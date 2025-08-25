Ez padlóra küldi Zelenszkijt: Trump megálljt parancsolt, nem küld több pénzt Ukrajnának!

Nem mindennapi botrány: online árult lopott fegyvereket az ukrán katona
A férfi 1,7 millió hrivnya értékű fegyver eladására tett kísérletet.
Súlyos kijelentéseket tett az amerikai elnök.
Donald Trump többször is megszólalt az Ukrajnában zajló háború kapcsán, hangsúlyozva, hogy a konfliktus megállítása kezdetben „egyszerű feladatnak” tűnt, ám később kiderült, hogy „komoly személyes ellentétek” nehezítik a békefolyamatot. Az amerikai elnök szerint a háború előbb-utóbb véget ér, ugyanakkor elismerte, hogy a biztonsági garanciák részleteiről még nem folytak konkrét tárgyalások.
Ezt is ajánljuk a témában
A férfi 1,7 millió hrivnya értékű fegyver eladására tett kísérletet.
Trump kijelentette: „Az európai országok jelentős biztonsági garanciákat fognak nyújtani Ukrajnának, és ezt meg is kell tenniük, mert ez az ő kontinensük. Az Egyesült Államok mindebben támogató szerepet vállal, segíteni fogjuk őket. Ha sikerül megállapodást elérni, akkor fenntartjuk a békét, mert azt akarom, hogy ne haljanak meg az emberek.”
Az Egyesült Államok vezetője az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás mértékét is kiemelte, amely szerinte a Biden-adminisztráció idején „350 milliárd dollárt” tett ki. Trump élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt is: „Azt mondtam, hogy Zelenszkij a legnagyobb házaló, akivel valaha találkoztam, mert minden látogatás után 50 milliárd dollárral távozik.
De most már nem adunk több pénzt Ukrajnának”
– fogalmazott Trump az Unian szerint. Az amerikai elnök a NATO-n keresztüli rakétaszállításról is beszélt: „Ők a NATO-n keresztül fordulnak hozzánk, rakétákat kérnek, mi eladjuk a rakétákat a NATO-nak, amely teljes egészében kifizeti nekünk, és aztán azt tesznek velük, amit akar.”
Ezt is ajánljuk a témában
Jan Lipavsky cseh külügyminiszter szerint Moszkva jelenleg nem akar békét.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP