12. 08.
hétfő
12. 08.
hétfő
révész attila Kisvárda Ferencváros

Ki az a Jani, akit a Fradi-meccs után annyit emlegettek?

2025. december 08. 16:51

Révész Attila sportigazgató/vezetőedző jó szokásához híven sokáig idézhető mondatokkal kritizálta hibázó játékosát. Na de ki az a Jani, akit az FTC–Kisvárda után emlegetett?

2025. december 08. 16:51
null

Mint beszámoltunk róla, sima, 3–0-s hazai győzelmet hozott az FTC–Kisvárda az NB I 16. fordulójában. A Fradi az első bő 20 percben lerendezte a mérkőzést, ami annak tükrében volt némileg meglepő, hogy pár nappal korábban csak Ötvös Bence büntetőjével tudott nyerni Kisvárdán.

FTC–Kisvárda
FTC–Kisvárda: Révész Attila nem kímélte játékosát. Fotó: Kisvárda FC / Ombodi Tamás

Arról is írtunk már, hogy a vendégek vezetőedzője (aki egyben a klub sportigazgatója is), Révész Attila nem kímélte a mérkőzés után sajtótájékoztatón kétszer is nagyot hibázó játékosát, az egyébként csapatkapitányként játszó Aleksandar Jovicicot, akitől az első gól előtt Cebrail Makreckis, míg a harmadiknál Yusuf vette el a labdát.

És ezzel gyorsan választ is kaptunk a címben feltett kérdésünkre: a Fradi-meccs után emlegetett Jani nem más, mint a 30 éves bosnyák védő, akit persze csak az M4 Sportnak adott Révész-nyilatkozat miatt említenek ezen a néven – valójában Jova a beceneve.

Meg akarta mutatni itt, a Groupamában, hogy én vagyok a Jani, de hát nem Jani, hanem Jova, úgyhogy óriási különbség van...”

 – mondta róla Révész, majd kijelentette: még a héten igazolnak egy belső védőt, mert nemJani, azaz Jova bizonyította, hogy két meccset nem bír hetente.

FTC–Kisvárda: a sajtótájékoztatón is Jani volt a főszereplő

A már említett sajtótájékoztatón is emlegette Révész Jovicic „janiságát”, aki szerinte a lelátón ülő rokonoknak szeretett volna bizonyítani, de amúgy sem egy gyors játékos, nemhogy egy mérkőzés elején, amikor még nincsenek bemelegedve az izmok.

„Le kellett volna hoznom a tizenkettedik percben, de rutinos labdarúgó, sokat tett már a Várdáért, nem akartam megégetni. Ebből biztosan tanulni fog, elsősorban már nem is a futballpályán, hanem az edzői szakmára, ha lesz neki olyan. Ha otthon játszunk, nem biztos, hogy ezt csinálja, itt meg akarta mutatni a családnak, hogy tud futballozni, holott kifejezetten tiltottam ezt neki. 

Ez nagyon komoly büntetést vonna maga után, de a korára való tekintettel nem hiszem, hogy ez lesz a megoldás. Meg fogja kapni a csapat előtt a kritikát, de talán annál nincs is nagyobb büntetés, minthogy a szünetben lehozok egy csapatkapitányt.”  

Ő lenne tehát Jani, vagyis Jovivic, aki egyébként kétszeres bosnyák válogatott, és már 2023 óta tartozik a Kisvárda kötelékébe, részese volt a két évvel ezelőtti kiesésnek, majd a feljutásnak is, a Ferencváros elleni volt már az 51. NB I-es mérkőzése várdai színekben. Emellett van például 168 találkozója a horvát élvonalban is, úgyhogy valóban rutinos játékosnak gondolná az ember.

Az FTC–Kisvárda utáni sajtótájékoztató egyébként bőven tartogatott még izgalmakat: Robbie Keane vezetőedző például elárulta, hogy Dibusz Dénest mikor láthatjuk legközelebb a pályán, illetve Ötvös Bencének azt tanácsolta, nézze meg videón az ő büntetőit is – a játékos aztán a Mandinernek reagálva elmondta, hogy nem kíván változtatni a stílusán.

Nyitókép: Kisvárda FC / Ombodi Tamás

