balázs.

Azzal folytatta, hogy az éttermi vendéglátásra nem feltétlenül jellemző az az ünnepi menü, ami az otthonokban, de tény, hogy több hely halászlé-forgalma jelentősen megnő karácsony előtt.