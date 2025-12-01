Kapaszkodjanak meg: így változtatna meg mindent az egészségügyben Magyar Péter
Eszement ötlet: bonus-malus rendszert vezetne be a Tisza.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátjai országszerte hívják fel a magyar emberek figyelmét Brüsszel és a Tisza politikájának veszélyeire.
Nyíregyházára is megérkezett a Nemzeti Ellenállás plakátkampánya. Szombaton a Háborúellenes gyűlést megelőzően az akció kapcsán Szűcs Gábor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja tartott sajtótájékoztatót.
Brüsszel továbbra is pénzt küldene Ukrajnába, annak ellenére, hogy az európai adófizetők pénzét, köztük a magyar emberekét is, mint nemrég kiderült Zelenszkij elnök közvetlen köre aranyvécékre költötte
– hangsúlyozta Szűcs Gábor.
A mozgalom célja, hogy felhívják a figyelmet arra a veszélyre, hogy a Tisza mindenben Brüsszel utasításait követi, valamint azt is kiemelve, hogy a párt hazugságokkal akar választást nyerni, és programjuk pedig a magyar emberek megsarcolásából állna.
