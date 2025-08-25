Lemondta a Kneecap az amerikai turnéját – az egyik tag ellen indult bírósági eljárás miatt

A Magyarországról kitiltott Kneecap raptrió egyik tagja ellen nemrégiben terrorizmust támogató bűncselekmény miatt indult eljárás, ezért Liam Óg Ó hAnnaidh múlt héten kénytelen volt megjelenni a londoni bíróságon.

A BBC beszámolója szerint a zenekarnak le kellett mondania amerikai turnéját, mivel a 27 éves tag tárgyalását szeptember 26-ig elnapolták.

A férfi ellen azért emeltek vádat májusban, mert tavaly novemberben egy angliai koncerten támogató szándékkal lengette a betiltott terrorszervezetként nyilvántartott Hezbollah zászlaját.

A Kneecap az X-en egy közleményében azt írta: „mivel a londoni tárgyalás időpontja túl közel esik a turné kezdéséhez, kénytelenek vagyunk lemondani az októberre tervezett 15 koncertet”. Hangsúlyozták, hogy nagyon sajnálják a döntést, különösen azért, mert minden állomás teltházas lett volna, és több tízezer rajongó várta őket az Egyesült Államokban. „Amint megnyerjük a pert – ami biztosan így lesz –, egy még nagyobb turnéval térünk vissza” – tették hozzá.

