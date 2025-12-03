Ft
12. 03.
szerda
Brüsszel Magyarország Európai Unió Bírósága migráció bevándorló migráns Európai Bizottság bevándorlás Európai Unió

Teljesen tönkretenné Magyarországot Brüsszel döntése: egyedül Orbán tud megálljt parancsolni az őrületnek

2025. december 03. 22:35

Újra Magyarországra tukmálnák a migránsokat.

2025. december 03. 22:35
null

Az Európai Unió Bírósága ismét Magyarország ellen döntött egy migrációs ügyben, felülírva a Kúria joggyakorlatát az uniós jog elsődlegességére hivatkozva – írja a Hungarian Conservative.

A cikk szerint ez a döntés – amely lehetővé teszi egy kiutasított, jövedelemmel nem rendelkező külföldi magyarországi tartózkodását – súlyosan sérti Magyarország szuverenitását.

A szerző hangsúlyozza: Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és hazai baloldali erők, köztük a Tisza Párt is támogatják Brüsszel centralizáló törekvéseit, amelyek célja a tagállami hatáskörök gyengítése migrációs kérdésekben.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Interista
2025. december 03. 23:46
Kit érdekel egy ilyen súlytalan, diszkriminatív csürhe, amit európai unió bíróságának hívnak. Szélhámosok és aberrált bűnözők gyűjtőhelye. Beleszólni egy független állam belügyeibe pofátlanság. Először is küldjék a Magyarországnak járó pénzt. Utána meg kussolhatnak egész nyugodtan.
patikus-3
•••
2025. december 03. 23:34 Szerkesztve
Foximaxi, a kényszerű Szupermen. Fogcsikorgatva, de minden nap háromszor is megmenti a világot a pusztulástól!
kbexxx
2025. december 03. 23:27
Hol tartózkodik a kérdéses migráns,?aki rá erőlteti magát, az országunkra..!, tudjuk meg, és adjuk értésére, hogy élősködőként , itt sem, otthont,sem.biztonságot, nem talál !!
dzso bacsi
2025. december 03. 23:23
Romániába, Bulgáriába, Horvátországba, stb. hány migránst telepített be Ursula?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!