Ridley Scott szerint kib@szottul nagyszerű, szerintem meg nem – ilyen lett az Alien: Romulus

Mert persze a nosztalgia okán minden az Alien-Aliens, avagy A nyolcadik utas: a Halál és A bolygó neve: Halál mezsgyéjére lett felépítve, még ha szervesen nem is kapcsolódik a cselekmény a klasszikusokhoz. Inkább fanservice próbál lenni, de konzisztens világépítés nélkül.

Alien: Romulus (Forum Hungary)

Feltámad a Halál

Emiatt az egy dolog, hogy a karakterek hülyék, sőt kémia sincs közöttük, ami miatt nehéz még azt is elhinni, hogy a szereplők valaha is találkoztak már. A nagyobb baj az, hogy felbukkan az események között egy csomó ismerős elem, sőt Rain egyszer

egy az egyben Ellen Ripley-t (Sigourney Weaver) játszik, fegyvert ragadva még a szél is ugyanúgy fújja a haját,

csak hát szegénykémbe feleannyi kisugárzás vagy egyéniség sem szorult, mint elődjébe, így maximum csettintünk egyet, hogy „igen, ezt már láttam!”

És ez tényleg mindenre igaz. Helyszín, esemény, fordulat, vészhelyzet, sőt itt-ott még ismerős dallamok is visszaköszönnek. De nemcsak az első két filmből, hanem a Feltámad a Halálból és a videójáték Alien: Isolationből is. Ami alapvetően nem lenne baj, de ezen az eredményen sajnos nem sikerül túllépni, így a nosztalgiázás nem csak egy kikacsintás, inkább maga a cél. De még a Prometheus is beköszön, ami talán az Alien: Romulus legizgalmasabb pillanata. Csak kár, hogy ez sem vezet sehova, inkább egy hiteltelen hibridet eredményez, ami még Jean-Pierre Jeunet torzszülöttjénél is feleslegesebb. Pláne, hogy kicsit sem illik a mitológiába.