Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Volodimir Zelenkszij Ukrajna Donald Trump Egyesült Államok

Ez padlóra küldi Zelenszkijt: Trump megálljt parancsolt, nem küld több pénzt Ukrajnának!

2025. augusztus 25. 20:48

Súlyos kijelentéseket tett az amerikai elnök.

2025. augusztus 25. 20:48
null

Donald Trump többször is megszólalt az Ukrajnában zajló háború kapcsán, hangsúlyozva, hogy a konfliktus megállítása kezdetben „egyszerű feladatnak” tűnt, ám később kiderült, hogy „komoly személyes ellentétek” nehezítik a békefolyamatot. Az amerikai elnök szerint a háború előbb-utóbb véget ér, ugyanakkor elismerte, hogy a biztonsági garanciák részleteiről még nem folytak konkrét tárgyalások.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump kijelentette: „Az európai országok jelentős biztonsági garanciákat fognak nyújtani Ukrajnának, és ezt meg is kell tenniük, mert ez az ő kontinensük. Az Egyesült Államok mindebben támogató szerepet vállal, segíteni fogjuk őket. Ha sikerül megállapodást elérni, akkor fenntartjuk a békét, mert azt akarom, hogy ne haljanak meg az emberek.”

Az Egyesült Államok vezetője az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás mértékét is kiemelte, amely szerinte a Biden-adminisztráció idején „350 milliárd dollárt” tett ki. Trump élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt is: „Azt mondtam, hogy Zelenszkij a legnagyobb házaló, akivel valaha találkoztam, mert minden látogatás után 50 milliárd dollárral távozik. 

De most már nem adunk több pénzt Ukrajnának”

– fogalmazott Trump az Unian szerint. Az amerikai elnök a NATO-n keresztüli rakétaszállításról is beszélt: „Ők a NATO-n keresztül fordulnak hozzánk, rakétákat kérnek, mi eladjuk a rakétákat a NATO-nak, amely teljes egészében kifizeti nekünk, és aztán azt tesznek velük, amit akar.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pacikuki007
2025. augusztus 25. 22:53
Nagyon vicces, hogy én már 24 novemberében azt ugattam itthon, hogy ha Trump nem küld fegyvert, akkor majd az EU vesz amcsi fegyvert (a mi kibaszott pénzünkön) azt küldi tovább. Akkor egy nagy szakértő se volt, aki ezt mondta volna, pedig kb. az összeset hallgatom napi szinten. És még rendesen meglepődtek, mikor ez bejött. Elég siralmas...
Válasz erre
0
0
tetx
2025. augusztus 25. 22:31
Ez miért hír? Kb a beiktatása első hete óta ez az álláspontja, de lehet még régebbi
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 25. 22:18
No problem. USA szállít, EU fizet.
Válasz erre
1
0
Tiszafa
2025. augusztus 25. 22:16
Jó lenne ha a Trump meleg segge hozzáérne a valóság hideg falához, és fölébredne. A békét üzlettel nem lehet létrehozni. Csak erővel.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!