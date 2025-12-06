Ez már a vég kezdete: elvesztette a kontrollt Magyar Péter, az emberei gátlás nélkül leplezik le a piszkos terveiket (VIDEÓ)

„Orbánnak mennie kell” – foglalta össze röviden a magyar politikáról alkotott elképzelését Petschnig Mária Zita, ráadásul a közgazdász azt is elmondta, mit csinál pontosan a Tisza Pártban, hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán Deák Dániel.

Egy ilyen felvilágosító munkát végeztünk a Tisza-szigeteknél”

– árulta el a közgazdász, aki arról is beszámolt, azt javasolta a tiszás jelölteknek, inkább ne válaszoljanak a nekik feltett kérdésekre. Végül Petschnig Mária Zita azt is elárulta, hogy pontosan mire készül a választás után a Tisza Párt. „A választások után helyreállítani a fiskális fegyelmet” – aminek kapcsán Deák Dániel úgy reagált, hogy „így mondják a baloldali közgazdászok szépen, hogy megszorítást akarnak”.