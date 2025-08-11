„Ez nem a Lázárinfó, ez a Tisza Pártnak a gyűlése” – jelentette ki Magyar Péter, majd elfordították a mikrofont a kérdezőtől (Videó)
Kecskeméten is hamar kijött a sodrából a Tisza párt elnöke.
Nem egyszer türelmetlen a kérdezőkkel, és amikor elszakad a cérna, akkor megvonja a szót.
„Dop:eman két évtizeddel ezelőtti rapper-szövegei rossz politikai kontextusba kerültek, de annyit mindenesetre elért a kormányzati kommunikáció, hogy addig sem Magyar Péter országjárásáról beszélünk.
A Tisza elnöke sok gyűlést tart (Lázár eddig hetente csak egyet), csakhogy fárad is: nem egyszer türelmetlen a kérdezőkkel, és amikor elszakad a cérna, akkor megvonja a szót. Hozzá kell tenni, reagált jól is, pl. Visegrádon, mondtam többek között az Ultrahangban.”
Ezt is ajánljuk a témában
Kecskeméten is hamar kijött a sodrából a Tisza párt elnöke.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala