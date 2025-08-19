Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Disney+ Alien: Romulus Halál Prometheus sorozat Alien Alien: Covenant technológia Föld

A Föld neve: Halál – az új Alien-sorozat bátran nyúl a franchise alapjaihoz

2025. augusztus 19. 22:01

Megérkezett az Alien: Föld, vele együtt pedig a legjobb dolog, ami évek óta történt az Alien-univerzummal. Évadnyitó-kritika a Disney+ új sorozatáról.

2025. augusztus 19. 22:01
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

„A jövőben a halhatatlanságért folytatott verseny három formát ölt majd:

Kibernetikailag fejlesztett emberek: kiborgok
Mesterséges intelligenciával rendelkező lények: szintetikusok (szinthek)
Emberi tudattal feltöltött mesterséges lények: hibridek

Hogy melyik technológia kerekedik felül, az dönti majd el, melyik vállalat uralja a világegyetemet.”

(Az Alien: Föld bevezetője)

Egy vallomással kell kezdenem: sok Alien-rajongóval ellentétben nekem kifejezetten tetszett a Prometheus, és sajnáltam, hogy Ridley Scott végül nem vitte tovább azt a vonalat. Az Alien: Covenant elkészítése pedig nemes egyszerűséggel hiba volt – az a fajta, amikor az ember két lovat akar egyszerre megülni, a lovak pedig, miután beesett közéjük, keresztülgázolnak a fején.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Alien: Romulustól én is sokat vártam, és bár hangulatában ügyesen lemásolta az eredeti filmet, mégis olyan volt, mint a felmelegített töltött káposzta: jó, hogy van, jobb, mintha nem lenne, de nem az igazi. 

És itt érkeztünk el az Alien: Földhöz, a Disney+ új sorozatához.

A történet két szálon indul. Megismerjük Marcyt, a beteg kislányt a Prodigy Corporation kutatószigetén, akinek a tudatát – hogy megmentsék – átmásolják egy szintetikus testbe, létrehozva ezzel az első hibridet. A másik szál Joe-t követi, Marcy bátyját, aki egyrészt úgy tudja, hogy húga meghalt, másrészt a Prodigy biztonsági szolgálatának orvosa. Ő érkezik meg elsősegélyként a Maginot kutatóűrhajó Földre zuhant roncsaihoz – a fedélzetén a Halállal.

Már ebből is látszik, hogy az Alien: Föld bátran nyúl a franchise alapjaihoz: behozza a hibridek koncepcióját, a Weyland-Yutani mellé új vállalatot vezet be a Prodigy képében, és új földönkívüli életformákat is felvillant a Maginot fedélzetén. Mindezt úgy, hogy hangulatával és történetvezetésével – az első két rész alapján – nem átírja az Alien-univerzumot, mint a sokak által utált Prometheus, hanem kibővíti azt. Úgy, ahogy a Romulus nem merte, miközben a látványvilág és az atmoszféra révén tiszteleg a legendás első film előtt.

A nagy kérdés persze az, hogyan illeszkedik majd mindez az évek alatt toldozott-foltozott univerzumba. Mivel az első film előtt játszódik, miként magyarázzák majd, hogy az akkor újdonságnak számító Xenomorph már jó ideje tiszteletét tette a Földön? És hová tűnnek majd a Weyland-Yutanin kívüli vállalatok?

A sorozattal kapcsolatban több más, spoileres kérdés is felmerülhet – különösen a beteg gyerekek kapcsán –, de egy dolog biztos:

a Halál megérkezett a Földre, és üdítően hat, hogy itt van közöttünk.

Alien: Föld – amerikai-angol sci-fi-horrorsorozat, 2025. Augusztus 13-ától a Disney+-on.

Nyitókép: Alien: Föld

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lenyegtelen
2025. augusztus 19. 22:13
Nekem az összes rész bejött. Minegyik jó a maga módján... volt olyan amin a legjobbat aludtam...
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 19. 22:05
A Prometheus és folytatása nekem is bejött. Az eredeti sorozatot a 3.résztől már nem néztem meg.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!