Ez padlóra küldi Zelenszkijt: Trump megálljt parancsolt, nem küld több pénzt Ukrajnának!

Trump kijelentette: „Az európai országok jelentős biztonsági garanciákat fognak nyújtani Ukrajnának, és ezt meg is kell tenniük, mert ez az ő kontinensük. Az Egyesült Államok mindebben támogató szerepet vállal, segíteni fogjuk őket. Ha sikerül megállapodást elérni, akkor fenntartjuk a békét, mert azt akarom, hogy ne haljanak meg az emberek.”

Az Egyesült Államok vezetője az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás mértékét is kiemelte, amely szerinte a Biden-adminisztráció idején „350 milliárd dollárt” tett ki. Trump élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt is: „Azt mondtam, hogy Zelenszkij a legnagyobb házaló, akivel valaha találkoztam, mert minden látogatás után 50 milliárd dollárral távozik.

De most már nem adunk több pénzt Ukrajnának”

– fogalmazott Trump az Unian szerint. Az amerikai elnök a NATO-n keresztüli rakétaszállításról is beszélt: „Ők a NATO-n keresztül fordulnak hozzánk, rakétákat kérnek, mi eladjuk a rakétákat a NATO-nak, amely teljes egészében kifizeti nekünk, és aztán azt tesznek velük, amit akar.”