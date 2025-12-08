Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt
Javában zajlik a párharc a két vezető politikai erő között. És az utóbbi időben egyértelműen az egyik oldal javára.
A Tisza őszi hanyatlása már a baloldali közvélemény kutatóknál is látszik. A Nézőpont Intézet és a Medián számai is közelednek egymáshoz.
Azt már megszokhattuk, hogy a baloldali kutatóintézetek valamennyi ellenzéki formációt igyekeznek azonnal nyertesként feltüntetni. Ez Magyar Péter és Tisza esetében sem volt másképp. Volt, hogy kétszámjegyű előnyt mértek az új ellenzéki pártnak. Mára viszont az ő adataikban is visszaköszön az, amiről napok óta beszél sok elemző: az ősz folyamán oda lett a Tisza lendülete. A Mestertervben több intézet, többek közt a Nézőpont és a Medián számait is megvizsgáltuk.
Mráz Ágoston Sámuel szerint bár már a baloldali intézetek is kezdenek közeledni a valósághoz, míg mindig kihozzák a Tiszát esélyesnek, de a számaik mindenhol csökkentek. A Nézőpont Intézet vezetője szerint ezek a kutatók elsősorban nem akarják az ellenzéki szavazók morálját rontani, de a Tisza hanyatlásának tényét már nem tudják besöpörni a szőnyeg alá.
Mráz szerint a közeljövőben lekezdenek ezek a számok egyre jobban közelíteni majd egymáshoz, sőt azt sem tartja kizártnak, hogy a választás előestéjén a Nézőpont Intézet és Medián számai találkozni fognak, és hasonló adatokkal jönnek majd ki. Ugyanakkor leszögezte, hogy
a baloldali intézetek is azt üzenik, hogy a Tisza bajban van.
Mráz azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy az általuk mért Tisza növekedés nem a Fidesz táborától, hanem az óellenzéktől, elsősorban a Kétfarkú Kutya Párttól jött. Szerinte ez egy valid jelenség, mivel az MKKP nem kampányol, és az öt százalékából így lett három. Úgy fogalmazott: „Ez nem a Tisza sikere, hanem az ellenzéki kanibalizáció folytatása.”
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: MTI / Beliczay László