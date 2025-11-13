Ft
grafika pulóver engedély védelem Orbán Viktor miniszterelnök

Megkaptuk a zöld lámpát: ezentúl bárki magára öltheti Orbán Viktor alkotását

2025. november 13. 13:01

A miniszterelnök egyetlen kommenttel elhárított minden jogi akadályt.

2025. november 13. 13:01
null

Bár korábban a Mandiner is arról írt, hogy senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek, ez az állítás megdőlt. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis megjelent a Forbes témával foglalkozó cikke alatt, és kommentben jelezte, hogy

az engedélyt mindenkinek megadja, mivel szabadság van.

Mint ismert, a Collabri, az egyedi tervezésű ruhákat és kiegészítőket kínáló online piactér Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy többen „eredeti Orbán”-grafikával ellátott ruhadarabokat és kiegészítőket szerettek volna árusítani a platformon.

Mint ismertették, ez jogi akadályokba is ütközik.

A bejegyzés úgy fogalmaztak, hogy az ATV-s interjú alatt készült műnek „(bármilyen hihetetlen) van egyéni, eredeti jellege, így szerzői jog védi automatikusan a keletkezés pillanatától kezdve. Nincs szükség regisztrációra, pecsétre”.

A Collabri szerint tehát az interjú közben született „alkotás” – bármennyire szokatlan is a kontextus – szerzői jogi védelem alatt áll, így csak a szerző, jelen esetben Orbán Viktor engedélyével lehetne azt pólóra, pulóverre vagy bármilyen más termékre nyomtatni.

Mivel ez az engedély megérkezett, ezért innentől bárki magára öltheti szabadon a miniszter jegyzetetét.

Nyitókép: Képernyőfotó

Leó testvér
2025. november 13. 13:28
A szektások támadási kísérletétől a Főnök nem hogy megsértődött, hanem poén csinált belőle. Zseniális.
hunyadyt
2025. november 13. 13:26
gyozoporgorugasa 2025. november 13. 13:18 Nem kimondottan te vagy a célközönség szektás. Neked és a kis barátaidnak a teleszart gatya a dizájn outfitt.
Almassy
2025. november 13. 13:25
Óriási. Pötyi, a rendszerváltó pulcsikat ki lehet dobni a kukába. Bár, nincs megtilva a Tisza-shopos árulás sem...
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 13. 13:18 Szerkesztve
Mivel ez az engedély megérkezett, ezért innentől bárki magára öltheti szabadon a miniszter jegyzetetét." Bármilyen degenerált a polójára 3D nyomtathatja, és rohangálhat vele a játszótéren.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ A teljes rajzot még a mandiner is szégyelte kirakni.🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍
