háború Háború Ukrajnában Ukrajna Ursula von der Leyen Oroszország Európai Bizottság Egyesült Államok

Szertefoszlott minden remény: már csak Von der Leyenben bízhatnak Ukrajnában

2025. december 06. 13:29

Zelenszkij számára nagyon kellemetlen hírek érkeztek Amerikából.

2025. december 06. 13:29
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat egyszerű többséggel használják fel Ukrajna támogatására, megkerülve az Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonló vezetők esetleges vétóját, írja az Unian.

A lépés célja 210 milliárd eurónyi forrás biztosítása Ukrajnának, részben katonai és költségvetési kiadásokra.

Von der Leyen jogi kiskapukkal élne, ami bírósági vitákat válthat ki; kritikusok szerint ezzel túllépi az EU hatáskörét. Belgium jelezte fenntartásait a tervvel kapcsolatban. A Mandiner szombaton beszámolt róla, hogy az Egyesült Államoknak sem tetszik a brüsszeli terv. Andrew Puzder, az Egyesült Államok uniós nagykövete figyelmeztette arra Brüsszelt, hogy az ilyen drasztikus lépések veszélyeztethetik a közelgő békefolyamatot.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2025. december 06. 15:09
Igen vastag visszaosztás lehet itt a háttérben, ha a vén kánya ennyire hajtja ezt az ügyet.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. december 06. 14:54
Az fizessen a háborúért, aki hasznot húz az ukrán pénz mosodából.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. december 06. 14:47
Miért nem fizet a Pfizer? Zsírosra keresték magukat Ursulának köszönhetően, most törlesszenek!
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2025. december 06. 14:11
Nemcsak veszélyeztetni akarják a békefolyamatot, hanem megakadályozni - ezek szerint a "banya" jó úton jár. Nincs vállalkozó arra, hogy végérvényesen megakadályozza ebben a szándékában? Ennyire béna az egész EU?
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!