„Van, akikre nem érdemes időt fecsérelni, mert csak a baloldali narratívát mondják vissza papagájként, de szerencsére vannak olyan szereplők is, akik annak ellenére, hogy nem éppen a kormánypárt ideológiáját kedvelik, sőt sokszor nekik is beszólnak, mégis érdemes rájuk odafigyelni, mert nagyon jól látják a társadalmi folyamatokat, politikai mozgásokat. Ilyen többek közt Hont András is.

(...) Most ismét egy vitriolos posztban reagált Bódis Kriszta szervilis megnyilvánulására, amivel tudatosan görbe tükröt tartott Magyar Péternek: »Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz. Olyan megkapóan írtad alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban, hogy attól látni kezdtek a vakok, hallani a süketek, szólni a némák, futni a rokkantak. Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők. Kommentjeid nyomán megrettent az ellenség, utólag vált hatalmas győzelem helyszínévé Muhi, Mohács, Világos, a Trianon-kastély és Irapuato. Műtermi képeidtől egy pillanatra megáll a Nap is az égen, aranyszínben virul föl a határ, s balzsamos illatok közt lengedez a Zephyr.«