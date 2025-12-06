Ebből az ütésből már nem fog felállni Magyar Péter: két közgazdásza is mattot adott neki

Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó „gazdasági konvergencia programjához”, viszont egy 2025. május 20-i podcastben elismerte: csapatával együtt már „írja a kormányprogramot”, hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba – írja az Ellenpont.

Ennek kapcsán a lap kiemelte, hogy a „gazdasági konvergencia program” nem más, mint az a több mint 600 oldalas megszorító csomag,