12. 05.
péntek
Matusz Balázs vadhús étterem hamburger street food karácsony

Új trend alakult ki Magyarországon a Covid óta – már az éttermekbe is beférkőzött

2025. december 04. 21:31

Immár a legkülönlegesebb, legtradicionálisabb hazai csárdák kínálatába is bekerült a hamburger, a csirkeszárny és a street food. Matusz Balázs szerint a Covid óta megváltoztak a fogyasztói szokások, átalakult a szakma itthon, így jöttek képbe az úgynevezett kényszerkényelmi termékek.

2025. december 04. 21:31
null
Nagy Péter

„Viccesen azt szokták mondani a kollégák, hogy nálunk csak egy biztos, a változás. Ez egyébként a piacunkra is igaz: a Covid óta megváltoztak a fogyasztási szokások, az új generáció tagjai a megszokott ételeiket akarják elfogyasztani éttermi környezetben. Ez azt jelenti, hogy a legkülönlegesebb, legtradicionálisabb hazai csárdák kínálatába is bekerült a hamburger, a csirkeszárny és a street food. Erre van igény jelenleg” – mondta a változásokról Matusz Balázs, a Matusz-Vad Zrt. elnök-vezérigazgatója a Mandinernek.

Covid, hamburger, street food
A Covid óta megváltoztak a fogyasztási szokások itthon: egyre több étteremben van hamburger, csirkeszárny és street food / Fotó: MTA/ MTI/ Allison Dinner

A Coviddal jött a home office

Nem szabad azt sem elfelejteni – tette hozzá –, hogy a koronavírus-járvány idején átalakult a szakma: nemcsak 

  • a vendégek, hanem 
  • a vendéglátósok is lemorzsolódtak. 

Az ő cégük az úgynevezett kényszerkényelmi termékek felé nyitott, amelyeket a legkisebb szakértelemmel a legprofibb módon lehet gyorsan elkészíteni. „Ezt nem jó kedvükből, meggyőződésükből gondolják jó iránynak a legtöbben, egyszerűen így hozta a sors, és ehhez a trendhez csapódott hozzá a street food is.” Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott Matusz, hogy 

az ilyen típusú ételek nem generációhoz, hanem sokkal inkább a felgyorsult világhoz és a home office elterjedéséhez is köthetők. 

Az ünnepek közeledtével érdekes tendenciára mutatott rá a 11. Bizalom Gála és Leader of The Year díjátadó show nagyvállalati kategória győztese. „Ez az időszak mindig lehetőséget nyújt az embereknek, hogy egy kicsit mélyebben belenyúljanak a pénztárcájukba. A különlegességek ilyenkor jobban fogynak. A világ minden tájáról hozzunk be marhahústermékeket, és azt tapasztaljuk, hogy a különböző vágású steakek és speciális technológiával előállított áruk ebben a periódusban jobban mennek, mint máskor szoktak. Talán az is a magyarázat erre, hogy többen úgy érzik, szeretnének olyan ételeket az asztalra tenni, amiket hétköznap nem szoktak” – közölte Matusz Balázs.

Azzal folytatta, hogy az éttermi vendéglátásra nem feltétlenül jellemző az az ünnepi menü, ami az otthonokban, de tény, hogy több hely halászlé-forgalma jelentősen megnő karácsony előtt. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Matusz-Vad Zrt. elnök-vezérigazgatója is az egyéni vállalkozók táborát erősítette egykor, szakácsnak készült, hogy egyszer saját étterme lehessen. 21 éves korára ő volt az ország legfiatalabb vendéglőse, de hiába ment jól a győri Pierot, a harmincöt asztallal korlátozottak voltak a lehetőségei, és amikor megduplázták a bérleti díját, inkább a nagykereskedelem felé fordult. Az egyszemélyes vadhúsfeldolgozóból zrt. lett, a kézműves termékei hamar találkoztak a piaci igényekkel, gyorsan meg is alapozták a cég jövőjét. 

A társaság kínálatából idővel kikopott a vadhús, maradt viszont minden más. Olyan különlegességeket is forgalmaznak, mint a szuvidolt, vagy éppen zebra-, teve-, láma- és bölényhús. Kifejezetten a vendéglátásra fókuszálnak, a büfészegmenstől a topgasztronómiáig, de elsősorban a közép- és felső kategóriában vannak jelen.

Két út van általában: az ember elmegy dolgozni valahova vagy vállalkozik. Én a második típusba, azok közé tartozom, aki teremteni szeretne, létrehozni. Ezért érdemes a leginkább ma Magyarországon vállalkozni”

– zárta gondolatait a cégvezető. 

Az év legkiválóbb vezetőit díjazták

A tizenegyedik alkalommal megrendezett Bizalom Gálán olyan vezetők munkáját ismerték el, akik hivatásuk során nem csak értéket teremtenek, de folyamatosan inspirálnak másokat. Az üzleti élet kiemelkedő szereplőit hét kategóriában, két különdíjjal kiegészítve díjazták. A Leader of The Year kitüntetést 2025-ben Szabó Zoltán, a Ghibli Kft. vezetője nyerte el. 

A díjazottak névsora:

  • Az év fiatal cégvezetője: Szalczinger Fanni, Allegro Cafe Kft.
  • Az év női cégvezetője: Dr. Szántó Linda, Silurus Software Kft.
  • Digitalizációs különdíj: Egerszegi Krisztián, MiniCRM Zrt.
  • Mikrovállalati kategória: Bánfi Beáta, B.K. Unió Kft.
  • Kisvállalati kategória: Nagy Dániel, Component Kft.
  • Középvállalati kategória: Bukor Dániel PIREX-98 Kft.
  • Nagyvállalatai kategória: Matusz Balázs, MATUSZ-VAD Zrt.
  • Hosszútávú perspektíva különdíj: Nagy Martin, RGM Solution Kft.
  • Leader of The Year ’25, az abszolút nyertes: Szabó Zoltán, Ghibli Kft.

 

astra04
2025. december 05. 00:07
Igénytelen suttyók.
NokiNokedli
2025. december 04. 23:30
De ki az a hülye, aki étteremben vagy csárdában street food-t, vagy hamburgert akar enni, amikor van ott rendes kaja is (pl csirkeszárny 😁).
