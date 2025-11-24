A Magyar Bankszövetség reakciója ennek megfelelően természetesen rendkívül kritikus. Szerintük a szektor már most is súlyosan túladóztatott: 2025-ben a hagyományos adókon felül 842 milliárd forintot fizettek be különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték címén, és erre jön rá a kamatstop, az ingyenes készpénzfelvétel bővítése, az ATM-telepítési kötelezettség. A bankszövetség álláspontja az, hogy az extraprofitadó nemhogy emelésre, hanem kivezetésre érett, mert torzítja a pénzügyi közvetítőrendszert, fékezi a hitelezést, rontja az ország megítélését. A hitelintézetek nyilvánvalóan azt is jelzik a politikának: szerintük a magyar gazdaság bajainak jó részét épp az okozza, hogy az állam túl sokat von el ettől a szektortól.

A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, amire a kormány hivatkozik: a magyar bankszektor tőkearányos megtérülése az utóbbi években 18–19 százalék körül alakult, az éves, nem konszolidált adózás előtti eredmény pedig meghaladta az 1500 milliárd forintot. Vagyis extraprofit valóban létezik, még ha a bankok érthető módon nem is szeretik ezt a kifejezést. Az is nyilvánvaló, hogy a pénzügyi szektor egy része a magas kamatszintek, a tranzakciós díjak és az állampapír-hozamok kombinációjából komoly többletnyereséget realizált már akkor is, amikor a reálgazdaság szereplői jóval nehezebb helyzetben voltak. Innen nézve nem teljesen irracionális az a döntés, hogy a költségvetési lyuk és a kisvállalkozói csomag számlájának jelentős részét ebből a nyereségből fedezze az állam.

A kérdés persze az, mennyit tudnak mindebből a bankok áthárítani a vállalkozókra és a lakosságra. Nyilvánvaló, hogy a díjak, jutalékok, kamatfelárak emelése az első reflex, és a vállalkozói számlák, hitelkonstrukciók ára sem marad érintetlen. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a bankok versenyben vannak egymással, és az MNB, valamint a kormány több intézkedéssel – kamatstopokkal, bizonyos díjplafonokkal, támogatott hitelekkel – már eddig is korlátozta a terhek teljes áthárítását. Ráadásul a legsebezhetőbb kisvállalkozói kör jelentős része épp olyan programokon keresztül jut forráshoz (Széchenyi Kártya, kedvezményes kkv-hitelek), ahol a kamat egy részét eleve az állam állja, vagyis a banki árazási mozgástér jóval szűkebb.

Összességében a kisvállalkozói akcióterv két szempontból is védhető. Egyrészt technikailag: a magyar adórendszerben valóban azoknál a pontoknál nyúl bele, ahol a vállalkozók a leginkább szenvedtek – a sávhatárok szorításától, a felesleges előlegfizetésektől és a túlburjánzó adminisztrációtól. Másrészt politikailag: egy olyan helyzetben, amikor a költségvetési hiány 5 százalék körül alakul, és minden új forint kiadás mögé új forint bevételt kell tenni, sokkal nehezebb lenne megindokolni, miért a mikrovállalkozók vagy a munkavállalók kapjanak új adóterheket, miközben a bankszektor történelmi csúcsprofitot ér el. A csomag ettől még nem csodafegyver, és nem váltja ki a gazdasági növekedést, a beruházásokat, a versenyképes szabályozási környezetet – de reális kompromisszum a jelenlegi keretek között. A magyar gazdaságpolitika az elmúlt években következetesen arra épített, hogy a multinacionális cégek, energiaszolgáltatók, bankok, kiskereskedelmi láncok extraprofitjára tesz rá plusz terheket, miközben a családok és a kkv-k felé adókedvezményekkel és támogatásokkal nyit. A 11 pontos akcióterv ennek az iránynak a folytatása: nem forradalom, hanem egy újabb lépés ugyanazon az ösvényen.

A kisvállalkozók szempontjából a következő hónapok tétje az, hogy a bejelentésekből mennyi valósul meg a gyakorlatban, mennyire lesz zökkenőmentes az új szabályok bevezetése, és mennyire képesek ők maguk is alkalmazkodni: könyvelővel átnézni, melyik adózási forma a legkedvezőbb, kihasználni az áfamentességi és átalányadózási sávokat, és ahol lehet, élni a zöld beruházási kedvezményekkel. Ha a vállalkozók a mindennapokban azt érzik, hogy kevesebb papírt kell gyártaniuk és több pénz marad náluk, akkor a bankadó körüli vita ellenére is a »munka és termelés« oldalán dől el a kérdés, ki járt jobban ezzel a 11 pontos csomaggal.”