Megkaptuk a zöld lámpát: ezentúl bárki magára öltheti Orbán Viktor alkotását

Bár korábban a Mandiner is arról írt, hogy senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek, ez az állítás megdőlt. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis megjelent a Forbes témával foglalkozó cikke alatt, és kommentben jelezte, hogy

az engedélyt mindenkinek megadja, mivel szabadság van.

Mint ismert, a Collabri, az egyedi tervezésű ruhákat és kiegészítőket kínáló online piactér Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy többen „eredeti Orbán”-grafikával ellátott ruhadarabokat és kiegészítőket szerettek volna árusítani a platformon.

Mint ismertették, ez jogi akadályokba is ütközik.

A bejegyzés úgy fogalmaztak, hogy az ATV-s interjú alatt készült műnek „(bármilyen hihetetlen) van egyéni, eredeti jellege, így szerzői jog védi automatikusan a keletkezés pillanatától kezdve. Nincs szükség regisztrációra, pecsétre”.