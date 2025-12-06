Ft
költségvetés liberális Magyarország Budapest ellenzék Karácsony Gergely baloldal

Csodát tettek Karácsony Gergelyék a költségvetéssel: erre még a legnagyobb bűvészek sem lennének képesek

2025. december 06. 10:03

Még Houdini is csak csettinteni tudna ezt látva.

2025. december 06. 10:03

Csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte: „a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését”.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve írták meg a tervezetet. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs.

Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott

– állapította meg a lap. A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Ezen hatalmas hiány mellett pedig a költségvetés szerint a 2026. évi működési kiadási előirányzat a 2025. évben tervezett 382 593 563 034 forintról  498 122 622 443 forintra, több mint százmilliárd forinttal emelkedett – közölte a Magyar Nemzet.

