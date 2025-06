Hozzálassulni az erdőhöz

„Ez a könyv azért született, hogy tisztázzam magamban, mi is történik velem az erdőn” – írja Végh Attila nemrég megjelent kötetének előszavában. Végh költői, esszéírói pályáját valamelyest ismerve azt is mondhatnám, hogy az elmúlt három évtizedben született munkái is ennek a tisztázásnak a jegyében állnak.