Betelt a pohár: Európa-szerte forrnak az indulatok – összefogott Magyarország, Lengyelország és Ausztria

Mint írták, „az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan”. A négy agrárkamara felhívja az uniós döntéshozók figyelmét arra, hogy „ne kössenek olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára”.

A közlemény szerint az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az Európai Unióban kötelező élelmiszer-biztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be azokat az európai piacra.

Nemcsak Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia termelői vannak felháborodva, hanem egész Európa-szerte forrnak az indulatok

– írták. A tervezett uniós intézkedések miatt Brüsszelben december 18-án „nagyszabású, több ezer fős gazdatüntetés lesz”. A demonstráción a négy most nyilatkozatot kiadó ország mellett számos más tagállam gazdálkodói, agrár-érdekképviseleti szervezetei is részt vesznek majd, közel tízezres létszámmal – olvasható a közleményben.

A V4-es egyeztetésen első alkalommal az osztrák agrárkamara is képviseltette magát, ami a sajtóanyag szerint a közös érdekképviselet erősödését mutatja.