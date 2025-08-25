Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Tóta W Árpád Kacsoh Dániel

Hajrá, áradjon csak a Tóta-tirpákság!

2025. augusztus 25. 22:01

Tóta W. szerint Ukrajna annyiszor bombázza meg a Barátság kőolajvezetéket, ahányszor kedve tartja.

2025. augusztus 25. 22:01
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Tóta W. szerint Ukrajna annyiszor bombázza meg a Barátság kőolajvezetéket, ahányszor kedve tartja. És jól teszi. Magyarország kára pedig legfeljebb »járulékos« lehet, amúgy is megérdemeljük. Igen, ezt így leírta a hírhedt publicista a HVG felületén.

Az első gondolat nyilván a felháborodás, de valahol inkább megnyugtató, hogy Magyar Péter (öccse) ilyen alakokkal nyomatja a Tisza propaganda-csatornáját. Miért? Hát mert ez a mélységes böszmeség mindig kisebbségben marad. Oda is való

Szóval, bár nyilván vérforraló a duma, mégis azt mondanám: hajrá, áradjon csak a Tóta-tirpákság!”

Nyitókép: képernyőfotó / Klubrádió 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyaljai-2
2025. augusztus 25. 22:53
Én sok tisztességes, becsületes tirpákot ismerek a Nyíregyháza környéki tanyákról származó ősökkel. Sértő őket TWA-val együtt emlegetni.
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2025. augusztus 25. 22:43 Szerkesztve
Remélem ha eljön az idő valaki annyiszor fog pofán verni ahányszor csak kedve tartja és jól is teszi majd. Kis buzeráns pakolj te is bőszen a bőröndbe az elemes vőlegényedet se hagyd itthon és takarodj ebből az országból ameddig jól esik...🖕😁👎
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
2025. augusztus 25. 22:36
Nyilván ezzel a kijelentésével csak azt akarta újra megerősíteni, hogy soha nem volt egy percig sem ennek a nemzetnek a része. De ennek nincs nagy hírértéke, ezt eddig is tudtuk róla. Csak újra beárazta magát, hátha valaki elfelejtette.
Válasz erre
1
0
herden100
•••
2025. augusztus 25. 22:29 Szerkesztve
Na jó! Nem görény hanem egy érző empatikus magyar ember. De: Görény érdemrendet neki. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!