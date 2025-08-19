A Föld neve: Halál – az új Alien-sorozat bátran nyúl a franchise alapjaihoz

Az Alien: Romulustól én is sokat vártam, és bár hangulatában ügyesen lemásolta az eredeti filmet, mégis olyan volt, mint a felmelegített töltött káposzta: jó, hogy van, jobb, mintha nem lenne, de nem az igazi.

És itt érkeztünk el az Alien: Földhöz, a Disney+ új sorozatához.

A történet két szálon indul. Megismerjük Marcyt, a beteg kislányt a Prodigy Corporation kutatószigetén, akinek a tudatát – hogy megmentsék – átmásolják egy szintetikus testbe, létrehozva ezzel az első hibridet. A másik szál Joe-t követi, Marcy bátyját, aki egyrészt úgy tudja, hogy húga meghalt, másrészt a Prodigy biztonsági szolgálatának orvosa. Ő érkezik meg elsősegélyként a Maginot kutatóűrhajó Földre zuhant roncsaihoz – a fedélzetén a Halállal.

Már ebből is látszik, hogy az Alien: Föld bátran nyúl a franchise alapjaihoz: behozza a hibridek koncepcióját, a Weyland-Yutani mellé új vállalatot vezet be a Prodigy képében, és új földönkívüli életformákat is felvillant a Maginot fedélzetén. Mindezt úgy, hogy hangulatával és történetvezetésével – az első két rész alapján – nem átírja az Alien-univerzumot, mint a sokak által utált Prometheus, hanem kibővíti azt. Úgy, ahogy a Romulus nem merte, miközben a látványvilág és az atmoszféra révén tiszteleg a legendás első film előtt.

A nagy kérdés persze az, hogyan illeszkedik majd mindez az évek alatt toldozott-foltozott univerzumba. Mivel az első film előtt játszódik, miként magyarázzák majd, hogy az akkor újdonságnak számító Xenomorph már jó ideje tiszteletét tette a Földön? És hová tűnnek majd a Weyland-Yutanin kívüli vállalatok?

A sorozattal kapcsolatban több más, spoileres kérdés is felmerülhet – különösen a beteg gyerekek kapcsán –, de egy dolog biztos:

a Halál megérkezett a Földre, és üdítően hat, hogy itt van közöttünk.

Alien: Föld – amerikai-angol sci-fi-horrorsorozat, 2025. Augusztus 13-ától a Disney+-on.

