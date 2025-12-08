Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Lengyelország Magyarország tüntetés mezőgazdaság Csehország Ausztria Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Betelt a pohár: Európa-szerte forrnak az indulatok – összefogott Magyarország, Lengyelország és Ausztria

2025. december 08. 16:16

Óriási tüntetéssel számolhatnak Brüsszelben.

2025. december 08. 16:16
null

Teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák agrárkamara, az erről szóló közös nyilatkozatot pénteki tanácskozásukon fogadták el – közölte az MTI-vel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az közlemény szerint a négy ország agrárkamaráinak vezetői csütörtökön és pénteken üléseztek a szlovákiai Tátralomnicon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Közös nyilatkozatukban az szerepel, hogy határozottan tiltakoznak a bizottság azon júniusi javaslata ellen,

amely szerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat és megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP).

Az agrárkamarák a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021–2027-es szintjének megtartását, valamint annak inflációval arányos emelését és a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartását tartják indokoltnak. Emellett a szervezetek azzal sem értenek egyet, hogy csökkenjen a területalapú jövedelemtámogatás, a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák pedig ne kaphassanak többé ilyen támogatást – közölték.

Mint írták, „az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan”. A négy agrárkamara felhívja az uniós döntéshozók figyelmét arra, hogy „ne kössenek olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára”.

A közlemény szerint az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az Európai Unióban kötelező élelmiszer-biztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be azokat az európai piacra.

Nemcsak Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia termelői vannak felháborodva, hanem egész Európa-szerte forrnak az indulatok

– írták. A tervezett uniós intézkedések miatt Brüsszelben december 18-án „nagyszabású, több ezer fős gazdatüntetés lesz”. A demonstráción a négy most nyilatkozatot kiadó ország mellett számos más tagállam gazdálkodói, agrár-érdekképviseleti szervezetei is részt vesznek majd, közel tízezres létszámmal – olvasható a közleményben.

A V4-es egyeztetésen első alkalommal az osztrák agrárkamara is képviseltette magát, ami a sajtóanyag szerint a közös érdekképviselet erősödését mutatja.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. december 08. 16:39
Na végre! Nem kell megvárni, amíg bedarálják a nemzeti agráriumot mindenütt, aztán jöhet Mercosur-termékek özöne, azaz a BlackRock!
Válasz erre
0
0
elégia
2025. december 08. 16:28
Brüsszel köztörvényes bűnöző vezetői idegen érdekeket képviselnek. Igaza van Musknak, meg kell szüntetni az EU-t. Egyúttal Ursuláékat börtönbe kell vetni. A vakcina matrónának legalább egy húszas jár.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!