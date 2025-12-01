Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liberális Magyarország rajz kormányfő Budapest ellenzék Karácsony Gergely Orbán Viktor baloldal

Megpróbálta Orbánt utánozni a baloldal egyik utolsó reménysége: csúnya vége lett a dolognak (VIDEÓ)

2025. december 01. 10:31

Röviden reagált a hírekre a miniszterelnök.

2025. december 01. 10:31
null

Új videót posztolt Orbán Viktor a Facebook-oldalán: a Mandiner Gáláról osztott meg kulisszatitkokat a miniszterelnök, többek között arról, hogyan reagált Karácsony Gergely rajzára.

Ez is jó! Valamire biztos”

– állapította meg a rajz kapcsán a kormányfő. Ismert, Rónai Egon a Mérleg című podcast-műsorban készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés közben a kormányfő – látszólag mellékesen – egy furcsa rajzot készített, amelyen kusza jelek, krikszkrakszok, vonalak, körök és nyilak láthatók. A miniszterelnök „vázlata” óriásit ment a közösségi médiában, sőt, még ruhadarabokra is felkerült.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. december 01. 10:46
"Ez is jó! Valamire biztos” Végülis ... Makizaj repiből ha maradt még "WC"papír, akkor akár hasznos is lehet.
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. december 01. 10:36
Picsaszájú rinyagép Gelgely... Ez is csak utánozni tud, majom szokás. De egy debiltől mit várjunk, akinek a prájd fontosabb, mint a kutyaszart összeszedni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!