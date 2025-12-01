Ez garantáltan ki fogja verni a biztosítékot: Magyar Péter megidézte a legsötétebb Gyurcsány-korszakot (VIDEÓ)

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Teljesen összeállt a baloldal.
„A TISZA-terv azt jelentené, hogy gyakorlatilag megszűnne az ingyenes egészségügyi ellátás – még a gyermekeknek is” – fogalmazott legújabb videójában Takács Péter.
„A TISZA-terv lényege, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás. Senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A helyére jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás.
A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos”
– jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.
Takács Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy aki esetleg elveszítené a munkáját, és ezért nem tudna fizetni, azt a kórház akár el is utasíthatná.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Purger Tamás