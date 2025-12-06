Szertefoszlott minden remény: már csak Von der Leyenben bízhatnak Ukrajnában

Váratlan fordulat: Amerikából kapott ukázt Von der Leyen – jobban teszi, ha nem fenyegetőzik az orosz vagyonelkobzással
Sokan nem örülnek Brüsszel játszadozásainak.
Zelenszkij számára nagyon kellemetlen hírek érkeztek Amerikából.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat egyszerű többséggel használják fel Ukrajna támogatására, megkerülve az Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonló vezetők esetleges vétóját, írja az Unian.
A lépés célja 210 milliárd eurónyi forrás biztosítása Ukrajnának, részben katonai és költségvetési kiadásokra.
Von der Leyen jogi kiskapukkal élne, ami bírósági vitákat válthat ki; kritikusok szerint ezzel túllépi az EU hatáskörét. Belgium jelezte fenntartásait a tervvel kapcsolatban. A Mandiner szombaton beszámolt róla, hogy az Egyesült Államoknak sem tetszik a brüsszeli terv. Andrew Puzder, az Egyesült Államok uniós nagykövete figyelmeztette arra Brüsszelt, hogy az ilyen drasztikus lépések veszélyeztethetik a közelgő békefolyamatot.
