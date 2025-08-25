Ft
08. 25.
hétfő
zenekar ír Egyesült Államok

Lemondta a Kneecap az amerikai turnéját – az egyik tag ellen indult bírósági eljárás miatt

2025. augusztus 25. 21:34

A férfit azért vádolták meg májusban, mert tavaly novemberben egy angliai koncerten a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal.

2025. augusztus 25. 21:34
null

A Magyarországról kitiltott Kneecap raptrió egyik tagja ellen nemrégiben terrorizmust támogató bűncselekmény miatt indult eljárás, ezért Liam Óg Ó hAnnaidh múlt héten kénytelen volt megjelenni a londoni bíróságon. 

A BBC beszámolója szerint a zenekarnak le kellett mondania amerikai turnéját, mivel a 27 éves tag tárgyalását szeptember 26-ig elnapolták. 

A férfi ellen azért emeltek vádat májusban, mert tavaly novemberben egy angliai koncerten támogató szándékkal lengette a betiltott terrorszervezetként nyilvántartott Hezbollah zászlaját.

A Kneecap az X-en egy közleményében azt írta: „mivel a londoni tárgyalás időpontja túl közel esik a turné kezdéséhez, kénytelenek vagyunk lemondani az októberre tervezett 15 koncertet”. Hangsúlyozták, hogy nagyon sajnálják a döntést, különösen azért, mert minden állomás teltházas lett volna, és több tízezer rajongó várta őket az Egyesült Államokban. „Amint megnyerjük a pert – ami biztosan így lesz –, egy még nagyobb turnéval térünk vissza” – tették hozzá.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

astra04
2025. augusztus 25. 22:17
Remélem lesittelik a kis gecit, legalább annyit kapjon, mint a migránsokat kritizálni merészelő angol nő.
1
0
johannluipigus
2025. augusztus 25. 22:11
Ezek szerint mégsem ártatlan báránykák.
1
0
vi-ktt
2025. augusztus 25. 21:54
Érdekes. Angliában meg 522 embert rabosítottak népirtás ellenes tüntetésen való részvétel miatt! A cionáci patkányok nagyon rajta vannak a történelemhamisításon már megint! Semmit se bíznak a véletlenre... Ja és a félezer ember közül több mint 100 70 év feletti! Csak hogy hozzák a szokásos minimumot, ami az ilyenektől kitelik: youtube.com/watch?v=-oGxfWzHWd4
0
3
