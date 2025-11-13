Megkaptuk a zöld lámpát: ezentúl bárki magára öltheti Orbán Viktor alkotását

Jótanács: senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek
Orbán Viktor jegyzete szerzői jogi védelem alatt áll.
A miniszterelnök egyetlen kommenttel elhárított minden jogi akadályt.
Bár korábban a Mandiner is arról írt, hogy senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek, ez az állítás megdőlt. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis megjelent a Forbes témával foglalkozó cikke alatt, és kommentben jelezte, hogy
az engedélyt mindenkinek megadja, mivel szabadság van.
Mint ismert, a Collabri, az egyedi tervezésű ruhákat és kiegészítőket kínáló online piactér Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy többen „eredeti Orbán”-grafikával ellátott ruhadarabokat és kiegészítőket szerettek volna árusítani a platformon.
Mint ismertették, ez jogi akadályokba is ütközik.
A bejegyzés úgy fogalmaztak, hogy az ATV-s interjú alatt készült műnek „(bármilyen hihetetlen) van egyéni, eredeti jellege, így szerzői jog védi automatikusan a keletkezés pillanatától kezdve. Nincs szükség regisztrációra, pecsétre”.
A Collabri szerint tehát az interjú közben született „alkotás” – bármennyire szokatlan is a kontextus – szerzői jogi védelem alatt áll, így csak a szerző, jelen esetben Orbán Viktor engedélyével lehetne azt pólóra, pulóverre vagy bármilyen más termékre nyomtatni.
Mivel ez az engedély megérkezett, ezért innentől bárki magára öltheti szabadon a miniszter jegyzetetét.
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor jegyzete szerzői jogi védelem alatt áll.