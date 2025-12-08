Ebben most mindenki egyetért: hülyét csináltak Szoboszlaiból Liverpoolban

Áll a bál Liverpoolban: Szoboszlai cimborája ország-világ előtt kiteregette a szennyest
A klublegendának tönkrement a kapcsolata a vezetőedzővel, és úgy érzi, az utóbbi napokban elfogadhatatlanul bántak vele.
Mohamed Szalah Arne Slot elleni interjújával Szoboszlai Dominikből csinált hülyét egy angol újságíró szerint. Forrnak az indulatok alig egy nappal az Inter–Liverpool előtt.
Áll a bál Angliában az Inter–Liverpool előtt, és most elsősorban nem is azért, mert Arne Slot csapata kétgólos előnyét leadva a Leeds United ellen sorozatban másodszor sem tudott nyerni a Premier League-ben (előtte a Sunderlanddel ikszelt le), hanem Mohamed Szalah nyilatkozata miatt.
A klub egyiptomi ikonja a mérkőzés után a holland vezetőedzővel megromlott kapcsolatáról beszélt, azt mondta, úgy érzi, hogy a busz alá lökték őt, mert padoznia kell a meccseken, és még a távozását is kilátásba helyezte. Szalah saját meglátása szerint tett már annyit a korábbi években a klubért, hogy ne kelljen megküzdenie a helyéért.
Nem állítanánk, hogy a nyilatkozatával általános tetszést váltott ki a szurkolók között, sokan nem tartották szerencsésnek. A Rousing The Kop liverpooli hírekkel foglalkozó oldal szerzője szerint
Szalah bocsánatkéréssel tartozik csapattársai, elsősorban Szoboszlai Dominik felé a nyilatkozata miatt.
Freddie Dorman egyenesen odáig megy, hogy
a csatár egyszerűen hülyét csinált magyar csapattársából
– ki is fejti, hogy miért.
„A Leeds elleni meccs után egy megtört Szoboszlai jött az újságírókhoz, elég frusztráltnak tűnt. Ettől függetlenül profi módon nyilatkozott: elmondta, hogy ami az öltözőben történik, ott is marad, nem tartozik a nyilvánosságra” – írja a szerző.
„Menedzselnünk kell ezt a helyzetet, megoldásokat kell találnunk” – jelentette ki Szoboszlai.
Pár perccel később pedig érkezett Szalah az ominózus interjúra, ami azóta bejárta a világsajtót.
„Szalah szidta az edzőjét, megkérdőjelezte a klubnál betöltött jövőjét – és ezzel aláásta Szoboszlai szavait. Elhiszem, hogy frusztrált volt ő is, de nem így kellett volna levezetnie a dühét” – írja Dorman, aki szerint honfitársunk nagyon nem ezt érdemli az egyiptomi csapattárstól.
A pályán és azon kívül is jobbat érdemel. A Liverpool legjobb játékosa az egész szezonban, a Leeds ellen is így volt. Sokat dolgozott, szépen bánt a labdával, és már azt hihette, hogy megszerezte a győztes gólt, de a csapattársai ismét cserbenhagyták.”
Sajtóhírek szerint egyébként Szalah megkapja büntetését a nyilatkozatért, és nem lesz kerettag a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ami biztos, hogy Slot hétfő este már Milánóban tart sajtótájékoztatót, ott sok mindenre választ kaphatunk.
