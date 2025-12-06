Ft
12. 06.
szombat
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bayer Zsolt Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Friedrich Merz Európai Bizottság Belgium

Egy kis vacsi

2025. december 06. 16:21

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki.

2025. december 06. 16:21
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A hírek: 

1.: »Magyarország pénteken hivatalosan is kizárta, hogy eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására – ez a lépés megfosztja az Európai Bizottságot egy lehetséges B tervtől arra az esetre, ha nem sikerülne módot találni a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására Ukrajna 165 milliárd eurós hitelének finanszírozásához – írja a Politico.«

2.: »De Wever korábban pénteken hangsúlyozta, hogy Belgium továbbra is teljes mértékben kiáll Európa és Ukrajna mellett, és mindig a békét, a szabadságot és a demokráciát választja – közölte az Euractiv. Ugyanakkor kijelentette, hogy Belgiumtól nem lehet »lehetetlent kérni«, mivel az orosz vagyon döntő része a Brüsszel melletti Euroclear elszámolóházban található. Ez azt jelenti, hogy ha jogi vagy pénzügyi kockázatok merülnek fel, azok főleg Belgiumot érintenék.«

És mi történt péntek este?

Ursula (a gonosz Nyugati Boszorkány) és Merz (a gyáva oroszlán) elvitte vacsorázni a belga miniszterelnököt.

Önök szerint miért?

1.: Mert éhesek voltak.

2.: Mert fenyegetik és/vagy megzsarolják, hogy adja be a derekát.

A helyes megfejtők között plüss Ursulákat sorsolunk ki, kiválóan lehet velük felmosni.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 4 komment

tikkadt-szocske
2025. december 06. 16:58
- Na ide figyelj te Bart, nem lehetsz annyira belga, hogy ne értsd meg. Azért vagyunk itt Ursulával, hogy megértessük veled : vagy kiszarod azt a koszos kétszázmilliárdot, vagy holnap mindenki azt olvassa a médiákban, hogy a múlt héten egy fekete kecskét dugtál a fürdőszobádban,miközben a seggedből kilógott a borotvaspréd kupakja és úgy ordítottál mint egy veszett sakál. - Értem Frici.Hol kell aláírni?
petergy
2025. december 06. 16:52
Nagyon sajnálom, hogy csak két válasz lehetőség van, arra is szavaztam volna, hogy 3. Végtelenül aljas és telhetetlen a zombi banda és őt is meg akarták enni vacsorára.
alenka
2025. december 06. 16:43
Jajjaj, egy kérdés: ha uršulka babukával mosok fel, akkor nem lesz mocskosabb a padló?
goldie-2
2025. december 06. 16:35
A helyes megoldás a 2-es. Kérek elegendő tűt is a plüss boszorkányhoz.
