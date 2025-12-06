Ft
illegális bevándorlók Donald Trump Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága állampolgárság

Fordulat Amerikában: egyetlen döntés változtathatja meg, ki számít majd amerikaiaknak

2025. december 06. 10:46

A Legfelsőbb Bíróság az automatikus születési állampolgárság eltörléséről dönthet – a tét óriási.

2025. december 06. 10:46
null

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága vállalja, hogy megvizsgálja azt az ügyet, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a születési jogú állampolgárságot. 

A vita középpontjában Donald Trump elnöki rendelete áll, amely a hivatalba lépésének első napján megszüntette volna az automatikus állampolgárságot azoknak a gyerekeknek, akik illegálisan vagy csak ideiglenes vízummal tartózkodó szülőktől születnek.

 A lépést több alsóbb fokú bíróság azonnal blokkolta, de a Legfelsőbb Bíróság most úgy döntött: érdemben foglalkozik a kérdéssel – számolt be a BBC.

Az amerikai jogrendben közel 160 éve, a 14. alkotmánykiegészítés óta érvényes az elv: 

aki az ország területén születik, az amerikai állampolgár. 

Kivételt csak a diplomaták és idegen katonai erők gyerekei jelentenek. A kiegészítés szövege szerint „minden ember, aki az Egyesült Államokban született vagy honosított, és annak joghatósága alá tartozik, az Egyesült Államok állampolgára”. Trump kormányzata azonban úgy érvel, hogy a „joghatóság alá tartozás” nem vonatkozik azokra, akik nem törvényesen vagy nem véglegesen élnek az országban.

A civil jogvédők viszont keményen bírálják az elképzelést. Az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) szerint az elnöknek nincs hatásköre megváltoztatni az alkotmány egyik alapelvét. „Több mint 150 éve a törvény és a nemzeti hagyomány azt mondja: aki amerikai földön születik, állampolgár” – fogalmazott Cecillia Wang, az ACLU jogi igazgatója. A szervezet abban bízik, hogy a Legfelsőbb Bíróság hamarosan végérvényesen lezárja a vitát.

A döntésnek messzemenő következményei lehetnek. 

Az Egyesült Államok mintegy 30 ország egyike, ahol automatikus állampolgárság jár a születés helye alapján. A Pew Research szerint 

2016-ban mintegy 250 ezer olyan baba született, akinek szülei jogosulatlan bevándorlók voltak. 

Noha a szám csökkent, 2022-re már 1,2 millió amerikai állampolgár élt ilyen háttérrel. Egy friss elemzés szerint a születési jogú állampolgárság eltörlése hosszú távon épp ellenkező hatást váltana ki: akár több millióval növelné a jogosulatlanul az országban tartózkodók számát.

Nyitókép: Richard Lewisohn / AFP

borsos-2
2025. december 06. 11:40
A mi arany bullánkat is megszüntették, amikor a földjeink elzabrálásának útjában állt a törvény betűje. A törvények sem örökké valók. Most képzeljük el, hogy a jogcím nélküli lakásfoglaló szül egy gyereket a házamban és attól fogva nekem kell eltartani, mert az én háztartásomban él?!??!
Válasz erre
11
0
Jose
2025. december 06. 11:13
Milyen jogrend az, amiben egy akármilyen (Fasom Joe nevű bíró Alsómucsáról) érvényteleníthet egy elnöki rendeletet? Nem demokrácia, az biztos. Merthogy akkor most az elnök és a kormány kormányoz vagy a bírók? És senki nem mer beszólni nekik természetesen. Egyébként Franciaországban van egy 478 éves törvény, ami szerint, aki nem fizeti meg a 40 káposztányi adót minden második hónap utolsó keddjén, annak levágják a bal kezét. Ez olyan ősrégi hagyomány, amit nem lehet megszüntetni.
Válasz erre
7
0
Bicsike
•••
2025. december 06. 11:01 Szerkesztve
„Több mint 150 éve a törvény és a nemzeti hagyomány azt mondja: aki amerikai földön születik, állampolgár” – fogalmazott Cecillia Wang Majd pont egy Wang fogja megmondani.…. 😂😂
Válasz erre
11
0
