Jótanács: senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)
Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor jegyzete szerzői jogi védelem alatt áll.
A Collabri, az egyedi tervezésű ruhákat és kiegészítőket kínáló online piactér Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy többen „eredeti Orbán”-grafikával ellátott ruhadarabokat és kiegészítőket szerettek volna árusítani a platformon.
Mint kiderült, ez jogi akadályokba is ütközik.
Ahogyan a bejegyzés fogalmazott:
Az interjú alatt készült műnek (bármilyen hihetetlen) van egyéni, eredeti jellege, így szerzői jog védi automatikusan a keletkezés pillanatától kezdve. Nincs szükség regisztrációra, pecsétre”
A Collabri szerint tehát az interjú közben született „alkotás” – bármennyire szokatlan is a kontextus – szerzői jogi védelem alatt áll, így csak a szerző, jelen esetben Orbán Viktor engedélyével lehetne azt pólóra, pulóverre vagy bármilyen más termékre nyomtatni.
Ezt is ajánljuk a témában
Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek – írta a miniszterelnök.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***