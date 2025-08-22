Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
road movie Enya Baroux eutanázia Svájc francia film

Ilyen, amikor a nagymama Svájcba megy meghalni – újabb mozi az eutanáziáról

2025. augusztus 22. 11:14

Kényes témát csomagolt nevetős-megható road movie-ba első játékfilmjében a francia Enya Baroux. A Jó utat, Marie inkább a családi összetartozás fontosságáról, mintsem arról beszél, van-e joga az embernek megmondani, mikor óhajtja befejezni a földi pályafutását.

2025. augusztus 22. 11:14
null
Farkas Anita

Marie egy hétköznapi, nyolcvan év körüli francia hölgy, nem mellesleg végstádiumú rákos beteg, és mivel egyszer már végigcsinálta a kezeléseket, úgy dönt, nincs tovább, Svájcba megy meghalni. Az úton, a szétesőfélben lévő családi lakókocsiban elkíséri a döntéséről mit sem sejtő, a saját életében is meglehetősen elveszett fia, az apjával és a kamaszkorral egyaránt hektikus küzdelmeket vívó lány unokája és egy fiatal, ugyancsak elég zűrös, de jóindulatú ápoló, aki véletlenül – és persze mint utólag kiderül, sorszerűen – keveredik a kedves kis csapat mellé.

Az utazás és a mozi témájának kiindulópontja tehát az utóbbi időkben itthon is sokszor és sokféle nézőpontból tárgyalt asszisztált öngyilkosság, amit a közelmúltban már nem egyszer láthattunk nagyképernyőn feldolgozva: Pedro Almodóvar az önkéntes eutanáziához való jog mellett érvelt A szomszéd szobában (2024) és Costa Gavras drámája, Az utolsó lehelet (2025) is ezt a kérdést, illetve a farvizén az elöregedő nyugati társadalmak problémáját feszegeti.

A Jó utat, Marie-nak azonban egyáltalán nem célja, hogy az ezekben sűrűn előforduló morális-filozofikus világmegfejtések segítségével tegyen igazságot. A filmet a saját nagymamája emlékének ajánló Enya Baroux sokkal inkább az életre helyezi a súlyt, azon belül is a családi kötelékek fontosságára és arra, hogy tűnjön bármilyen kényelmesnek, 

az egymást szerető embereknek még kíméletből sem volna szabad hazudniuk a másiknak.

Juliette Gasquet, David Ayala, Hélène Vincent és Pierre Lottin a Jó utat, Marie című film főszerepeiben. 

Ez még akkor is így van, ha a lakókocsis road movie fő poénforrásai éppen a többnyire jó szándékú elhallgatásokból és az azokból következő félreértésekből fakadnak. Ez nézőként egyszerre szórakoztató és néha bosszantó is, még szerencse, hogy az ízlésesen fékezett, de átélhetően érzelmes pillanatok és a komikus helyzetek aránya végig egyensúlyban marad.

Ami pedig a mozi jó értelemben vett átlagosságának köszönhető, beleértve a dialógusokat és a felületen egysíkúnak látszó karaktereiket mélyíteni képes, nagyszerű színészeknek is. Elsősorban az abszolút főszereplő, a földi léttől simogató pillantásokkal és egyre elszántabban búcsúzó, minden rezdülésében hiteles Hélène Vincentnek. De nem lehet panasz az útitársaira, a házi betegápolóként remeklő Pierre Lottinra, az ügyefogyott apát játszó David Ayalára és különösen az unoka szerepében Juliette Gasquetre sem.

Négyük összhangja egyre erősödik a különös utazás során – ezt nagyon szépen megmutatja többek között a bowlingpályás vagy a vége felé a monopolys jelenet –, ám miközben az Életrevalókhoz hasonló derű lengi körül az egészet, valahogy mégis a felületesség utánérzetét visszük magunkkal a film megnézése után. Mert igen, megható és nosztalgikus, amikor időről időre felcsendül a Desireless Voyage Voyage című száma, és értjük az így is megerősített párhuzamot – az élet egy egyszerre kis- és nagyszerű utazás, ami mindenki számára véget ér, csak nagyon nem mindegy, hogyan –, 

a Jó utat, Marie éppen e „hogyan”-t kezeli talán túlságosan is könnyedén és egyoldalúan.

Jó utat, Marie – francia vígjáték, 2025. Forgalmazza a Cirko Film. Megtekinthető augusztus 28-tól országszerte a mozikban.

Nyitókép és fotó: Cirko Film

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. augusztus 22. 12:44
A poszt"keresztény" nyugati civilizáció úton van az Élet kezdetének és Végének tökéletes birtokbavétele felé. 1. lépés: Az abortusz "alkotmányos" jog... A csecsemőt megkérdezték arról, hogy gyilkosság áldozata akar-e lenni? 2. lépés: Istentől, Krisztustól elzárt, fogyasztói-liberális szemléletű társadalmakban leélTETni azokat az emberi egyedeket, akik elkerülték az 1. pontot. 3. lépés: A 2. lépés "sikeres" követlkezményeként az Ember - rájőve arra, hogy nincs "más" lehetősége - "önként" választja majd azt, amit az 1. pont neki "alkotmányos jogként" felajánlott.
Válasz erre
0
0
Csomorkany
•••
2025. augusztus 22. 12:08 Szerkesztve
Amúgy ha ennyi az érv a szeretetteljes öngyire, hogy "nem akarja még egyszer végigcsinálni a terápiát", az maga a hazugság. Még az Orbán-diktatúra szélsőséges elvakultságát nyögő magyar társadalomban is mondhat olyat bigott katolikus öreg hölgy a begyöpösödött papja teljes támogatásával, hogy ezt vagy azt a terápiát nem kéri, mert nem bízik a sikerében, viszont túl fájdalmas. Fájdalomcsillapítókat is kérhet akár az életkilátások rövidítésének a kockázatával is, ha valóban a fájdalomcsillapítás a célja és nem az öngyi.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. augusztus 22. 11:56
Folyik az érzékenyítés.
Válasz erre
2
0
salátás
2025. augusztus 22. 11:33
nem semmi a 21.századi európa teljesítménye -gender/ lmbtq -> népességcsökkenés -eutanázia ->népességcsökkenés -erreavilágragyereketszülni picsogás mainstream szintű nyomatása -> népességcsökkenés -migráció -> őshonos lakosság lassú kiszorítása -végtelenített szabályozás -> gazdasági lecsúszás -zöldbalfaszkodás -> gazdasági lecsúszás
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!