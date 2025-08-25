Nem mindennapi botrány: online árult lopott fegyvereket az ukrán katona

Ilyet még nem látott a háború: elkészült az ukránok új csodafegyvere – ez mindent megváltoztathat
A fegyvert először augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján mutatták meg.
A férfi 1,7 millió hrivnya értékű fegyver eladására tett kísérletet.
A Donyecki megyében bíróság elé állítanak egy ukrán katonát, akit az Állami Nyomozó Iroda (SBI) leleplezett, miután több mint 1,7 millió hrivnya értékű fegyver eladására tett kísérletet – számolt be a Novosti az SBI közleménye alapján.
A jelentés szerint „2025 áprilisában a vádlott közösségi oldalakon keresztül talált egy »ügyfelet«, és az egységtől ellopott 26 gránátot és 9 gránátvetőt egy drónra cserélt. A katona ezt követően 40 ezer hrivnyáért értékesítette a drónt egy civilnek. A sikeres tranzakciót követően további 9 gránát és 3 gránátvető eladására tett kísérletet 65 ezer hrivnyáért, de az SBI ügynökei közbeléptek és feltartóztatták.”
Az állami nyomozóiroda munkatársai az összes fegyvert lefoglalták, beleértve a már értékesített eszközöket is, valamint egyéb felszereléseket. Összesen 35, az elkövető egységének tulajdonában lévő gránát és 12 gránátvető eladását dokumentálták, a lefoglalt eszközök becsült értéke meghaladja az 1,7 millió hrivnyát.
Nyitókép: Képernyőkép/novosti.dn.ua