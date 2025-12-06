Fordulat Amerikában: egyetlen döntés változtathatja meg, ki számít majd amerikaiaknak

aki az ország területén születik, az amerikai állampolgár.

Kivételt csak a diplomaták és idegen katonai erők gyerekei jelentenek. A kiegészítés szövege szerint „minden ember, aki az Egyesült Államokban született vagy honosított, és annak joghatósága alá tartozik, az Egyesült Államok állampolgára”. Trump kormányzata azonban úgy érvel, hogy a „joghatóság alá tartozás” nem vonatkozik azokra, akik nem törvényesen vagy nem véglegesen élnek az országban.

A civil jogvédők viszont keményen bírálják az elképzelést. Az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) szerint az elnöknek nincs hatásköre megváltoztatni az alkotmány egyik alapelvét. „Több mint 150 éve a törvény és a nemzeti hagyomány azt mondja: aki amerikai földön születik, állampolgár” – fogalmazott Cecillia Wang, az ACLU jogi igazgatója. A szervezet abban bízik, hogy a Legfelsőbb Bíróság hamarosan végérvényesen lezárja a vitát.

A döntésnek messzemenő következményei lehetnek.

Az Egyesült Államok mintegy 30 ország egyike, ahol automatikus állampolgárság jár a születés helye alapján. A Pew Research szerint