08. 25.
hétfő
háború Ukrajna Oroszország Jan Lipavsky Csehország

Kifakadt a NATO-tagállam külügyminisztere: „Ukrajna leigázásával Moszkva nem állna meg az ukrán határokon!”

2025. augusztus 25. 18:16

Jan Lipavsky cseh külügyminiszter szerint Moszkva jelenleg nem akar békét.

2025. augusztus 25. 18:16
null

Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést Csehország számára, Ukrajna esetleges „leigázásával” Moszkva nem állna meg az ukrán határokon, hanem továbbnyomulna Európában – jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter hétfőn Prágában a cseh nagykövetek országos értekezletén felszólalva.

Oroszország azt szeretné, ha a jelenleg érvényes nemzetközi szabályokat felváltaná az erősebb jogának a szabálya”

– mutatott rá a cseh diplomácia vezetője. Úgy vélte, hogy "Oroszország igyekszik megváltoztatni Európa biztonsági berendezkedését és felvázolni az új befolyási övezeteket”. Csehországnak meggyőződése, hogy az ukránok nemcsak hazájukért, hanem Európa biztonságáért is harcolnak. Ukrajna „gátat jelent az orosz imperializmus nyugati terjeszkedése előtt” – fejtette ki Jan Lipavsky.

A cseh miniszter szerint Moszkva jelenleg nem akar békét.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már márciusban egyetértett a feltételek nélküli tűzszünettel. Az orosz elnök, „Vlagyimir Putyin viszont folytatja az agressziót. Bizonyos reményt a háború leállítására jelenleg Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezései jelentenek” – tette hozzá.

Hangoztatta: az úgynevezett tettrekészek koalíciója, amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot, most azon dolgozik, hogy biztonsági garanciákat dolgozzon ki Ukrajna számára.

„Az Egyesült Államok bekapcsolódása kulcsfontosságú. A területi kérdéseket csak Ukrajna és Oroszország oldhatja meg egymás között. Azonban Putyinnak még a tárgyalások kezdete előtt haladéktalanul le kellene állítania az Ukrajna elleni támadásokat. Európa feladata, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, és ezzel párhuzamosan új szankciókat dolgozzon ki, ha a Kreml elutasítaná a megállapodást” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

Leszögezte, hogy Csehország támogatja Ukrajna integrációját az Európai Unióba és az európai biztonsági struktúrákba.

„Ukrajna elpusztításának tervével Oroszország európai ambíciói nem fejeződnének be, még csak elkezdődtek. Függetlenül attól, mikor és hogyan fejeződik be a háború, a putyinizmus jelenti továbbra is a legfőbb veszélyt Európa számára” – mondta a cseh diplomaták előtt Jan Lipavsky.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Bitrex®
•••
2025. augusztus 25. 19:15 Szerkesztve
Csak ilyen jóllakott napközisre futotta a cseheknek? magnitskyawards.com/wp-content/uploads/2023/11/Jan-Lipavsky.jpg
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. augusztus 25. 19:14
És ez külügyminiszter? Ennyire beveszi ezt az őrült reklámszöveget? Anno Reagan és Gorbacsov felmérték, hogy mivel járna, ha az amik az 1945 után az egykori szövetségesek egymásnak feszülését jelentő "hidegháború" akkori helyzetében tovább folytatnák a "keménykedést". Lezárni vélték a "szembenállásukat", annak feltételeiként megtörténtek a rendszerváltások, és olyan jó, az I. vh-t lezáró párizskörnyéki békék receptje alapján (önkényesen, vagy valamilyen "egyszerű" feltételrendszer alapján) szétverték a Szovjetuniót, és evvel elkerülték az atomháborút. De az USA (vagy mögö9tte és az egész "nyugat" mögött álló "háttérhatalom") nem állt le. Bővítették mind az EU-t mind a NATO-t, megcsinálták a "Majdan"-t.... Erre csapott vissza az orosz. Eszében sincs a közvetlen NATO összecsapás, amit az Ukrajnán túli terjeszkedés jelentene. Mássz ki a béka perspektívádból!
Válasz erre
0
0
Salitis
2025. augusztus 25. 19:13
'Küggyé csapatokat a cseh-ukrán határra, 'oszt megoldjátok. 'Oszt nincs mitől félni. Jaaa, hogy nem találod???!!! Akkor bízd az aggódást azokra, akiknek van Ukrajnával közös határuk!
Válasz erre
1
0
Csigorin
2025. augusztus 25. 19:09
felmondta az osszes libsi baromsagot, jar a bogre.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!