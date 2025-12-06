Fordulat Amerikában: egyetlen döntés változtathatja meg, ki számít majd amerikaiaknak

Teljesen tönkretenné Magyarországot Brüsszel döntése: egyedül Orbán tud megálljt parancsolni az őrületnek
A Legfelsőbb Bíróság az automatikus születési állampolgárság eltörléséről dönthet – a tét óriási.
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága vállalja, hogy megvizsgálja azt az ügyet, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a születési jogú állampolgárságot.
A vita középpontjában Donald Trump elnöki rendelete áll, amely a hivatalba lépésének első napján megszüntette volna az automatikus állampolgárságot azoknak a gyerekeknek, akik illegálisan vagy csak ideiglenes vízummal tartózkodó szülőktől születnek.
A lépést több alsóbb fokú bíróság azonnal blokkolta, de a Legfelsőbb Bíróság most úgy döntött: érdemben foglalkozik a kérdéssel – számolt be a BBC.
Az amerikai jogrendben közel 160 éve, a 14. alkotmánykiegészítés óta érvényes az elv:
aki az ország területén születik, az amerikai állampolgár.
Kivételt csak a diplomaták és idegen katonai erők gyerekei jelentenek. A kiegészítés szövege szerint „minden ember, aki az Egyesült Államokban született vagy honosított, és annak joghatósága alá tartozik, az Egyesült Államok állampolgára”. Trump kormányzata azonban úgy érvel, hogy a „joghatóság alá tartozás” nem vonatkozik azokra, akik nem törvényesen vagy nem véglegesen élnek az országban.
A civil jogvédők viszont keményen bírálják az elképzelést. Az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) szerint az elnöknek nincs hatásköre megváltoztatni az alkotmány egyik alapelvét. „Több mint 150 éve a törvény és a nemzeti hagyomány azt mondja: aki amerikai földön születik, állampolgár” – fogalmazott Cecillia Wang, az ACLU jogi igazgatója. A szervezet abban bízik, hogy a Legfelsőbb Bíróság hamarosan végérvényesen lezárja a vitát.
A döntésnek messzemenő következményei lehetnek.
Az Egyesült Államok mintegy 30 ország egyike, ahol automatikus állampolgárság jár a születés helye alapján. A Pew Research szerint
2016-ban mintegy 250 ezer olyan baba született, akinek szülei jogosulatlan bevándorlók voltak.
Noha a szám csökkent, 2022-re már 1,2 millió amerikai állampolgár élt ilyen háttérrel. Egy friss elemzés szerint a születési jogú állampolgárság eltörlése hosszú távon épp ellenkező hatást váltana ki: akár több millióval növelné a jogosulatlanul az országban tartózkodók számát.
