Ez garantáltan ki fogja verni a biztosítékot: Magyar Péter megidézte a legsötétebb Gyurcsány-korszakot (VIDEÓ)

A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos”

– jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Takács Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy aki esetleg elveszítené a munkáját, és ezért nem tudna fizetni, azt a kórház akár el is utasíthatná.