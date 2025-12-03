Teljesen tönkretenné Magyarországot Brüsszel döntése: egyedül Orbán tud megálljt parancsolni az őrületnek

Az Európai Unió Bírósága ismét Magyarország ellen döntött egy migrációs ügyben, felülírva a Kúria joggyakorlatát az uniós jog elsődlegességére hivatkozva – írja a Hungarian Conservative.

A cikk szerint ez a döntés – amely lehetővé teszi egy kiutasított, jövedelemmel nem rendelkező külföldi magyarországi tartózkodását – súlyosan sérti Magyarország szuverenitását.

A szerző hangsúlyozza: Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és hazai baloldali erők, köztük a Tisza Párt is támogatják Brüsszel centralizáló törekvéseit, amelyek célja a tagállami hatáskörök gyengítése migrációs kérdésekben.