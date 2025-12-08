Ki az a Jani, akit a Fradi-meccs után annyit emlegettek?

A már említett sajtótájékoztatón is emlegette Révész Jovicic „janiságát”, aki szerinte a lelátón ülő rokonoknak szeretett volna bizonyítani, de amúgy sem egy gyors játékos, nemhogy egy mérkőzés elején, amikor még nincsenek bemelegedve az izmok.

„Le kellett volna hoznom a tizenkettedik percben, de rutinos labdarúgó, sokat tett már a Várdáért, nem akartam megégetni. Ebből biztosan tanulni fog, elsősorban már nem is a futballpályán, hanem az edzői szakmára, ha lesz neki olyan. Ha otthon játszunk, nem biztos, hogy ezt csinálja, itt meg akarta mutatni a családnak, hogy tud futballozni, holott kifejezetten tiltottam ezt neki.

Ez nagyon komoly büntetést vonna maga után, de a korára való tekintettel nem hiszem, hogy ez lesz a megoldás. Meg fogja kapni a csapat előtt a kritikát, de talán annál nincs is nagyobb büntetés, minthogy a szünetben lehozok egy csapatkapitányt.”

Ő lenne tehát Jani, vagyis Jovivic, aki egyébként kétszeres bosnyák válogatott, és már 2023 óta tartozik a Kisvárda kötelékébe, részese volt a két évvel ezelőtti kiesésnek, majd a feljutásnak is, a Ferencváros elleni volt már az 51. NB I-es mérkőzése várdai színekben. Emellett van például 168 találkozója a horvát élvonalban is, úgyhogy valóban rutinos játékosnak gondolná az ember.