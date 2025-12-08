Ft
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ebben most mindenki egyetért: hülyét csináltak Szoboszlaiból Liverpoolban

2025. december 08. 16:00

Mohamed Szalah Arne Slot elleni interjújával Szoboszlai Dominikből csinált hülyét egy angol újságíró szerint. Forrnak az indulatok alig egy nappal az Inter–Liverpool előtt.

2025. december 08. 16:00
null

Áll a bál Angliában az Inter–Liverpool előtt, és most elsősorban nem is azért, mert Arne Slot csapata kétgólos előnyét leadva a Leeds United ellen sorozatban másodszor sem tudott nyerni a Premier League-ben (előtte a Sunderlanddel ikszelt le), hanem Mohamed Szalah nyilatkozata miatt.

Inter–Liverpool
Ez egy novemberi kép: vajon ilyen lesz a hangulat az Inter–Liverpool előtt is? Fotó: Paul ELLIS / AFP

A klub egyiptomi ikonja a mérkőzés után a holland vezetőedzővel megromlott kapcsolatáról beszélt, azt mondta, úgy érzi, hogy a busz alá lökték őt, mert padoznia kell a meccseken, és még a távozását is kilátásba helyezte. Szalah saját meglátása szerint tett már annyit a korábbi években a klubért, hogy ne kelljen megküzdenie a helyéért.

Nem állítanánk, hogy a nyilatkozatával általános tetszést váltott ki a szurkolók között, sokan nem tartották szerencsésnek. A Rousing The Kop liverpooli hírekkel foglalkozó oldal szerzője szerint 

Szalah bocsánatkéréssel tartozik csapattársai, elsősorban Szoboszlai Dominik felé a nyilatkozata miatt.

Freddie Dorman egyenesen odáig megy, hogy 

a csatár egyszerűen hülyét csinált magyar csapattársából

 – ki is fejti, hogy miért.

„A Leeds elleni meccs után egy megtört Szoboszlai jött az újságírókhoz, elég frusztráltnak tűnt. Ettől függetlenül profi módon nyilatkozott: elmondta, hogy ami az öltözőben történik, ott is marad, nem tartozik a nyilvánosságra” – írja a szerző.

„Menedzselnünk kell ezt a helyzetet, megoldásokat kell találnunk” – jelentette ki Szoboszlai.

Pár perccel később pedig érkezett Szalah az ominózus interjúra, ami azóta bejárta a világsajtót.

„Szalah szidta az edzőjét, megkérdőjelezte a klubnál betöltött jövőjét – és ezzel aláásta Szoboszlai szavait. Elhiszem, hogy frusztrált volt ő is, de nem így kellett volna levezetnie a dühét” – írja Dorman, aki szerint honfitársunk nagyon nem ezt érdemli az egyiptomi csapattárstól.

A pályán és azon kívül is jobbat érdemel. A Liverpool legjobb játékosa az egész szezonban, a Leeds ellen is így volt. Sokat dolgozott, szépen bánt a labdával, és már azt hihette, hogy megszerezte a győztes gólt, de a csapattársai ismét cserbenhagyták.”

Inter–Liverpool: Szalah kimaradt a keretből?

Sajtóhírek szerint egyébként Szalah megkapja büntetését a nyilatkozatért, és nem lesz kerettag a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ami biztos, hogy Slot hétfő este már Milánóban tart sajtótájékoztatót, ott sok mindenre választ kaphatunk.

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

