Lemondta a Kneecap az amerikai turnéját – az egyik tag ellen indult bírósági eljárás miatt

Spontán palesztin-párti tüntetés lett a Kneecap frontemberének bírósági tárgyalásából
A Kneecap nálunk is fellépett volna a Sziget fesztiválon, de a magyar hatóságok megtiltották, hogy belépjenek az országba.
A férfit azért vádolták meg májusban, mert tavaly novemberben egy angliai koncerten a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal.
A Magyarországról kitiltott Kneecap raptrió egyik tagja ellen nemrégiben terrorizmust támogató bűncselekmény miatt indult eljárás, ezért Liam Óg Ó hAnnaidh múlt héten kénytelen volt megjelenni a londoni bíróságon.
A BBC beszámolója szerint a zenekarnak le kellett mondania amerikai turnéját, mivel a 27 éves tag tárgyalását szeptember 26-ig elnapolták.
A férfi ellen azért emeltek vádat májusban, mert tavaly novemberben egy angliai koncerten támogató szándékkal lengette a betiltott terrorszervezetként nyilvántartott Hezbollah zászlaját.
A Kneecap az X-en egy közleményében azt írta: „mivel a londoni tárgyalás időpontja túl közel esik a turné kezdéséhez, kénytelenek vagyunk lemondani az októberre tervezett 15 koncertet”. Hangsúlyozták, hogy nagyon sajnálják a döntést, különösen azért, mert minden állomás teltházas lett volna, és több tízezer rajongó várta őket az Egyesült Államokban. „Amint megnyerjük a pert – ami biztosan így lesz –, egy még nagyobb turnéval térünk vissza” – tették hozzá.
