Kifakadt a NATO-tagállam külügyminisztere: „Ukrajna leigázásával Moszkva nem állna meg az ukrán határokon!”

Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést Csehország számára, Ukrajna esetleges „leigázásával” Moszkva nem állna meg az ukrán határokon, hanem továbbnyomulna Európában – jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter hétfőn Prágában a cseh nagykövetek országos értekezletén felszólalva.

Oroszország azt szeretné, ha a jelenleg érvényes nemzetközi szabályokat felváltaná az erősebb jogának a szabálya”

– mutatott rá a cseh diplomácia vezetője. Úgy vélte, hogy "Oroszország igyekszik megváltoztatni Európa biztonsági berendezkedését és felvázolni az új befolyási övezeteket”. Csehországnak meggyőződése, hogy az ukránok nemcsak hazájukért, hanem Európa biztonságáért is harcolnak. Ukrajna „gátat jelent az orosz imperializmus nyugati terjeszkedése előtt” – fejtette ki Jan Lipavsky.

A cseh miniszter szerint Moszkva jelenleg nem akar békét.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már márciusban egyetértett a feltételek nélküli tűzszünettel. Az orosz elnök, „Vlagyimir Putyin viszont folytatja az agressziót. Bizonyos reményt a háború leállítására jelenleg Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezései jelentenek” – tette hozzá.