A Föld neve: Halál – az új Alien-sorozat bátran nyúl a franchise alapjaihoz

„A jövőben a halhatatlanságért folytatott verseny három formát ölt majd:
Kibernetikailag fejlesztett emberek: kiborgok
Mesterséges intelligenciával rendelkező lények: szintetikusok (szinthek)
Emberi tudattal feltöltött mesterséges lények: hibridek
Hogy melyik technológia kerekedik felül, az dönti majd el, melyik vállalat uralja a világegyetemet.”
(Az Alien: Föld bevezetője)
Egy vallomással kell kezdenem: sok Alien-rajongóval ellentétben nekem kifejezetten tetszett a Prometheus, és sajnáltam, hogy Ridley Scott végül nem vitte tovább azt a vonalat. Az Alien: Covenant elkészítése pedig nemes egyszerűséggel hiba volt – az a fajta, amikor az ember két lovat akar egyszerre megülni, a lovak pedig, miután beesett közéjük, keresztülgázolnak a fején.
Az Alien: Romulustól én is sokat vártam, és bár hangulatában ügyesen lemásolta az eredeti filmet, mégis olyan volt, mint a felmelegített töltött káposzta: jó, hogy van, jobb, mintha nem lenne, de nem az igazi.
És itt érkeztünk el az Alien: Földhöz, a Disney+ új sorozatához.
A történet két szálon indul. Megismerjük Marcyt, a beteg kislányt a Prodigy Corporation kutatószigetén, akinek a tudatát – hogy megmentsék – átmásolják egy szintetikus testbe, létrehozva ezzel az első hibridet. A másik szál Joe-t követi, Marcy bátyját, aki egyrészt úgy tudja, hogy húga meghalt, másrészt a Prodigy biztonsági szolgálatának orvosa. Ő érkezik meg elsősegélyként a Maginot kutatóűrhajó Földre zuhant roncsaihoz – a fedélzetén a Halállal.
Már ebből is látszik, hogy az Alien: Föld bátran nyúl a franchise alapjaihoz: behozza a hibridek koncepcióját, a Weyland-Yutani mellé új vállalatot vezet be a Prodigy képében, és új földönkívüli életformákat is felvillant a Maginot fedélzetén. Mindezt úgy, hogy hangulatával és történetvezetésével – az első két rész alapján – nem átírja az Alien-univerzumot, mint a sokak által utált Prometheus, hanem kibővíti azt. Úgy, ahogy a Romulus nem merte, miközben a látványvilág és az atmoszféra révén tiszteleg a legendás első film előtt.
A nagy kérdés persze az, hogyan illeszkedik majd mindez az évek alatt toldozott-foltozott univerzumba. Mivel az első film előtt játszódik, miként magyarázzák majd, hogy az akkor újdonságnak számító Xenomorph már jó ideje tiszteletét tette a Földön? És hová tűnnek majd a Weyland-Yutanin kívüli vállalatok?
A sorozattal kapcsolatban több más, spoileres kérdés is felmerülhet – különösen a beteg gyerekek kapcsán –, de egy dolog biztos:
a Halál megérkezett a Földre, és üdítően hat, hogy itt van közöttünk.
Alien: Föld – amerikai-angol sci-fi-horrorsorozat, 2025. Augusztus 13-ától a Disney+-on.
