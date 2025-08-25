Ft
08. 25.
hétfő
Az Egyesült Államokban akár börtön is járhat a nemzeti zászló elégetéséért

2025. augusztus 25. 20:12

„Az amerikai zászló az Egyesült Államok legszentebb és leginkább tisztelt jelképe, amelynek megszentségtelenítése különösen és eredendően sértő, valamint provokatív” – olvasható a Fehér Ház által kiadott részletes magyarázatban.

2025. augusztus 25. 20:12
null

Az Egyesült Államokban börtönbüntetésre számíthat a jövőben az, aki elégeti a nemzeti zászlót – közölte Donald Trump amerikai elnök, amikor hétfőn rendeletet írt alá az intézkedésről.

Trump a közbiztonsági témájú rendeletek bejelentésekor kifejtette, véleménye szerint az, aki nyilvános eseményen zászlót éget, zavargásra való felbujtást követ el.

Hozzátette, hogy az ilyen cselekmény a jövőben vádemelést és büntetőeljárást eredményezhet, a büntetés pedig egy év börtön lehet.

„Az amerikai zászló az Egyesült Államok legszentebb és leginkább tisztelt jelképe, amelynek megszentségtelenítése különösen és eredendően sértő, valamint provokatív. A nemzetünk iránti ellenséges érzületről szóló állásfoglalás, egy olyan cselekedet, amelyhez külföldiek csoportjai folyamodnak annak érdekében, hogy amerikaiakat félemlítsenek meg és erőszakkal fenyegessék őket” – olvasható a Fehér Ház által kiadott részletes magyarázatban.

Az elnök hétfőn rendeleteket írt alá a Washingtonban augusztus 11-én elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat kiterjesztéséről is, többek között arról, hogy az eljárás idejére az őrizetbe vett gyanúsítottak ne kerülhessenek szabadlábra.

(MTI)

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

tapir32
2025. augusztus 25. 20:55
Itthon is.
vi-ktt
2025. augusztus 25. 20:50 Szerkesztve
Csak egy szentebb zászló van az USÁ-ban a csillagos sávosnál és ez az izraeli zászló! youtube.com/watch?v=w98gVKyKpu4
philon-2
2025. augusztus 25. 20:38
MeSembriában már a falra festett trikolór lefestése is bűn, jelentette ki az ex-mimielnök.
