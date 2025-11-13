Ft
Jótanács: senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek

2025. november 13. 09:33

Orbán Viktor jegyzete szerzői jogi védelem alatt áll.

2025. november 13. 09:33
null

A Collabri, az egyedi tervezésű ruhákat és kiegészítőket kínáló online piactér Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy többen „eredeti Orbán”-grafikával ellátott ruhadarabokat és kiegészítőket szerettek volna árusítani a platformon.

Mint kiderült, ez jogi akadályokba is ütközik.

Ahogyan a bejegyzés fogalmazott:

Az interjú alatt készült műnek (bármilyen hihetetlen) van egyéni, eredeti jellege, így szerzői jog védi automatikusan a keletkezés pillanatától kezdve. Nincs szükség regisztrációra, pecsétre”

A Collabri szerint tehát az interjú közben született „alkotás” – bármennyire szokatlan is a kontextus – szerzői jogi védelem alatt áll, így csak a szerző, jelen esetben Orbán Viktor engedélyével lehetne azt pólóra, pulóverre vagy bármilyen más termékre nyomtatni.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Ernest01
2025. november 13. 12:43
Van olyan jófej a Viktor hogy engedélyt ad a gyártásra,végül is csak Ő tudja mit jelent, meg az ufók.
balbako_
2025. november 13. 12:23
Karácsony a jótékony adományok ünnepe is. Én Rónai helyébe jótékonysági árverésre bocsátanám és a befolyt összeget a rászorulók megsegítésére fordítanám. m
rejszmano
2025. november 13. 11:58
„Az olaj- és gázvezetékek esetében ez egy egyéves meghosszabbítást jelent, mivel (Magyarország) gazdasága számára rendkívül megrázó lenne, ha az ellátást azonnal megszüntetnék” – közölte újságírói kérdésre Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
rejszmano
2025. november 13. 11:33
„A miniszterelnöki interjúban szó esett a gyermekszegénységről. Ilyen témát természetesen nem az emlékezetemre hagyatkozva vetek fel, utánanézek, ezért van előttem a tablet. Még így is hibáztam, rossz adatot említettem Orbán Viktornak. Azt mondtam ugyanis, hogy ez minden ötödik gyermeket, 20,9 %-ot érint. Tévedtem, a helyes szám 22,9 %, tehát szépítettem akaratomon kívül” – írta Rónai Egon csütörtök reggel a Facebook-oldalán."
