Ebben most mindenki egyetért: hülyét csináltak Szoboszlaiból Liverpoolban

„Menedzselnünk kell ezt a helyzetet, megoldásokat kell találnunk” – jelentette ki Szoboszlai.

Pár perccel később pedig érkezett Szalah az ominózus interjúra, ami azóta bejárta a világsajtót.

„Szalah szidta az edzőjét, megkérdőjelezte a klubnál betöltött jövőjét – és ezzel aláásta Szoboszlai szavait. Elhiszem, hogy frusztrált volt ő is, de nem így kellett volna levezetnie a dühét” – írja Dorman, aki szerint honfitársunk nagyon nem ezt érdemli az egyiptomi csapattárstól.

A pályán és azon kívül is jobbat érdemel. A Liverpool legjobb játékosa az egész szezonban, a Leeds ellen is így volt. Sokat dolgozott, szépen bánt a labdával, és már azt hihette, hogy megszerezte a győztes gólt, de a csapattársai ismét cserbenhagyták.”

