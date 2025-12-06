Szertefoszlott minden remény: már csak Von der Leyenben bízhatnak Ukrajnában

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat egyszerű többséggel használják fel Ukrajna támogatására, megkerülve az Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonló vezetők esetleges vétóját, írja az Unian.

A lépés célja 210 milliárd eurónyi forrás biztosítása Ukrajnának, részben katonai és költségvetési kiadásokra.

Von der Leyen jogi kiskapukkal élne, ami bírósági vitákat válthat ki; kritikusok szerint ezzel túllépi az EU hatáskörét. Belgium jelezte fenntartásait a tervvel kapcsolatban. A Mandiner szombaton beszámolt róla, hogy az Egyesült Államoknak sem tetszik a brüsszeli terv. Andrew Puzder, az Egyesült Államok uniós nagykövete figyelmeztette arra Brüsszelt, hogy az ilyen drasztikus lépések veszélyeztethetik a közelgő békefolyamatot.