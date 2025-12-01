Mit adtak nekünk a románok? – december 1-én ünneplik szomszédaink Erdély és a Regát nagy egyesülését

vagy más egyéb eszközre, hogy törvényesítsék Erdély „csatlakozását” a Regáthoz. Éppen ezért Gyulafehérvár egy kultikus jelentőségű helyszín a román nemzettudat számára.

„Nem véletlen, hogy hosszú ideig a trianoni békediktátum évfordulóját nem is ünnepelték, csak a gyulafehérvári nemzetgyűlését. Pont azért, hogy jelezzék, tulajdonképpen nem a békeszerződés miatt került Erdély Romániához, hanem ezáltal a nemzetgyűlés és a nép akarata által” – magyarázta Nánay.

A történész azonban azt is megjegyezte, hogy

a gyulafehérvári nemzetgyűlésnek magyar szempontból számos szépséghibája volt.

Kezdve azzal, hogy sem a magyarok, sem a székelyek nem képviseltették magukat a nemzetgyűlésen (a magyar és székely kifejezések ebben nem etnikai különállást jelölnek, hanem arra utalnak, hogy Erdélyben a középkor óta két magyar ajkú politikai nemzet létezett, melyek nem azonos kollektív jogokat élveztek: a székely és a magyar – a szerk.).