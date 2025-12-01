Ft
Magyar Péter ellenzék egészségügy Gyurcsány Ferenc Takács Péter baloldal

Ez garantáltan ki fogja verni a biztosítékot: Magyar Péter megidézte a legsötétebb Gyurcsány-korszakot (VIDEÓ)

2025. december 01. 12:19

Teljesen összeállt a baloldal.

2025. december 01. 12:19
null

„A TISZA-terv azt jelentené, hogy gyakorlatilag megszűnne az ingyenes egészségügyi ellátás – még a gyermekeknek is” – fogalmazott legújabb videójában Takács Péter.

„A TISZA-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás. Senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A helyére jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás.

A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos”

– jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Takács Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy aki esetleg elveszítené a munkáját, és ezért nem tudna fizetni, azt a kórház akár el is utasíthatná.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

nyugalom
2025. december 01. 12:53
Ehes a libsikomcsi banda!
Lilyana2
2025. december 01. 12:52
Brüsszelen múlik a mentelmi joga, hogy megy-e börtönbe, vagy sem! Ezért sose fogja a magyarok érdekét képviselni, azt csinálja, amit Brüsszel követel! Ha előírják a fizetős egészségügyet, fizetni fogunk, ha keveset, a folyosón látnak el, ha Józsikából Rózsikát kell műteni, megteszi, majd letagadja, mint mindent! Ha Ukrajnába kell küldeni a pénzünket a maffiának, oda lesz küldve! Ha háborúba sodornak, indulni kell a harctérre golyófogónak! Ha százezer migráns betelepítését rendeli el Brüsszel, annyi lesz betelepítve! Ha el kell lehetetleníteni az energiaellátásunkat, akkor úgy járunk, mint Szerbia (miközben persze a nyugati országok horribilis összegekkel üzletelnek az oroszokkal, nekünk az ahhoz képest elenyészően jelentéktelen összeg is le lesz tiltva), ha Brüsszel adóemelést parancsol, az lesz, ha a családi kedvezmények megvonását, az is teljesítve lesz, ahogy a 13., 14. havi nyugdíj elvétele, nyugdíjadóztatás, minden meg lesz valósítva! Fogjátok fel büdös szájú, megborult hívek!!!
rejszmano
2025. december 01. 12:51
Mindeközben NEResztánban: "Menczer „szarházi bandának” nevezte az ebadóról beszélő politikusokat, pedig választókerületében négy éve a KDNP-s képviselők szavazták azt meg. Piliscsabán 2021 óta létezik ebrendészeti hozzájárulás, a mellette érvelő KDNP-s képviselő akkor úgy fogalmazott, hogy ez egy luxusadó, de a kutya is luxus."
kalmanok
2025. december 01. 12:47
Bezárt kórházi ajtók rejtik el a magyar egészségügy erősödő válságát Az ország több nagy kórházában is annyira kevés a képzett munkaerő, hogy a kórtermek egy részét egyszerűen lezárják a betegek elől. A Direkt36 legújabb egészségügyi nyomozásából kiderül, hogy ez súlyos problémákhoz vezet az ellátásban. .direkt36.hu/bezart-korhazi-ajtok-rejtik-el-a-magyar-egeszsegugy-erosodo-valsagat/
