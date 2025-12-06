A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

Itt a legújabb felvétel: hatalmasat bukott Kecskeméten Magyar Péter!
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
2025 vége felé haladva kijelenthető, hogy a Tisza lendülete elfogyott. Még a baloldali közvélemény-kutatók sem szolgáltak jó hírekkel Magyar Péterre nézve.
Nemsokára átlépünk a választás évébe, és bár a hivatalos kampány kezdet még odébb van, mindkét oldal begyújtotta a rakétákat. Tarr Zoltán nyilatkozataival, Ruszin-Szendi fegyverügyével, és a kiszivárgott megszorító intézkedésekkel az őszi hónapok azonban nem hogy növelték, inkább igencsak megtépázták a Tisza Párt renoméját. Olyannyira látható ez, hogy már a velük szimpatizáló intézetek is megkongatták a vészharangokat. A legfrissebb trendeket a Mestertervben elemeztük ki.
Mráz Ágoston Sámuel szerint elég egyértelmű a helyzet: napirenden továbbra is olyan témák vannak amik a kormányoldalnak kedvezőek, Orbán Viktor diplomáciai szintjén sikereket ért el, és a nemrég bevezetett kormányzati intézkedések is javították a közhangulatot. A Nézőpont Intézet vezetője kitért az ellenzékre is:
Magyar Péter megakadni látszik, nincs igazán új mondanivalója. (...) Az előválasztás egyáltalán nem sikerült nekik semmilyen szempontból. Persze vannak jelöltjei, ebből a szempontból sikerült, de nem sikerült abban az értelemben, hogy a one man show jellegét a pártjának enyhítse. És nem sikerült abból a szempontból sem, hogy erőt sugározzon és új, híres embereket leigazoljon a Tisza párt.
G. Fodor Gábor inkább úgy fogalmazott, hogy a Tisza elvesztette az őszt. A XXI. Század Intézet stratégai igazgatója szerint a tavasz még egyértelműen a Tiszáról szólt, de nyáron a lendület megtört, ami őszre csak fokozódott.
Szétesett a mozgása. Mint egy hosszútáv futó, aki az elején jól sprintelt, és utána savasodik be az izom és jönnek a nehézségek. És az ősz az komoly nehézségeket okozott a Tiszának. Végig egy bizonytalanságot érzek a Tiszán és Magyar Péteren, hogy az előttük álló kihívásokra hogy nézzenek rá: hogy ez nekik lehetőség, vagy kockázat. És végülis nem tudják eldönteni.
- fogalmazott G. Fodor Gábor.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.