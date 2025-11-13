Jótanács: senki ne vegye magára Orbán Viktor alkotását, súlyos jogi következményei lehetnek

A Collabri, az egyedi tervezésű ruhákat és kiegészítőket kínáló online piactér Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy többen „eredeti Orbán”-grafikával ellátott ruhadarabokat és kiegészítőket szerettek volna árusítani a platformon.

Mint kiderült, ez jogi akadályokba is ütközik.

Ahogyan a bejegyzés fogalmazott:

Az interjú alatt készült műnek (bármilyen hihetetlen) van egyéni, eredeti jellege, így szerzői jog védi automatikusan a keletkezés pillanatától kezdve. Nincs szükség regisztrációra, pecsétre”

A Collabri szerint tehát az interjú közben született „alkotás” – bármennyire szokatlan is a kontextus – szerzői jogi védelem alatt áll, így csak a szerző, jelen esetben Orbán Viktor engedélyével lehetne azt pólóra, pulóverre vagy bármilyen más termékre nyomtatni.