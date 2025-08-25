Ft
Comói-tó Olaszország német

Eltűnt egy német turista a Comói-tóban – még most is keresik

2025. augusztus 25. 20:53

Az eset hétfő délután történt a tó Lecco felőli részén.

2025. augusztus 25. 20:53
null

Egy német turista tűnt el a Comói-tóban, miután a vízbe ugrott, hogy kimentse a gyermekeit – írja a La Repubblica.

Az eset hétfő délután történt a tó Lecco felőli részén.

 Szemtanúk elmondása szerint a férfi egy csónakról vetette magát a vízbe, ám a magas hullámok elsodorták, és nem került többé a felszínre.

A környéken tartózkodó turisták azonnal riasztották a hatóságokat, akik jelenleg helikopterrel és mentőhajóval keresik az eltűnt férfit. A gyerekeket sikerült kimenteni a vízből, ők biztonságban vannak.

Nyitókép: Luca Bettini / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 25. 22:55
Legalább a gyerekek rendben vanak.
hlaci83
2025. augusztus 25. 21:03
Nem arrafelé van kiadó kecója a kokainbohócnak?
