„Dop:eman két évtizeddel ezelőtti rapper-szövegei rossz politikai kontextusba kerültek, de annyit mindenesetre elért a kormányzati kommunikáció, hogy addig sem Magyar Péter országjárásáról beszélünk.

A Tisza elnöke sok gyűlést tart (Lázár eddig hetente csak egyet), csakhogy fárad is: nem egyszer türelmetlen a kérdezőkkel, és amikor elszakad a cérna, akkor megvonja a szót. Hozzá kell tenni, reagált jól is, pl. Visegrádon, mondtam többek között az Ultrahangban.”