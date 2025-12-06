Ebből az ütésből már nem fog felállni Magyar Péter: két közgazdásza is mattot adott neki

Újra megkapta a fejmosást Török Gábor – ezt nézte be a politológus
A politológus újra a Tisza segítségére sietett, most a kiszivárgott megszorító csomag miatt. Csakhogy ezúttal is elkövetett egy hibát érvelésében.
Petschnig Mária Zita után Lengyel László is borította a bilit.
Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó „gazdasági konvergencia programjához”, viszont egy 2025. május 20-i podcastben elismerte: csapatával együtt már „írja a kormányprogramot”, hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba – írja az Ellenpont.
Ennek kapcsán a lap kiemelte, hogy a „gazdasági konvergencia program” nem más, mint az a több mint 600 oldalas megszorító csomag,
amely az ingyenes egészségügy és az állami nyugdíjak felszámolása mellett a legtöbb ma ismert adót is megemelné.
Magyar Péter ugyan egyből tagadni próbált, a szakértői azonban sorra szólják el magukat arra vonatkozóan, hogy valóban megszorításokat szeretnének bevezetni. A Mandiner szombaton írt arról, hogy minden apró részletről beszámolt Petschnig Mária Zita.
Az Ellenpont több felvételt is talált, ahol Lengyel László, a kiszivárgott csomag egyik szerzője erősítette meg, nem adócsökkentést, hanem adóemelést akar a Tisza Párt. A programíró egy videókonferencián augusztus végén egész konkrétan úgy fogalmazott: „itt előadhatod, hogy te le akarod vinni a személyi jövedelemadó-kulcsot 9 százalékra, ami egyébként kilyukasztja a költségvetést, de öt perc múlva kiderült, hogy ez egy hülyeség.
Én értem, hogy a populizmus győz...”
Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP