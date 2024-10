Miért nem sikerült a magyar kiugrás, ha a román igen?

„A románoknak sikerült kiugrani, nekünk meg nem, mert nekünk soha semmi sem sikerül” – gyakran lehet hallani ilyen „megfejtéseket”.

Ottmar Trasca román történész hazája kiugrásáról adott elő a konferenciánkon, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a német hírszerzés és katonai vezetés nyakig benne volt abban, hogy megtörténhetett a román kiugrás, annak előkészítése ugyanis kis túlzással az orruk előtt zajlott. Kaptak róla információkat, de figyelmen kívül hagyták őket, maga Hitler is teljesen megbízott Antonescuban.

Egy ilyen kijózanító pofon után nem csoda, hogy a németek már árgus szemekkel figyelték Horthyék előkészületeit a kiugrásra és felkészültek annak elfojtására.

A magyar vezetésnek tehát már sokkal nehezebb dolga volt, mint a románnak.

Nem is sikerült eltitkolni a németek elől a magyar kiugrást.

Nem, pedig Horthy éppen ezért csak nagyon szűk kört avatott be a készülődésbe, ami a legkritikusabb pillanatban, a tervek végrehajtásakor nagy gondot jelentett.

Amikor értesültek a kormányzó proklamációjáról, a tisztek legtöbbjét teljes meglepetésként érte, és az ő esetükben sem szabad figyelmen kívül hagyni a szovjetellenességet.

Elég meghökkentő volt számukra, hogy az addig első számú ellenségként számon tartott vörös Szovjetunió oldalán kell beszállniuk a harcba. Hogy a vezérkar nem állt Horthy mellé, abban az is közrejátszhatott, hogy a kormányzó már a békeidőben elszakadt a katonai vezetéstől. A harmincas évektől kezdve nem nagyon vett részt tisztavatásokon, a hadsereggel kapcsolatos kérdésekkel is ritkábban foglalkozott. Ez is az egyik oka lehet, hogy nem hajtották végre a kiugrást elrendelő proklamációját.