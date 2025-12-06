A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

Nemsokára átlépünk a választás évébe, és bár a hivatalos kampány kezdet még odébb van, mindkét oldal begyújtotta a rakétákat. Tarr Zoltán nyilatkozataival, Ruszin-Szendi fegyverügyével, és a kiszivárgott megszorító intézkedésekkel az őszi hónapok azonban nem hogy növelték, inkább igencsak megtépázták a Tisza Párt renoméját. Olyannyira látható ez, hogy már a velük szimpatizáló intézetek is megkongatták a vészharangokat. A legfrissebb trendeket a Mestertervben elemeztük ki.

Mráz Ágoston Sámuel szerint elég egyértelmű a helyzet: napirenden továbbra is olyan témák vannak amik a kormányoldalnak kedvezőek, Orbán Viktor diplomáciai szintjén sikereket ért el, és a nemrég bevezetett kormányzati intézkedések is javították a közhangulatot. A Nézőpont Intézet vezetője kitért az ellenzékre is: