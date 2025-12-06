Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások Petschnig Mária Zita Tisza Párt Tisza-sziget liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Deák Dániel baloldal

Ez már a vég kezdete: elvesztette a kontrollt Magyar Péter, az emberei gátlás nélkül leplezik le a piszkos terveiket (VIDEÓ)

2025. december 06. 08:58

Minden apró részletről beszámolt Petschnig Mária Zita.

2025. december 06. 08:58
null

„Orbánnak mennie kell” – foglalta össze röviden a magyar politikáról alkotott elképzelését Petschnig Mária Zita, ráadásul a közgazdász azt is elmondta, mit csinál pontosan a Tisza Pártban, hívta fel rá a figyelmet Facebook-oldalán Deák Dániel.

Egy ilyen felvilágosító munkát végeztünk a Tisza-szigeteknél”

– árulta el a közgazdász, aki arról is beszámolt, azt javasolta a tiszás jelölteknek, inkább ne válaszoljanak a nekik feltett kérdésekre. Végül Petschnig Mária Zita azt is elárulta, hogy pontosan mire készül a választás után a Tisza Párt. „A választások után helyreállítani a fiskális fegyelmet” – aminek kapcsán Deák Dániel úgy reagált, hogy „így mondják a baloldali közgazdászok szépen, hogy megszorítást akarnak”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos
Tovább a cikkhezchevron

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bathory-odonke
2025. december 06. 10:52
Egy varjútól tanult meg beszélni...
Válasz erre
0
0
komloisracok
2025. december 06. 10:49
Fiskális fegyelem a Bokroscsomag leánykori neve. Ezt jól jegyezzük meg
Válasz erre
0
0
bf109g14
2025. december 06. 10:18
Rá van írva a gyűlölet az arcára.
Válasz erre
1
0
mihint
2025. december 06. 09:57
Fiskális fegyelem? Visszafogva a hirtelen feltolult trágárságot, azt hiszem, emberlény, ezt Neked kéne legelőször bevezetni, aztán majd meglátjuk. Magyarországot, meg a magyarokat viszont sürgősen felejtsd el, és örülj majd, ha ők is elfelejtenek(nem nagyon).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!