Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Azt már megszokhattuk, hogy a baloldali kutatóintézetek valamennyi ellenzéki formációt igyekeznek azonnal nyertesként feltüntetni. Ez Magyar Péter és Tisza esetében sem volt másképp. Volt, hogy kétszámjegyű előnyt mértek az új ellenzéki pártnak. Mára viszont az ő adataikban is visszaköszön az, amiről napok óta beszél sok elemző: az ősz folyamán oda lett a Tisza lendülete. A Mestertervben több intézet, többek közt a Nézőpont és a Medián számait is megvizsgáltuk.

Mráz Ágoston Sámuel szerint bár már a baloldali intézetek is kezdenek közeledni a valósághoz, míg mindig kihozzák a Tiszát esélyesnek, de a számaik mindenhol csökkentek. A Nézőpont Intézet vezetője szerint ezek a kutatók elsősorban nem akarják az ellenzéki szavazók morálját rontani, de a Tisza hanyatlásának tényét már nem tudják besöpörni a szőnyeg alá.