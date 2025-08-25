Nem mindennapi botrány: online árult lopott fegyvereket az ukrán katona

A jelentés szerint „2025 áprilisában a vádlott közösségi oldalakon keresztül talált egy »ügyfelet«, és az egységtől ellopott 26 gránátot és 9 gránátvetőt egy drónra cserélt. A katona ezt követően 40 ezer hrivnyáért értékesítette a drónt egy civilnek. A sikeres tranzakciót követően további 9 gránát és 3 gránátvető eladására tett kísérletet 65 ezer hrivnyáért, de az SBI ügynökei közbeléptek és feltartóztatták.”

Az állami nyomozóiroda munkatársai az összes fegyvert lefoglalták, beleértve a már értékesített eszközöket is, valamint egyéb felszereléseket. Összesen 35, az elkövető egységének tulajdonában lévő gránát és 12 gránátvető eladását dokumentálták, a lefoglalt eszközök becsült értéke meghaladja az 1,7 millió hrivnyát.