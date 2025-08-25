Ft
08. 25.
hétfő
Ukrajna 3D nyomtatás Volodimir Zelenszkij légibomba

Ezt nem láttuk jönni: Ukrajna bemutatta új, 3D nyomtatással készült légibombáját

2025. augusztus 25. 21:51

Ukrajna bemutatta legújabb légibombáját, amely küllemében a török MAM-L-re emlékeztet, de új megoldásokat is tartalmaz.

2025. augusztus 25. 21:51
null

Egy eddig ismeretlen, kisméretű ukrán fejlesztésű légibombát mutattak be nemrégiben egy fegyverkiállításon, amelyre a Defense Express haditechnikai portál szakértői figyeltek fel. Az eseményen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Carney, Kanada miniszterelnöke is, akik megtekintették az ukrán védelmi-ipari komplexum legújabb fejlesztéseit.

A szakértők szerint az új ukrán bomba küllemében erősen hasonlít a török Roketsan vállalat MAM-L típusú légibombájára, amelyet régóta alkalmaznak a Bayraktar TB2 drónokon. Mindkét fegyver hasonló stabilizátor- és vezérlőfelületekkel rendelkezik, ám az ukrán változat felső részén egy kiemelkedő elem látható, 

amely vélhetően a felfüggesztést szolgáló speciális rögzítőpontként működik.

A vizuális összehasonlítás ugyanakkor különbségeket is feltárt: az ukrán bomba hátsó részén egy olyan blokk található, amely a török modellben nincs jelen. Emellett a stabilizátorok és a bomba teste olyan textúrával rendelkezik, amely arra utal, hogy a prototípust 3D nyomtatással állították elő. A légibomba pontos műszaki jellemzőiről azonban egyelőre nem közöltek részleteket, így képességei még nem ismertek.

Ahogy arról beszámoltunk, az ukránok bemutatták a Neptun R–360-as cirkálórakétát is, amelyről itt olvashat bővebben: 

Nyitókép: Képernyőkép/defence-ua.com

