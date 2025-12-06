Ft
12. 06.
szombat
Tarr Zoltán G. Fodor Gábor közvélemény-kutató Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

2025. december 06. 14:26

2025 vége felé haladva kijelenthető, hogy a Tisza lendülete elfogyott. Még a baloldali közvélemény-kutatók sem szolgáltak jó hírekkel Magyar Péterre nézve.

2025. december 06. 14:26
Mandiner
Mandiner

Nemsokára átlépünk a választás évébe, és bár a hivatalos kampány kezdet még odébb van, mindkét oldal begyújtotta a rakétákat. Tarr Zoltán nyilatkozataival, Ruszin-Szendi fegyverügyével, és a kiszivárgott megszorító intézkedésekkel  az őszi hónapok azonban nem hogy növelték, inkább igencsak megtépázták a Tisza Párt renoméját. Olyannyira látható ez, hogy már a velük szimpatizáló intézetek is megkongatták a vészharangokat. A legfrissebb trendeket a Mestertervben elemeztük ki.

Mráz Ágoston Sámuel szerint elég egyértelmű a helyzet: napirenden továbbra is olyan témák vannak amik a kormányoldalnak kedvezőek, Orbán Viktor diplomáciai szintjén sikereket ért el, és a nemrég bevezetett kormányzati intézkedések is javították a közhangulatot. A Nézőpont Intézet vezetője kitért az ellenzékre is:

Magyar Péter megakadni látszik, nincs igazán új mondanivalója. (...) Az előválasztás egyáltalán nem sikerült nekik semmilyen szempontból. Persze vannak jelöltjei, ebből a szempontból sikerült, de nem sikerült abban az értelemben, hogy a one man show jellegét a pártjának enyhítse. És nem sikerült abból a szempontból sem, hogy erőt sugározzon és új, híres embereket leigazoljon a Tisza párt.

Mesterterv
A Mesterterv elemzői szerint a baloldali közvélemény-kutatók is érzik: baj van (Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

G. Fodor Gábor inkább úgy fogalmazott, hogy a Tisza elvesztette az őszt. A XXI. Század Intézet stratégai igazgatója szerint a tavasz még egyértelműen a Tiszáról szólt, de nyáron a lendület megtört, ami őszre csak fokozódott. 

Szétesett a mozgása. Mint egy hosszútáv futó, aki az elején jól sprintelt, és utána savasodik be az izom és jönnek a nehézségek. És az ősz az komoly nehézségeket okozott a Tiszának. Végig egy bizonytalanságot érzek a Tiszán és Magyar Péteren, hogy az előttük álló kihívásokra hogy nézzenek rá: hogy ez nekik lehetőség, vagy kockázat. És végülis nem tudják eldönteni.

- fogalmazott G. Fodor Gábor. 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

 

