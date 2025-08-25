„Tóta W. szerint Ukrajna annyiszor bombázza meg a Barátság kőolajvezetéket, ahányszor kedve tartja. És jól teszi. Magyarország kára pedig legfeljebb »járulékos« lehet, amúgy is megérdemeljük. Igen, ezt így leírta a hírhedt publicista a HVG felületén.

Az első gondolat nyilván a felháborodás, de valahol inkább megnyugtató, hogy Magyar Péter (öccse) ilyen alakokkal nyomatja a Tisza propaganda-csatornáját. Miért? Hát mert ez a mélységes böszmeség mindig kisebbségben marad. Oda is való

Szóval, bár nyilván vérforraló a duma, mégis azt mondanám: hajrá, áradjon csak a Tóta-tirpákság!”

