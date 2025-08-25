Eltűnt egy német turista a Comói-tóban – még most is keresik

Olasz lap: bejött Orbán taktikája, Budapest kulcsfontosságú szerepet kaphat a béke megkötésében
Az eset hétfő délután történt a tó Lecco felőli részén.
Egy német turista tűnt el a Comói-tóban, miután a vízbe ugrott, hogy kimentse a gyermekeit – írja a La Repubblica.
Szemtanúk elmondása szerint a férfi egy csónakról vetette magát a vízbe, ám a magas hullámok elsodorták, és nem került többé a felszínre.
A környéken tartózkodó turisták azonnal riasztották a hatóságokat, akik jelenleg helikopterrel és mentőhajóval keresik az eltűnt férfit. A gyerekeket sikerült kimenteni a vízből, ők biztonságban vannak.
