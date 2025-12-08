Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet Mesterterv közvélemény-kutatás Nézőpont Intézet Mráz Ágoston Sámuel

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

2025. december 08. 15:18

A Tisza őszi hanyatlása már a baloldali közvélemény kutatóknál is látszik. A Nézőpont Intézet és a Medián számai is közelednek egymáshoz.

2025. december 08. 15:18
Hann Endre
Mandiner
Mandiner

Azt már megszokhattuk, hogy a baloldali kutatóintézetek valamennyi ellenzéki formációt igyekeznek azonnal nyertesként feltüntetni. Ez Magyar Péter és Tisza esetében sem volt másképp. Volt, hogy kétszámjegyű előnyt mértek az új ellenzéki pártnak. Mára viszont az ő adataikban is visszaköszön az, amiről napok óta beszél sok elemző: az ősz folyamán oda lett a Tisza lendülete. A Mestertervben több intézet, többek közt a Nézőpont és a Medián számait is megvizsgáltuk.

Mráz Ágoston Sámuel szerint bár már a baloldali intézetek is kezdenek közeledni a valósághoz, míg mindig kihozzák a Tiszát esélyesnek, de a számaik mindenhol csökkentek. A Nézőpont Intézet vezetője szerint ezek a kutatók elsősorban nem akarják az ellenzéki szavazók morálját rontani, de a Tisza hanyatlásának tényét már nem tudják besöpörni a szőnyeg alá.

 A Nézőpont Intézet stabil Fidesz előnyt mutat, míg a Medián kitart a Tisza vezetése mellett, az ábrán a plusz/mínusz számok az adott intézet előbbi méréshez viszonyított különbséget jelöli (Fotó: YouTube/képernyőkép)

Mráz szerint a közeljövőben lekezdenek ezek a számok egyre jobban közelíteni majd egymáshoz, sőt azt sem tartja kizártnak, hogy a választás előestéjén a Nézőpont Intézet és Medián számai találkozni fognak, és hasonló adatokkal jönnek majd ki. Ugyanakkor leszögezte, hogy

a baloldali intézetek is azt üzenik, hogy a Tisza bajban van.

Mráz azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy az általuk mért Tisza növekedés nem a Fidesz táborától, hanem az óellenzéktől, elsősorban a Kétfarkú Kutya Párttól jött. Szerinte ez egy valid jelenség, mivel az MKKP nem kampányol, és az öt százalékából így lett három. Úgy fogalmazott: „Ez nem a Tisza sikere, hanem az ellenzéki kanibalizáció folytatása.”

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: MTI / Beliczay László

 

Sacap
2025. december 08. 16:37
2026 fidesz kétharmad.
templar62
2025. december 08. 16:34
Kádárkori mondás : " Amit egy komcsi mond , abból mindíg : gyököt kell vonni . "
gullwing
2025. december 08. 16:34
Baloszsidó han már nem mer hazudozni...
templar62
2025. december 08. 16:29
Átlátunk a Szitán .
