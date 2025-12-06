Teljesen tönkretenné Magyarországot Brüsszel döntése: egyedül Orbán tud megálljt parancsolni az őrületnek
Újra Magyarországra tukmálnák a migránsokat.
Az emberiségen uralkodni akaró elitnek pontosan ez a célja.
„Mára a brit liberálisok által megalapozott materializmus győzelmeskedett. És ennek talán legnyilvánvalóbb és egyben legrémisztőbb megnyilvánulása a közösségi média. Ami persze tulajdonképpen csak »kimaxolta« azt, amit már eleve jó ideje csinál a tömegmédia, az egész tömegkommunikáció.
Folyamatosan bombáz minket. Pontosabban az érzékszerveinket. Szakadatlanul kapjuk az impulzusokat, ingereket, amikre egyfolytában reagálunk is. Akár fizikailag is (például megyünk és megvesszük a terméket, amire – nyíltan vagy burkoltan – rábeszélnek a reklámok), de érzelmileg pláne. És az érzelmeinket, a gondolatainkat nemcsak befolyásolja, de teljesen le is köti a minket érő impulzuscunami.
És miközben folyamatosan reagálunk, mit nem csinálunk? Nem gondolkodunk, nem kezdeményezünk, nem »teremtünk«. Ha létre is hozunk valamit, annak mindig valamilyen konkrét, materiális célja van. Mindig hasznos. (Most nem a szó morális értelmében, hanem olyan szempontból, hogy az akár saját magunk, akár mások – a főnök, a cég, a közösség stb. – számára valamilyen előnyt jelent, beleértve akár az öncélú élvezetet is.)
Ha meg is akarjuk ismerni a világot, azt csakis a fizikai érzékszerveinken keresztül, lehetőleg minél gyorsabban és csakis valamilyen utilitárius szándékból. Az »árnyékon túli« valóságot már nem akarjuk megismerni, Istenhez már nem akarunk közelebb kerülni.
(Sőt, a létét is tagadni igyekszünk, elkerülni próbálva azt a kellemetlenséget, hogy hát mégsem tudjuk teljes irányításunk alá vonni sem a világot, sem a saját életünket.) És az emberiségen uralkodni akaró elitnek pontosan ez a célja: hogy csak impulzusokra reagáljunk, a teremtő energiáinkat, agyunk indukciós képességét hanyagoljuk el. Istent pedig ne is keressük.”
