Szinte senki nem várta – mégis itt az utóbbi évek egyik legjobb horrorfilmje

Még PlayStation 3-ra indult meg egy, a Move-kontroller, avagy a kezdetleges mozgásérzékelés kiaknázását célzó videójáték fejlesztése, valamikor 2008 magasságában. A PlayStation Move 2010-es megjelenésére azonban ebből végül semmi nem lett, sőt idővel nemcsak új fejlesztőhöz vándorolt a lehetőség, de az eredetileg belső nézetes koncepciót is el kellett vetni – végül, ha lúd, legyen kövér alapon szinte a teljes elképzelés dőlt: a játék külső nézetben, igazi színészek digitális másaival, két valódi horrorfilmes alkotóval (Larry Fessenden és Graham Reznick) a fedélzeten készült el. A Supermassive Games Until Dawn című projektje 2015-ben, PS4-re jelent meg.

Until Dawn poszter

De nem is akárhogyan! Az interaktív filmként működő horror-kalandjáték egyik főszereplője például az a Rami Malek lett, aki 3 évvel később a Queen-film, a Bohém rapszódia főszerepével vívott ki magának világhírnevet.

Pedig már ezzel a játékkal megérdemelte volna. Az Until Dawn ugyanis jó érzékkel, a Quantic Dream sikerjátékainak (Heavy Rain, Beyond: Two Souls és a későbbi Detroit: Become Human) minőségét megidézve lett a műfaj egyik legjobbja. De úgy, hogy a témára és a műfajra aztán teljesen rácsavarodott fejlesztők soha nem tudták megismételni azt, amit 2015-ben megalkottak. Pedig derekasan próbálkoztak, amire a többepizódos The Dark Pictures Anthology és a The Quarry a bizonyíték. Ami azonban videójátékként nagyszerűen működik, az nem biztos, hogy filmként is kellően hatásos, amire a The Last of Us a legjobb példa.