Tisza Párt Nemzeti Ellenállás Mozgalom Brüsszel plakátkampány

Folytatódik a Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos plakátkampánya (VIDEÓ!)

2025. december 01. 13:59

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátjai országszerte hívják fel a magyar emberek figyelmét Brüsszel és a Tisza politikájának veszélyeire.

Nyíregyházára is megérkezett a Nemzeti Ellenállás plakátkampánya. Szombaton a Háborúellenes gyűlést megelőzően az akció kapcsán Szűcs Gábor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja tartott sajtótájékoztatót. 

Brüsszel továbbra is pénzt küldene Ukrajnába, annak ellenére, hogy az európai adófizetők pénzét, köztük a magyar emberekét is, mint nemrég kiderült Zelenszkij elnök közvetlen köre aranyvécékre költötte

 – hangsúlyozta Szűcs Gábor.

A mozgalom célja, hogy felhívják a figyelmet arra a veszélyre, hogy a Tisza mindenben Brüsszel utasításait követi, valamint azt is kiemelve, hogy a párt hazugságokkal akar választást nyerni, és programjuk pedig a magyar emberek megsarcolásából állna.

 

 

Nézze meg a sajtótájékoztatóról készült videót a Mandiner Youtube-csatornáján!

 

