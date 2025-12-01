Megpróbálta Orbánt utánozni a baloldal egyik utolsó reménysége: csúnya vége lett a dolognak (VIDEÓ)

Új videót posztolt Orbán Viktor a Facebook-oldalán: a Mandiner Gáláról osztott meg kulisszatitkokat a miniszterelnök, többek között arról, hogyan reagált Karácsony Gergely rajzára.

Ez is jó! Valamire biztos”

– állapította meg a rajz kapcsán a kormányfő. Ismert, Rónai Egon a Mérleg című podcast-műsorban készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés közben a kormányfő – látszólag mellékesen – egy furcsa rajzot készített, amelyen kusza jelek, krikszkrakszok, vonalak, körök és nyilak láthatók. A miniszterelnök „vázlata” óriásit ment a közösségi médiában, sőt, még ruhadarabokra is felkerült.