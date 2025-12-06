Ft
12. 06.
szombat
Bódis Kriszta liberális Magyarország Hont András Magyar Péter ellenzék Csépányi Balázs baloldal

Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre

2025. december 06. 07:13

A zsebmessiás nem fog örömtáncot lejteni, amikor ezt elolvassa.



Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

„Van, akikre nem érdemes időt fecsérelni, mert csak a baloldali narratívát mondják vissza papagájként, de szerencsére vannak olyan szereplők is, akik annak ellenére, hogy nem éppen a kormánypárt ideológiáját kedvelik, sőt sokszor nekik is beszólnak, mégis érdemes rájuk odafigyelni, mert nagyon jól látják a társadalmi folyamatokat, politikai mozgásokat. Ilyen többek közt Hont András is.

(...) Most ismét egy vitriolos posztban reagált Bódis Kriszta szervilis megnyilvánulására, amivel tudatosan görbe tükröt tartott Magyar Péternek: »Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz. Olyan megkapóan írtad alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban, hogy attól látni kezdtek a vakok, hallani a süketek, szólni a némák, futni a rokkantak. Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők. Kommentjeid nyomán megrettent az ellenség, utólag vált hatalmas győzelem helyszínévé Muhi, Mohács, Világos, a Trianon-kastély és Irapuato. Műtermi képeidtől egy pillanatra megáll a Nap is az égen, aranyszínben virul föl a határ, s balzsamos illatok közt lengedez a Zephyr.«

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Azon túl, hogy rendkívül szellemes volt Hont András posztja, az is biztos, hogy a zsebmessiás nem fog örömtáncot lejteni, amikor elolvassa.”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 7 komment

gyzoltan-2
2025. december 06. 08:08
you-brought-2-too-many 2025. december 06. 07:25 Úgy vélem, hogy a jelenledi politikai attitűdben, helyzetben, nem nélkülözhetők a Csépányik, Hontok tevékenysége, mely végül is elősegítheti, hozzásegítheti a választókat a megfelelő döntés meghozatalában..! Ez akkor is így van, ha Magyar Pétert már nem lehet félvállról lekezelni, bár "érdemei" alapján erre erősen benevezett! A magyarságnak túl kell lépnie a gerjesztett Orbán gyűlöleten, a magyarság megosztottságára, szembe-fordítására való törekvéssel, mert Magyar Péter érzékelhetően a gazdasági, társadalmi szakadék felé, a káosz felé vette az irányt!
Sróf
2025. december 06. 08:06
Tegnap szemlézte a mandiner Hont posztját. Erre most Csépányit, aki szokás szerint leírja, hogy mit írt Hont. Az, hogy Csépányi munkássága maga egy mém, az mostanra már közmondásos, viszont aki a mandinernél ennyire ragaszkodik a napi minimum egyszeri, de inkább kétszeri szemlézéséhez, az tuti, hogy nem komplett.
chief Bromden
2025. december 06. 07:54
Profik és amatőrök a politikában, no meg a toll végén is.
macilaci52
2025. december 06. 07:51
Miért? Tud olvasni??? The Mén nem olvassa el a "propaganda" sajtót! Ja és neki minden, még az ő hátsóját nyaló sajtó is "propaganda"!
